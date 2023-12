escuchar

En la antesala de la final del Mundial de Clubes hay dos protagonistas que se roban la escena: los entrenadores. Fernando Diniz, el DT de Fluminense y Pep Guardiola, el conductor de Manchester City le dieron dimensión a este duelo que este viernes desde las 15 (hora argentina) tendrá como escenario el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, en Arabia Saudita. Ambos podrían presumir (en el caso de quien se vaya vencedor) de haber conquistado la última edición del Mundial de Clubes desde que se disputa ininterrumpidamente con el formato actual (2005), antes del paso en 2025 a una competición con 32 equipos.

” Es el partido más importante de mi vida. El próximo partido siempre es el más importante. También coincide con ser el partido, históricamente, más especial, se decide un título mundial ”. Así de contundente fueron las palabras con las que abrió la charla con la prensa el entrenador de Fluminense. Además, el DT no dudó a la hora de calificar la obra de Pep Guardiola en el City: “ Vamos a enfrentarnos a uno de los mejores equipos de la historia del fútbol mundial y a uno de los mejores entrenadores . He soñado con esto desde que llegué a Fluminense. Desde que tengo memoria esto es algo con lo que siempre he soñado”, se sinceró el técnico brasileño de 49 años.

É O JOGO DA VIDA PRO FLUMINENSE! 🇭🇺🏆 #TNTSportsNoMundial pic.twitter.com/2vEacIQIfA — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 21, 2023

Diniz además de explicar que mantendrán el estilo y que no pueden permitirse errores, dejó un mensaje de confianza en el cierre de sus declaraciones: “Juguemos donde juguemos tenemos que tener confianza en que se puede ganar el partido. Esto ha sido siempre así a lo largo de mi vida. Lo que queremos como Fluminense es dar lo mejor de nosotros mismos para ganar, sabemos que estamos jugando contra el mejor equipo del mundo, pero eso no nos evita soñar”.

Para Guardiola las consideraciones resultaron más medidas respecto a lo que implica un partido de esta magnitud. Sin embargo, el DT español dejó claro que tiene un “enorme respeto” por el fútbol brasileño. ” Me encanta. Me encanta cómo se asocian, el respeto por la pelota, me encanta. Sé perfectamente cómo es el equipo contra el que vamos a jugar, un enorme respeto por la esencia de Brasil ”.

Se jugaron 19 mundiales de clubes, con 15 títulos para Europa y 4 para Sudamérica, siendo el Real Madrid el más ganador con cinco copas, seguido por Barcelona con tres, Corinthians y Bayern Munich con dos

Y agregó: ”Cuando era niño escuchaba de boca de mi padre los éxitos de Brasil con las diferentes generaciones, muchos pases, despacio y rápido, cómo manejan los dos ritmos, lo he visto durante muchos años”, añadió Guardiola, que pretende conquistar su cuarto Mundial de Clubes, tras los dos logrados con Barcelona y uno con Bayern Munich.

Mientras que sobre Fluminense destacó la experiencia de Felpe Melo, de Marcelo y de Fábio. Y puntualmente se refirió a Germán Cano: “ Cano es un delantero que tiene el gol siempre en la cabeza. Juegan con el estilo típico brasileño de los años 70, 80, y principios de los 90, como cuando Brasil ganó el Mundial 1994 ″.

Manchester City buscará cerrar este viernes un 2023 histórico en el que ya celebró cuatro títulos: la Champions League, la Premier League, la Supercopa de Europa y Copa inglesa: “Sería la culminación de lo que hicimos la temporada pasada. Sería uno de los mayores logros”, explicó Guardiola.

Pep Guardiola responde a @fredcaldeira sobre el Fluminese y el futbol brasileño de los 80:

"Tienen la capacidad de juntar muchos pases y jugar a varios ritmos"pic.twitter.com/wOWeYwMSA0 — Todo Guardiola (@TodoGuardiola) December 21, 2023

Un duelo de estilos

Se calienta el clima y ya se palpita el duelo entre Fluminense y Manchester City, sin Erling Haaland, que resolverán este viernes, desde las 15 hora de la Argentina, quién cerrará 2023 con la corona del mejor equipo del mundo. Los ingleses pretenden sumar su quita corona del año mientras que los brasileños buscarán volver a poner en lo más alto a un conjunto sudamericano, al que no sucede en este certamen desde 2012, cuando se consagró Corinthians.

Aunque Guardiola deberá formar un equipo sin su estrella Erling Haaland, que se ha perdido los cuatro últimos partidos del City por una lesión en un pie, los belgas Kevin De Bruyne y Jeremy Doku son dos piezas claves para el conjunto inglés. Diniz en cambio sí podrá contar con su plantel completo, con la misión del gol encomendada al argentino Germán Cano, mientras que el otro goleador en la final de la Libertadores, John Kennedy podría iniciar el choque en el banco de los suplentes.

En este encuentro, Fábio, de 43 años, se convertirá en el jugador de más edad en disputar una final del Mundial de Clubes, superando la marca del italiano de Milan, Paolo Maldini (39 años en 2007). Son 20 años más que Julián Álvarez, el delantero argentino, que aunque no fue titular en la semifinal ante el Urawa Red Diamonds, podría tener su oportunidad este viernes.

Probables formaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias y Josko Gvardiol; Rico Lewis y Rodri; Bernardo Silva, Phil Foden y Jack Grealish; Julian Álvarez. DT: Pep Guardiola

Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo y Marcelo; Andre y Martinelli; Jhon Arias, Ganso y Keno; Germán Cano. DT: Fernando Diniz.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)Cancha:

Estadio King Abdullah Sports City

Hora e inicio: 15 (hora Argentina).

LA NACION