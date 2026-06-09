Mundial 2026: Irán denuncia que le quitaron las entradas que tenía para sus hinchas en EE.UU.

La Federación Iraní de Fútbol (FFRI, por sus siglas en inglés) denunció este martes que se quedó sin la asignación de entradas para sus hinchas en este ⁠Mundial, que comienza el jueves, lo que impide a los aficionados que ya habían hecho planes de viaje asistir a los partidos de su selección. “Este hecho plantea serias dudas sobre la injerencia de consideraciones ajenas al deporte y de carácter ⁠político en la organización del mayor evento futbolístico del mundo”, apuntaron las autoridades.

“Esto ocurre a pesar de que muchos aficionados al fútbol iraní, confiando en el proceso anunciado oficialmente, ya habían hecho los preparativos necesarios para asistir a los partidos”, añadió la FFIRI en un comunicado. Cada federación participante en la Copa Mundial recibe el 8% de las entradas de cada ‌uno de sus partidos para asignarlas a los aficionados según sus propios criterios.

El torneo comenzará este jueves e ​Irán disputará ⁠sus dos primeros ⁠partidos del Grupo G en Los Ángeles contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 ​de junio, para luego enfrentarse a Egipto en Seattle el 26 de junio.

“Privar a los aficionados iraníes del acceso a su asignación legítima y oficial de entradas es una acción contraria al espíritu que ​rige las competiciones internacionales y al principio de igualdad entre los países participantes", se agregó.

El jugador Mehdi Taremi, de Irán, conversa con su compañero, Alireza Jahanbakhsh, en la llegada al Aeropuerto Internacional de Tijuana. (Xinhua/Joebeth Terriquez) [e]Joebeth Terriquez - XinHua

La FFIRI no reveló quién había tomado la decisión de retener las entradas, pero instó a la FIFA, el máximo organismo rector del fútbol, a adherirse a “los principios de neutralidad, equidad y las normas establecidas”, y le pidió que evitara que cuestiones ajenas al terreno de juego eclipsaran el torneo.

La participación de Irán en el Mundial se vio empañada por ‌la incertidumbre desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra la República Islámica a finales de febrero, lo que ⁠desencadenó un conflicto internacional.

La FFIRI negoció el traslado de la concentración del equipo de Arizona a México, debido ‌a la incertidumbre sobre si se les concederían visados estadounidenses y a la creciente sensación en Irán ⁠de que la presencia de la selección en EE.UU. debía reducirse al mínimo.

Tras ⁠semanas de incertidumbre, Estados Unidos concedió la semana pasada visados a todos los jugadores —10 días antes de su primer partido—, pero varios miembros del cuerpo técnico no los recibieron. Un funcionario estadounidense declaró el viernes a la agencia Reuters que el Gobierno había expedido “los visados necesarios para que Irán compita en la Copa Mundial”.

La FIFA había comunicado el martes que el secretario general, Mattias Grafström, ‌había mantenido una “conversación positiva” con el presidente de la FFIRI, ​Mehdi Taj, tras la llegada del equipo a su base para el torneo. “Ahora que el equipo se encuentra en México, la FIFA continuará el diálogo y la colaboración con la FFIRI para garantizar que la experiencia del equipo y de la delegación sea positiva”, declaró Grafström en un comunicado.

Con información de la agencia Reuters