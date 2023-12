escuchar

La diferencia de cuatro goles en el marcador entre el campeón Manchester City y su rival de la final del Mundial de Clubes, el brasileño Fluminense, parece haber sido exagerada a decir de las declaraciones de los jugadores del equipo sudamericano. Incluso, por alguna frase de los campeones.

“Jugamos de igual a igual, pero lastimosamente el resultado no dice lo que jugamos. Morimos disparando, y eso es lo que queríamos hacer”, aseguró Marcelo, de 35 años, que fue campeón cuatro veces en el torneo con Real Madrid y hoy está en el Flu. “Cuando se hacen preguntas de fallas defensivas se compromete a Marcelo, Nino, Samuel, Felipe Melo, Fabio... Sabemos que el fútbol no es solamente eso, porque cuando anotás parece que los defensores no participamos y muchas veces lo hacemos”, siguió lamentándose.

Marcelo es presionado por Julián Álvarez, en la final del Mundial de Clubes entre Manchester City y Fluminense. - - AFP

“Sabíamos que jugar contra el City era muy difícil, pero no perdimos nuestra esencia. Además, es nuestro juego número 72 de la temporada y ellos jugaron 30. Nosotros llegamos a la final al término de la temporada y mentalmente saturados”, añadió el lateral.

Pese a todo lo que se dijo, el juego terminó con un tumulto entre varios jugadores, entre ellos el brasileño Felipe Melo y el capitán inglés Kyle Walker. Jugadores del Flu señalaron a su rival y a Jack Grealish de provocarlos tras el 4-0. ”Cada uno hace lo que quiere cuando está jugando. No voy a decir si estuvo bien o mal, pero en esta competición él tiene una copa y yo tengo cuatro”. El cierre fue caliente.

El catalán Pep Guardiola conquistó el título oficial número 37 en su carrera como entrenador profesional y se convirtió en el DT con más vueltas olímpicas en el certamen que antes era reconocido como la Copa Intercontinental e involucra actualmente a los mejores de cada continente. Dejó atrás al italiano Carlo Ancelotti y a Carlos Bianchi, que lo lograron en tres oportunidades, pero es el único que lo logró con tres equipos distintos: Guardiola había ganado el Mundial de Clubes con Barcelona y Bayern Munich.

“Estoy muy contento, tengo la sensación de que cerramos un capítulo, ganamos todos los títulos. El trabajo ya está hecho, se acabó. Ahora a descansar en las Navidades, comprar otro libro y empezar a escribir porque el libro de los últimos diez años ya lo cerramos”, dijo metafóricamente el español.

Guardiola destacó “12 o 15 minutos fantásticos” de Fluminense y a sus palabras se unió Phil Foden, autor de uno de los goles: “Me encanta cómo juegan con pases cortos, no nos la hicieron fácil”. Y agregó sobre el City: “Ha sido un partido increíble. Los muchachos no sólo han demostrado calidad, sino también corazón y determinación. Estoy encantado por lo que logramos. Esto es enorme para el club”.

Las indicaciones de Pep Guardiola al filo del campo de juego, en Manchester City - Fluminense, por la final del Mundial de Clubes. GIUSEPPE CACACE - AFP

Fernando Diniz, entrenador de Fluminense, evitó responsabilizar a alguno de sus jugadores de los errores defensivos, especialmente en la primera anotación de los Citizens, marcada por Julián Álvarez a los 40 segundos de iniciado el partido tras un mal pase del experimentado lateral izquierdo Marcelo. El DT, de 49 años, señaló: “Si dicen que la culpa es de todo el equipo, podría ser. Contra Al-Ahly (en la semifinal) también sucedió, pero los jugadores de atrás terminaron salvándonos. Sabíamos que no podíamos dejar huecos en la defensa, porque ellos los aprovechan muy bien”.

En la evaluación, Diniz subrayó: “Enfrentamos al mejor equipo del mundo de los últimos cinco años, con mucha capacidad de definir. Recibimos un gol muy temprano. En el segundo estábamos todos atrás, no nos lo podían haber hecho. El equipo intentó jugar bajo presión alta todo el tiempo y logró salir de ella la mayoría de veces. Hay que felicitar a nuestros jugadores, perdimos contra un gran equipo y ahora hay que pensar en la próxima temporada”.

El técnico del Fluminense, Fernando Diniz.

El también seleccionador de Brasil destacó que sus dirigidos no suelen tener la chance de medirse con conjuntos “de la calidad” del City”, que es campeón europeo e inglés, por lo que el proceso de aprendizaje “es más difícil”. Y cerró: “Cuanto más juegas, más posibilidades tienes de aprender y mejorar, pero seguiremos mejorando aunque solo juguemos unas pocas veces contra equipos de esta calidad”.

Fluminense tuvo a seis jugadores nacidos en la década de los 80 en su cuadro titular y los recibieron con faltas de respetos después de que la prensa británica destacó al veterano equipo. El jugador de mayor edad del City es el capitán Kyle Walker, de 33 años, y que nació en mayo de 1990.

El inglés Kyle Walker y el brasileño Felipe Melo se fueron a las manos en el final del partido, tras algunos gestos que no cayeron bien en los jugadores de Fluminense. GIUSEPPE CACACE - AFP

La final incluyó a dos clubes que jugaban en la tercera división en sus países en 1999. Manchester City desde entonces se ha convertido en el equipo que genera más ganancias al año, con 890 millones de dólares durante la temporada 2022-23 y jugadores con un salario anual por 530 millones. En Fluminense sostienen que esperan ganar 74 millones este año.

Los goles de Julián Álvarez y el resumen del partido

