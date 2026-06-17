Mundial 2026: Haaland habló de Messi tras su actuación con la selección ante Argelia

Cuando todavía festejaba su auspicioso debut en un Mundial de Fútbol, con dos de los goles para ganarle a Irak, Erling Haaland se sumó a la marea de elogios hacia Lionel Messi. “Es un demente”, escribió en inglés el futbolista noruego en su cuenta de Snapchat una vez que finalizó el encuentro en el que el 10 marcó los tres tantos de la victoria ante Argelia.

La admiración del deportista europeo por el capitán argentino se cerró con un dibujo de una corona en la misma publicación breve pero concreta, donde aparece el propio Haaland en primer plano. El comentario, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, fue interpretado como una muestra de admiración absoluta hacia Messi. El delantero de Manchester City, que llegó a este torneo tras una temporada demoledora en la Premier League, marcó dos tantos en la victoria 4 a 1 de Noruega ante Irak.

Haaland, rendido a los pies de Messi tras el hat-trick a Argelia: “Está loco”. @erling.haaland

No se trató de la primera vez que Haaland da muestras de su deslumbramiento por el capitán de la selección campeona del mundo en Qatar 2022. “Obtuvo esos trofeos [en referencia al Balón de Oro y al premio The Best de la FIFA de 2023] y ganó también el Mundial. Es el mejor de siempre, en mi opinión”, expresó el delantero en una entrevista en marzo de 2024.

Del otro lado, Messi también elogió públicamente a Haaland en varias oportunidades, destacando principalmente su espectacular capacidad goleadora y vaticinando que será uno de los grandes dominadores del fútbol mundial. “Erling tuvo un año increíble, ganó la Champions, la Premier y fue el máximo goleador de todo. Este premio también podría haber sido tuyo hoy y hubiera sido totalmente merecido. Seguro que en los próximos años te lo vas a llevar”, le dijo en 2023 durante la gala de Balón de Oro.

“Erling tuvo un año increíble, ganó la Champions, la Premier y fue el máximo goleador de todo. Este premio también podría haber sido tuyo hoy y hubiera sido totalmente merecido. Seguro que en los próximos años te lo vas a llevar”, le dijo en 2023 durante la gala de Balón de Oro. Daniel Cole - AP

El porqué de la decisión de Haaland de cambiar su nombre para este Mundial

Haaland, la gran figura de Noruega, se estrenó con goles en su debut mundialista frente a Irak, que terminó con victoria europea por 4 a 1. A partir de su doblete, los fanáticos del fútbol no repararon solo en sus festejos, sino en un notorio cambio en su camiseta: el delantero de Manchester City modificó su nombre sobre su dorsal número 9.

El porqué de la decisión de Haaland de cambiar su nombre para este Mundial. Justin Setterfield / GETTY IMAGES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Así, la figura noruega decidió colocar sus dos apellidos en la casaca: Braut Haaland. Al apellido con el que es mundialmente conocido, que proviene de su padre, Alf-Inge Haaland, un exfutbolista profesional, le sumó el “Braut” heredado de su madre, Gry Marita Braut, una exatleta noruega especializada en heptatlón.