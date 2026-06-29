La definición por penales entre Paraguay y Alemania, con el arquero Gill como héroe en el Mundial 2026

El seleccionado de Paraguay hizo historia este lunes eliminando a Alemania en una emotiva definición por penales que finalizó 4-3, luego del empate 1-1 que sellaron entre los 90 minutos y el tiempo suplementario. La gran figura del cotejo, el héroe de la clasificación, fue Orlando Gill: el arquero de San Lorenzo brilló atajándole los remates a Havertz y Woltemade. Gustavo Alfaro, que había sido criticado en la previa por José Luis Chilavert y parte de la prensa local, lo sintió como una revancha, y terminó abrazado con todos los futbolistas en el campo de juego de Boston. Ahora el conjunto sudamericano se medirá con el ganador de Francia y Suecia, que jugarán este martes.

Paraguay sorprendió en el arranque y se puso en ventaja con un gol de cabeza de una de sus figuras, Julio Enciso, tras un gran centro desde la derecha de Galarza Fonda. El seleccionado europeo no se quedó atrás y también empató con un gran cabezazo de Havertz, que recibió una asistencia de Wirtz. Ambos tantos nacieron de una pelota parada.

TAPADÓN DE ORLANDO GILL A HAVERTZ EN EL PRIMER PENAL DE LA TANDA. 🇵🇾 🔒 pic.twitter.com/LaSXqGcBUt — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 29, 2026

El equipo jugó con su clásico 4-4-2 y terminó defendiendo la diferencia con más gente cerca de su arco, pero al final se desahogó y rompió todos los pronósticos, ya que la gran favorita para seguir en el Mundial 2026 era Alemania, que había ganado dos partidos pero empatado con Ecuador, otra selección dirigida por un DT argentino (Sebastián Beccacece) y con un arquero que también se desempeña en el fútbol argentino: Hernán Galíndez, que defiende los colores de Huracán.

Paraguay tuvo una postura defensiva y buscó lanzar contraataques vía Enciso, tirándole la pelota larga para que pueda correr para adelante. Así generó alguna chance más, pero el duelo fue desparejo desde la tenencia: 75% de la posesión fue para Alemania. De todas formas, recién en el segundo tiempo suplementario el equipo de Nagelsman logró imponerse creando situaciones de riesgo y buenas atajadas de Gill.

⚠️🇩🇪 EL GOL ANULADO A ALEMANIA ANTE PARAGUAY POR FALTA SOBRE EL ARQUERO.



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De hecho hubo una acción polémica por un gol anulado a Jonathan Tah, de cabeza. Fue a instancias del VAR, que llamó al árbitro Jalal Jayed (Marruecos), y sancionó una infracción de Waldemar Anton sobre Gill: no le permitió despegar para buscar la pelota en el segundo palo.

En la tanda de penales, Gill comenzó desviando el remate de Havertz (envío cruzado, a media altura, al palo izquierdo del arquero) y luego desvió el envío de Kimmich (diestro, pero lo pateó hacia el mismo lado); el último en fallar fue el central Tah, que lo cruzó y lo tiró a las nubes. Para Alemania sólo convirtieron Musiala y Amiri, este último el único que engañó en el palo al arquero de San Lorenzo.

En el caso del experimentado Neuer, desvió el de Balbuena (el cuarto envío), la segunda chance desperdiciada por Paraguay -el tercero lo había errado Tony Sanabria- pero sufrió los cuatro tantos convertidos, en orden, por Mauricio, Gustavo Gómez, Galarza Fonda y Canale.

Gustavo Gómez, defensor y referente del equipo, afirmó: “Yo dije que este grupo merecía un partido más. Por toda la situación, por todo lo que se dijo. Yo rescato la unión del grupo, este plantel tiene una fortaleza increíble para enfrentarse a cualquier situación. Era un partido que teníamos que ser Paraguay, más que nunca. Alemania tenía que transpirar sangre si quería ganarnos. Quiero dedicarle este triunfo a todo el pueblo paraguayo porque la selección hace meses que le da una felicidad tremenda al país. La base de este grupo es la humildad para reconocer los errores y las ganas para seguir adelante, para tener un equipo sólido y con valores fijos, que es lo importante”.

Julio Enciso, envuelto en lágrimas de emoción, comentó: “Felicito a todos mis compañeros por el esfuerzo que hicieron, un esfuerzo inhumano. En los penales queríamos que se termine todo rápido. Con las atajadas de Gill festejamos y después sufrimos un poco pero terminamos consiguiendo una felicidad tremenda. Es uno de los mejores días de mi vida. ¿Miedo antes del partido? No. Nosotros no le tenemos miedo a nadie pero sí respeto por el rival”.

Y tuvo un párrafo especial para Alfaro: “Nos transmitió tranquilidad, dijo que confiaba en nosotros, que podíamos hacer historia. Ahora vamos a dejar la vida para seguir avanzando”.

En la previa del partido, Gustavo Alfaro había hecho una arenga especial por todo lo vivido. “Es bueno que Paraguay pueda pasar por estos escenarios, sin dudas tenemos más mérito enfrentar a estos equipos en estas instancias que en la fase de grupos, porque es un tributo a lo que conseguimos antes para llegar acá”, había dicho. Y después del encuentro se lo vio festejar con todos los jugadores.