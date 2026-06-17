Mundial 2026: la cara de decepción de Zinedine Zidane por la goleada argentina y la mala actuación de su hijo arquero

El exjugador francés Zinedine Zidane no ocultó su frustración ante la contundente victoria de la Argentina a Argelia en Kansas City. Desde la comodidad de un palco, las cámaras captaron a la leyenda francesa del fútbol moviendo la cabeza de un lado a otro con un gesto de desaprobación.

El gol de Messi desde la cámara del árbitro

Su atención se centraba en su hijo, Luca, el arquero del conjunto africano, que sufrió el hat-trick de Lionel Messi y nada pudo hacer bajo los tres palos africanos.

El segundo gol de Messi vs Argelia

En el primer gol, dio la sensación de que Luca Zidane podría haber hecho un poco más. Llegó a rozar la pelota con sus manos, pero el tiro de Messi desde afuera del área fue demasiado potente. En el segundo, dio rebote al medio de un tiro de Alexis McAllister. El tercero, sí, fue esquinado, abajo, inatajable.

La cara de decepción de Zidane por la goleada argentina y la mala actuación de su hijo arquero

El desarrollo del primer tiempo mostró cierto equilibrio destrabado únicamente por la conexión entre Rodrigo De Paul y Messi, quien inventó un golazo que cambió el trámite del partido. Tras el descanso, la jerarquía individual y la vigencia del capitán argentino quebraron la resistencia argelina, sellando una goleada.

Messi completó su triplete en el primer partido del Mundial

Luego del debut de este martes frente a Argentina en el marco del Grupo J, la selección argelina ya piensa en el próximo partido ante Jordania el lunes 22 de junio por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial. El encuentro se jugará en el San Francisco Bay Area Stadium de California.

La máscara de Luca Zidane

Luca Zidane llegó con lo justo al debut de Argelia en el Mundial frente a Argentina. Una fractura de mandíbula que sufrió jugando para Granada de España comprometió su participación en la Copa del Mundo. Sin embargo, el hijo de Zinedine se recuperó en tiempo récord y el martes salió a la cancha en Kansas City con una máscara protectora.

Messi le hizo otro gol a Zidane, pero fue anulado por posición adelantada Reed Hoffmann - FR48783 AP

Luca nació en Aix-en-Provence hace 28 años, creció en Madrid y pasó prácticamente toda su infancia dentro de la ciudad deportiva de Valdebebas. Es el segundo de los cuatro hijos de Zidane y, como sus hermanos, hizo todas las inferiores en Real Madrid. Pero, a diferencia del resto, eligió un camino distinto. Mientras Enzo y Théo se inclinaron por el mediocampo y Elyaz por la zaga central, Luca decidió ponerse los guantes y ocupar el puesto más expuesto de todos.

Entrenamiento de Argelia en Rock Chalk Lawrence Luca Zidane, arquero de Argelia Aníbal Greco - La Nación

Su carrera, de hecho, fue bastante más silenciosa de lo que muchos imaginaban. El 19 de mayo de 2018 debutó en el primer equipo de Real Madrid de la mano de su padre, Zinedine, en un empate 2-2 frente a Villarreal. Sin embargo, nunca logró consolidarse y comenzó un recorrido que lo llevó por Racing de Santander, Rayo Vallecano y Eibar, hasta encontrar continuidad y buen nivel en Granada, en la segunda división española. Ese crecimiento le abrió definitivamente las puertas de la selección argelina, una posibilidad que siempre estuvo presente por la historia de su familia.

Sus abuelos, Smaïl Zidane y Malika, emigraron a Francia en 1962 para escapar de la Guerra de Independencia y dejaron atrás Aguemoune, un pequeño pueblo de la región de Cabilia.

Tras haber representado a Francia en categorías juveniles, donde fue campeón del Europeo Sub 17 de 2015 y disputó también el Mundial de la categoría, Luca realizó el cambio de federación y desde fines del año pasado defiende la camiseta verde.