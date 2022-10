Mundial Qatar 2022: el plantel de Australia envió un contundente mensaje por las violaciones a los derechos humanos

escuchar

El Mundial 2022 estuvo rodeado de polémica desde el momento en que Qatar fue designado como país organizador. Sumado a los procesos contenciosos en los que el país de Medio Oriente fue votado por sobre Estados Unidos en 2011, algunos de los factores más cuestionados por varias personalidades del deporte, políticos y organismos no gubernamentales es el registro del emirato en relación a los derechos humanos, con sus estridentes leyes anti LGBT y el sistema Kafala de trabajo, que se utilizó para construir los estadios de la Copa del Mundo y fue criticado por su pobre trato hacia los trabajadores migrantes, como principales ejes de conflicto.

En cuanto a los protagonistas, las expresiones públicas acerca de estas problemáticas han sido escasas. Alemania salió a la cancha en un partido el año con remeras que formaban la frase “HUMAN RIGHTS” (derechos humanos), mientras que Dinamarca eligió lanzar sus camisetas para el torneo “escondiendo” sus logos de la federación y de fabricante en repudio a las violaciones, pero el mensaje más fuerte ha sido sin duda el que envió Australia este jueves.

A message from the Socceroos. pic.twitter.com/Sd2R6ej8kK — Socceroos (@Socceroos) October 26, 2022

En un video publicado en las redes sociales del seleccionado, un grupo de futbolistas del plantel se reunieron para enviar una serie de mensajes repudiando la situación de los derechos humanos en el país que albergará la máxima cita del fútbol mundial: “Hay valores universales que deben definir al fútbol, como el respeto, la dignidad, la confianza y el coraje. Cuando representamos a nuestra nación aspiramos a personificar esos valores”, aseveraron los jugadores en el video. “En los últimos dos años, nos hemos encaminado en un viaje para entender y aprender más acerca de la situación en Qatar”.

Los futbolistas destacaron que se han llevado a cabo algunas mejoras en este área, pero aún queda mucho camino por recorrer: “El sistema Kafala ha sido mayormente desarmado, las condiciones laborales han mejorado y se ha establecido un salario mínimo. Aunque las reformas establecidas en Qatar son un paso importante y bienvenido, su implementación permanece inconsistente y requiere mejoras. Supimos que la decisión de organizar el Mundial en Qatar ha llevado al sufrimiento y dolor de incontables trabajadores. Estos trabajadores migrantes, víctimas de sufrimiento, no son meramente números. Tal como aquellos que le dieron forma a nuestro país y nuestro fútbol, poseen el mismo coraje y determinación para vivir una mejor vida”, aseguraron.

Australia selló su clasificación al Mundial en junio, luego de vencer a Perú por penales tras empatar 1-1 en el repechaje intercontinental Hussein Sayed - AP

“Como jugadores, apoyamos en su totalidad los derechos de la comunidad LGBTI+, pero en Qatar la gente no es libre de amar a quien elijan”, denunciaron, a lo que luego se abogaron a las organizaciones que se pronunciaron sobre el tema en el pasado: “Encarar estos problemas no es fácil, y no tenemos todas las respuestas. Apoyamos a la Fifpro, La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera y la Confederación Sindical Internacional (CSI), en sus esfuerzos por aplicar reformas y establecer un legado duradero en Qatar”.

“Esto debe incluir el establecimiento de un centro de recursos para migrantes, soluciones efectivas para aquellos a los que les fueron denegados sus derechos y la descriminalización de todas las relaciones del mismo sexo. Estos son derechos básicos que deben ser otorgados para todos, y asegurarán que continúe el progreso en Qatar. Así podemos asegurar un legado que vaya más allá del pitazo final del Mundial 2022. Uno del que el fútbol se enorgullezca de verdad”, concluyeron.

Los arqueros Mathew Ryan y Andrew Redmayne, entre los futbolistas que se pronunciaron contra las violaciones a los derechos humanos en Qatar previo al Mundial 2022 KARIM JAAFAR - AFP

Entre los futbolistas que participaron del video se encuentran el capitán Mathew Ryan, Jackson Irvine, Bailey Wright, Jamie Maclaren, Nick D’Agostino, Craig Goodwin, Danny Vukovic, Andrew Redmayne, Mathew Leckie, Mitchell Duke, Mitch Langerak, Denis Genreau, Cameron Devlin, Adam Taggart, Kye Rowles y el presidente de la federación, Andrew Wilkinson. Australia fue uno de los últimos países que había sellado su clasificación a Qatar, obteniendo su pase en junio después de vencer a Perú por penales, después de empatar 1-1 en el repechaje intercontinental jugado en Doha.

El antecedente de Dinamarca

Previo al mensaje de los australianos, Dinamarca había sido el país que más fuertemente se había manifestado en contra de las problemáticas que ocurren en Qatar, cuando presentó sus camisetas para la Copa del Mundo con la particularidad de que sus logos estaban “escondidos” en repudio. Aunque las reglas FIFA prohíben las declaraciones políticas en el uniforme de los equipos de fútbol, los tres diseños de camisetas de Dinamarca no infringen ningún reglamento, y de hecho no utilizan palabras ni símbolos que sean una postura explícita en contra de la política qatarí sobre los derechos humanos.

“Esta camiseta lleva consigo un mensaje. No queremos ser visibles durante un torneo que les ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona”, sentenció en Twitter la empresa Hummel, que viste al conjunto danés.

En Instagram, en tanto, fue todavía más allá: “Con las nuevas camisetas de la selección nacional danesa, queríamos enviar un doble mensaje. No solo están inspiradas en la Euro 92, rindiendo homenaje al mayor éxito futbolístico de Dinamarca, sino también [constituyen] una protesta contra Qatar y su política de derechos humanos. Es por eso que hemos atenuado todos los detalles para las nuevas camisetas de Dinamarca para la Copa del Mundo, incluyendo nuestro logo y los icónicos chevrons. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado sus vidas a miles de personas. Apoyamos a la selección nacional danesa todo el camino, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona. Creemos que el deporte debería unir a la gente. Y cuando no lo hace, queremos tomar una postura clara”, acompañado del hashtag #HistoryIsWhatWeDoNow.

LA NACION