Ángel Di María desmintió los rumores de una posible salida de Juventus: “Por favor, dejen de inventar”

Hace muchos años que Ángel Di María expresa, en cada oportunidad que tiene, su deseo de finalizar su carrera en el mismo club en donde la inició, Rosario Central. Desde el Canalla siempre se han mostrado ilusionados con su regreso, pero también aceptan que todavía le quedan algunos años de carrera en el Viejo Continente, y en julio el Fideo se sumó a Juventus como agente libre. No obstante, sus primeros meses en Turín han sido muy difíciles, caracterizados por constantes problemas físicos y un arranque de temporada profundamente decepcionante del equipo, por lo que los simpatizantes del equipo han señalado al rosarino como un chivo expiatorio por su supuesta falta de compromiso.

Esas acusaciones se profundizaron luego de que surgiera un recorte de una entrevista con el sitio oficial de la Conmebol, en el cual el también ex jugador de Real Madrid y PSG reiteró su sueño de arribar en algún momento al Gigante de Arroyito. En el contexto de profunda tensión en Italia, donde Juventus confirmó este martes su eliminación de la Champions League, llevó a muchos a especular sobre una posible salida en el próximo mercado de pases en enero, por lo que Di María se vio obligado a salir a desmentir aquellos rumores.

“No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas”, aseveró el Fideo en una extensa publicación en su cuenta de Instagram, donde dejó en claro su fastidio con respecto a las conjeturas. “No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mias que han visto donde digo que me voy a retirar en ‘Rosario Central’ (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí a Europa en el año 2007″, aclaró.

“Eso no significa que me quiero ir HOY, tampoco me voy a ir en enero. Por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado”, aseguró el extremo. “Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club”, finalizó su mensaje.

En aquel clip, en donde es entrevistado por su ex compañero de la selección Ezequiel Lavezzi (otro jugador formado en las inferiores del Canalla e hincha confeso del club), Di María no escondió sus motivaciones para regresar a su ciudad de nacimiento, pero también fue cauto para referirse al tema: “Sé que es difícil, sé que hay algunas cosas. Vivo mirando la liga argentina en la TV. El sueño de todos los que están en el fútbol argentino es venir para Europa, el mío es poder volver a vestir la camiseta de Rosario Central, lo dije siempre. Si tengo la posibilidad, porque las ganas ya las tengo, me gustaría estar”, expresó.

Además de esas frases, la parcialidad del máximo campeón de la Serie A ya acumulaba algo de malestar con Di María a causa del complicado inicio de temporada que tuvo con su club. Tuvo una actuación muy destacada en su debut contra Sassuolo, marcando un gol y una asistencia, pero sobre el final del partido sufrió una lesión del abductor que lo mantuvo tres partidos fuera de las canchas.

A su regreso, en una humillante derrota por 1-0 contra Monza, vio una roja directa a los 40 minutos y se perdió otros dos duelos, y a su regreso por Champions League, en otra caída dolorosa contra Maccabi Haifa, tampoco pudo completar el partido por un desgarro que casi atenta contra su presencia en el Mundial de Qatar. No obstante, los estudios arrojaron que esta última situación no es tan grave como se pensó inicialmente, y se espera que haga su regreso a principios de noviembre.

Por sus problemas físicos, Di María apenas pudo jugar 7 partidos en la actual temporada Emilio Andreoli - Getty Images Europe

Sin embargo, para entonces el ánimo en el Allianz Stadium está lejos de ser el mejor. Después de encadenar nueve títulos al hilo, Juventus cayó al cuarto puesto en 2021 y repitió esa ubicación en la pasada temporada tras un arranque muy flojo, pero en el actual curso existen miedos de que la situación empeore. Tras once fechas en la Serie A, el equipo del cuestionado Massimiliano Allegri se encuentra en la octava posición, fuera de los puestos europeos y a 10 puntos del líder Napoli, y por si fuera poco también fue eliminado en la fase de grupos de la Champions League, luego de caer el martes por 4-3 contra Benfica. Tampoco está asegurada su presencia en la Europa League: si no obtiene un mejor resultado contra PSG que Maccabi Haifa (recibe a Benfica en Israel), quedará afuera de toda competición continental.

