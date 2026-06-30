Mundial 2026: la autocrítica del DT de la selección alemana tras la dura derrota contra Paraguay

“Me gustaría seguir, sí”, contestó, sin vacilar, el todavía DT de la selección alemana, Julian Nagelsmann, luego de quedar afuera del Mundial 2026 tras perder por penales con Paraguay en los dieciseisavos de final.

“Si te eliminan contra Paraguay, no somos un equipo de primer nivel. Ya no”, reflexionó el técnico, autocrítico. Lo cierto es que, por estas horas, la continuidad del entrenador está siendo duramente cuestionada en la tierra del tetracampeón.

“Creo que fue bastante desafortunado que no hayamos podido hacer lo suficiente para ganar. Esto es muy decepcionante para Alemania”, prosiguió Nagelsmann ante los medios de comunicación. El DT tiene contrato para dirigir el equipo nacional germano hasta la Eurocopa 2028.

Para Nagelsmann, la falta en el gol anulado a Jonathan Tah fue una “broma”. El encuentro concluyó 1 a 1 en la prórroga y se decidió en la tanda de penales, pero antes hubo un gol anulado al defensor de Bayern de Múnich por una falta previa de Anton al portero paraguayo Orlando Gill. “No fue falta. El hecho de anular ese gol fue una broma”, consideró el técnico alemán.

La autocrítica del DT de la selección alemana tras la dura derrota contra Paraguay. Steve Luciano - AP

“No culpo a mis jugadores, aunque lo que hicimos no fue suficiente”, continuó Nagelsmann, que insistió: “Estoy decepcionado. Al final, no jugamos lo suficientemente bien para batir al rival. Nos marcaron un gol y no defendimos muy bien. Tuvimos superioridad por las bandas, pero no fue suficiente”, explicó.

“Yo creo que los jugadores dieron todo; pudimos haber marcado algún gol más”, prosiguió el seleccionador alemán, que apuntó que su equipo tenía que haber sido “más rápido” en su ataque y haber defendido mejor a su adversario.

Tras la derrota, los medios alemanes apuntaron especialmente contra Nagelsmann. No faltaron las críticas a las decisiones tomadas por el DT durante el partido contra Paraguay; muchas de las notas se valieron de fotos del entrenador cabizbajo luego de perder.

“Nagelsmann no logró aprovechar ni desarrollar las fortalezas de su equipo”, comentó Oliver Hartmann, redactor jefe de Kicker, uno de los principales medios deportivos.

"Vergüenza": los medios de Alemania no dan crédito a la eliminación del Mundial ante Paraguay. captura de redes

Frankfurter Rundschau decidió titular una de las crónicas sobre la eliminación: “Nagelsmann fracasó como seleccionador nacional: solo [Jürgen] Klopp puede revitalizar la DFB [Federación Alemana de Fútbol]”.

Los diarios de Alemania reaccionaron a la eliminación de su seleccionado ante Paraguay. captura de redes

“Esta relación no tiene salvación. El seleccionador nacional fracasó en este Mundial. Sobreestimó enormemente a su equipo y sus propias capacidades”, fueron las críticas que hizo Frankfurter Allgemeine.