Mundial 2026: México convirtió el triunfo ante República Checa en una noche de fiesta por el homenaje a Memo Ochoa

Tensión, contrastes, incertidumbre, calma y fiesta... Con un jugador emblemático como Hugo Sánchez, invitado por la FIFA para entregar la moneda del sorteo al árbitro argentino Yael Falcón Pérez, el estadio Ciudad de México, conocido en el planeta futbolístico como Azteca, descubrió la primera de las múltiples emociones de la jornada. La función de México fue de menor a mayor y alcanzó su punto máximo con los goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo, que sellaron la victoria por 3 a 0 sobre República Checa. La Tri firmó un triunfo que será recordado: por primera vez ganó los tres partidos de la etapa de grupos de un Mundial y con los nueve puntos lideró el Grupo A, donde Sudáfrica se clasificó segundo, tras derrotar Corea del Sur. También hubo pasajes emotivos: desde el estreno del juvenil Gilberto Mora al ingreso, en el segundo tiempo, del arquero récord Guillermo Memo Ochoa.

Mateo Chávez festeja con los hinchas la apertura del marcador: México se impuso por 3 a 0 sobre República Checa, que se despidió de la Copa del Mundo Fernando Llano - AP

El debut de Mora, que con 17 años se convirtió en el futbolista mexicano más joven en ser titular en un Mundial, tuvo en la presentación de Ochoa su opuesto. La Piraña creció en el juego a medida que avanzó el reloj y en el segundo tiempo actuó como eje de los ataques: un estreno en el cumplió con las expectativas, aunque el resultado no representaba peligro para las aspiraciones mexicanas de terminar en lo más alto del grupo. Reemplazado por Fidalgo, recibió una ovación de una afición que arribó con espíritu festivo y se marchó cantando y llena de ilusión: México no solo tuvo puntaje perfecto, no recibió goles.

Guillermo Memo Ocho, el arquero récord del fútbol mexicano en los mundiales; ante República Checa, disfrutó de una noche emotiva e inolvidable para el futbolista de 41 años CARL DE SOUZA - AFP

A los 41 años, Ochoa jugó por cuarta vez en una Copa del Mundo, tras las actuaciones en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; sus participaciones, sin embargo, se extienden a seis, porque fue parte de las delegaciones en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, aunque la acción en esas dos citas fue para los guardavallas Oswaldo Sánchez y Óscar Conejo Pérez, respectivamente. Superó a Antonio “La Tota” Carbajal, legendario guardameta que disputó cinco Copas del Mundo entre 1950 y 1966. “Agradecido por dejarme vivir este momento a mis compañeros, al entrenador, a los hinchas, a mi familia...”, apuntó el arquero, que se fundió en un emotivo abrazo con Raúl Rangel y que al final del partido fue rodeado por los jugadores que le rindieron homenaje a quien se convirtió en leyenda.

Yael Falcón Pérez dialoga con Julián Quiñones; el árbitro argentino tuvo una correcta actuación en el partido entre México y República Checa CARL DE SOUZA - AFP

El entrenador Javier Aguirre desactivó el clamor popular para que Memo integrara la alineación titular: “No me vengan a preguntar de Memo, cabrones”, se despachó en la rueda de prensa. Prefirió generar el escenario ideal para que disfrutara del partido y cuando el cuarto árbitro, el chileno Cristian Garay, enseñó el cartel con el N°13, que reemplazaría al N°1, el público celebró con el mismo entusiasmo que representa un gol. “Olé, olé, olé, Memo, Memo”, fue un grito de júbilo y de reconocimiento para quien es el tercer futbolista con más partidos en la selección: 12, emparejando a Héctor Moreno y a Javier Hernández, y por detrás de Rafael Márquez (19) y Andrés Guardado (13). “Noche de emoción. Se merece todo. Uno de los momentos más emotivos en lo personal: hace 40 años viví algo parecido, pero ahora tengo corbata, soy mayor, estoy más sensible”, reconoció el Vasco Aguirre, sobre la inclusión de Ochoa.

El juvenil Gilberto Mora avanza ante Michal Sadilek; el mexicano es el futbolista de su país de menor edad, 17 años, en jugar un Mundial Natacha Pisarenko - AP

Con el primer puesto asegurado, México tuvo la oportunidad de rotar jugadores para equilibrar las cargas, asegurar descansos, evitar lesiones, amonestaciones y, en el peor de los casos, una expulsión. Los regresos de Israel Reyes y de César Montes, que recibió la tarjeta roja en el debut, y las apariciones de Chávez y Guillermo Martínez se sumaron a la del juvenil Mora. Renovar cinco de los 11 nombres, respecto a la alineación que derrotó a Corea del Sur, repercutió en el juego. Recién después de la pausa de hidratación del primer tiempo, La Tri tomó las riendas, marcó el paso. Sin brillo ni carácter, con escasa profundidad, pero suficiente para evitar que el rival manejara el balón e intentara lastimar. “Me sorprendieron al principio, nos costó”, admitió Aguirre.

El seleccionador Javier Aguirre le pide a su defensor Edson Álvarez que se incorpore; el Vasco recorre su tercera Copa del Mundo con México Fernando Llano - AP

No se salió del libreto República Checa, que sin importar el rival mantuvo el mismo sistema táctico en las tres presentaciones. El dibujo 5-4-1 fue elástico, se reconvertía: en ataque, los laterales eran una fuerza ofensiva y se asociaban a la peligrosidad que enseña el equipo en el manejo de la pelota paradas. Dos argumentos que los europeos explotaron con Corea del Sur y Sudáfrica, aunque las urgencias eran diferentes. Con México, la única vía era ganar para pulsear por una de las ocho plazas que ocuparán en los 16avos de final los mejores terceros de la etapa de grupo. La receta de escalar por las bandas y definir por el centro la aplicaron Vladimir Coufal y Denis Vasinsky, que remató apenas ancho. La puesta fue insuficiente: el rendimiento se diluyó y terminó aceptando una derrota por tres goles y dándole forma a una frustración. República Checa quedó aplastada en el estadio Azteca y se despidió del Mundial.

El resumen del triunfo de México sobre República Checa

México ensayó el recorrido inverso a los checos en el partido. El adelantamiento de Mora, para moverse con soltura por todo el frente ofensivo, animó al público. Una habilitación ajustada para el rompimiento de líneas de Luis Romo, un aviso; el ataque de Chávez por la derecha, después de recorrer la cancha por el sector opuesto, desató el nudo, tras el remate cruzado ante el apuro del arquero Matej Kovar. La mínima diferencia en el marcador modificó por completo el desarrollo: La Tri aceleró, descubrió las grietas y asestó golpes con Quiñones y Fidalgo. El Azteca recibía el baño de la ola verde, con los hinchas extasiados en las tribunas.

El martes 30 de junio, en el legendario escenario que albergó las finales en 1970 y 1986, México jugará los 16avos de final. No conoce quién será el rival, hasta ahora esa plaza la ocuparía Escocia, aunque para los hinchas que se pasearon por el Zócalo, la Alameda Central y el Azteca la emoción pasó la victoria, el récord, el tributo a Ocho y la irrupción de Mora.