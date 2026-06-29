Mundial 2026: Países Bajos no quiere decepcionar otra vez y Marruecos busca los golpes modernos que acostumbró a dar

Los novedosos 16os. de final que presenta este Mundial 2026 tendrá este lunes su segunda jornada y en ella, un cruce que dejará en el camino tempranamente a una de dos selecciones que eran miradas con mucho respeto. Países Bajos tendrá el desafío de evitar volver a ser la potencia que nunca se coronó, pero tendrá enfrente a la dura Marruecos, que busca profundizar la sorpresa que dio en Qatar 2022, al convertirse en el primer africano en alcanzar semifinales. Será un choque que se disputará en Monterrey, México, desde las 22 horas de Argentina, y nadie querrá perderse.

Los temores de que un Mundial ampliado de 32 a 48 selecciones derivara en encuentros menos atrapantes, evidentemente, se transformaron en entusiasmo. El cuadro de la nueva rueda de eliminación brinda varios duelos imperdibles y este es uno de ellos. Por un lado, porque es un cruce entre equipos invictos: ambos cosecharon siete puntos.

Brian Brobbey y Frenkie de Jong, titulares nuevamente en una selecicón naranja que se presentaría con su equipo titular, que llega invicto. RICHARD PELHAM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los neerlandeses terminaron punteros del grupo F por el empate 2-2 con Japón y los triunfos sobre Suecia (5-1) y Túnez (3-1), mientras que los marroquíes fueron segundos en el C por igualar 1-1 con la líder Brasil e imponerse a Escocia (1-0) y Haití (4-2).

Cody Gakpo estaba en duda en Países Bajos por un problema personal, aunque de todas maneras no se descarta su presencia. Más allá de lo que decidiera, el plantel neerlandés encontró una motivación más detrás del golpe.

De esta manera, el tres veces subcampeón mundial no presentaría bajas en su equipo titular, por lo tanto medirían mismas fuerzas con los Leones del Atlas, que se preparan para un golpe similar a los que ya dio en el último certamen.

Marruecos también llega sin caer en su grupo y con su carácter, intensidad y fútbol prolijo quiere vencer a otra potencia, como en Qatar 2022. Mike Stewart - AP

A propósito, el entrenador de los africanos, el belga Mohamed Ouahbi, se refirió al calor que habrá en México a esa hora (allí serán las 19) y sentenció con preocupación que “influirá”. Aunque no está disconforme con enfrentar a este rival: “Queríamos evitar a Japón. Los neerlandeses atacarán, se abrirán y nos dejarán espacios. Así nos desempeñamos mejor”.

El DT, además, le quitó valor al hecho de que entre sus filas tenga a jugadores nacidos en el país que enfrentarán: los defensores Noussair Mazraoui y Anass Salah-Eddine, y el volante Sofyan Amrabat. “Son de Marruecos antes que nada y van a vencerlos”, sentenció.

Por otro lado, sacó pecho por un supuesto favoritismo que tiene la selección Oranje: “Hablan de ellos, pero estamos listos: creo que hemos mostrado de lo que somos capaces”. Y se refirió a Brasil como un ejemplo: “Ese partido es un punto de referencia. Yo digo que va a ser un gran encuentro entre dos grandes naciones, como aquel”.

Noussair Mazraoui, uno de los tres jugadores de Marruecos que nacieron en los Países Bajos: "Los van a vencer", sentenció el entrenador Mohamed Ouahbi. DARRIAN TRAYNOR - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Países Bajos nunca ha jugado un partido mundialista en México, ya que se ausentó de las citas de 1970 y 1986, mientras que los marroquíes disputaron la segunda de esas ediciones y también en Monterrey: le trae buenos recuerdos ya que aquella vez se convirtió en la primera selección africana en superar la fase de grupos.

Será el segundo enfrentamiento mundialista entre ellos. El primero fue en la etapa de grupos de Estados Unidos 1994, cuando los neerlandeses se impusieron por 2-1. El ganador se medirá en los octavos de final con Canadá, que este domingo eliminó a Sudáfrica por 1-0.