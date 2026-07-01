CIUDAD DE MÉXICO. - ‌En medio de las celebraciones en México tras su pase a octavos de final del Mundial luego de ganarle por 2 a 0 a Ecuador, tres ⁠personas fallecieron por asfixia en la ciudad capital, según informó la ​Secretaría de Salud local a primera hora de este miércoles. Los incidentes tuvieron lugar en los alrededores del monumento del Ángel ​de la Independencia, donde se habían ⁠reunido miles de aficionados al ‌fútbol para celebrar la ansiada victoria.

Pasada la medianoche, en las calles de Hamburgo y Lancaster, las autoridades atendieron el reporte de dos personas inconscientes, por lo que las unidades de atención a emergencias conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos se dirigieron al punto para brindar atención, informó la ​Secretaría de Salud en sus redes sociales.

Como lo informó la @SSaludCdMx, los equipos de emergencia de la Ciudad de México atendieron de manera inmediata el reporte de tres personas inconscientes en distintos puntos de las inmediaciones de Paseo de la Reforma. Se activaron todos los protocolos de atención médica, sin… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026

Tras recibir las respectivas maniobras avanzadas de reanimación, se confirmó la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y de una mujer de 19, ya identificados por sus familiares.

Mundial 2026: murieron tres personas en los festejos de México tras su paso a octavos de final. captura de redes

En tanto, en el área de urgencias de un hospital local, se atendió a una mujer de 48 años que también fue hallada inconsciente en la calle de Berna, en colonia Juárez, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación. Tras recibir atención médica, la víctima fue declarada sin signos vitales, dictaminando muerte por asfixia.

🏆⚽ ¡Terminó el partido y la emoción continúa!



Personal de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México permanece en los puntos de concentración para brindar atención prehospitalaria y acompañar los festejos de manera preventiva.



🎉 Celebra con alegría, pero también… pic.twitter.com/eWAeBJGOwv — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

“Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, escribió en las redes sociales Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Mundial 2026: murieron tres personas en los festejos de México tras su paso a octavos de final. ObturadorMX - Getty Images South America

De acuerdo a los medios locales, alrededor de las 23.40 hora local comenzaron a escucharse detonaciones de cohetes y fuegos pirotécnicos, lo que provocó momentos de confusión entre los asistentes que se habían congregado en las inmediaciones del monumento Ángel de la Independencia. Miles de aficionados permanecían reunidos sobre el Paseo de la Reforma para celebrar la victoria del equipo nacional. La fiesta continuaba con música de mariachi reproducida en las pantallas instaladas en la zona.

Mundial 2026: murieron tres personas en los festejos de México tras su paso a octavos de final. ObturadorMX - Getty Images South America

El partido que México le ganó a Ecuador

A la selección de México le bastó un gran primer tiempo para llevarse por delante a Ecuador, imponerse por 2 a 0 y acceder a los octavos de final del Mundial 2026. En un encuentro que disputó como local en el estadio Azteca, la “tri” ganó con tantos de los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez, a los 21 y 30 minutos de la primera etapa.

La selección ecuatoriana, en tanto, terminó el partido con 10 hombres, por la expulsión directa del defensor Piero Hincapié, en el tercer minuto de descuento de la segunda mitad.

Con esta victoria, el representativo mexicano alcanzó la instancia en la que cayó en siete certámenes de manera consecutiva, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, y está a un partido de igualar su mejor participación en una cita mundialista. YURI CORTEZ - AFP

Con este resultado, el representativo mexicano alcanzó la instancia en la que cayó en siete certámenes de manera consecutiva, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, y está a un partido de igualar su mejor participación en una cita mundialista.

Su próximo rival será el ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que jugarán este miércoles 1 de julio a las 13, en un duelo pactado para disputarse el domingo 5 de julio a las 21 (ambos en horario argentino).