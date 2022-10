“Será histórico, será especial”: el partido de fútbol masculino con entrenadoras, la influencia positiva y lo qué piensan los jugadores

escuchar

Este viernes se producirá un momento importante en la historia del deporte universitario cuando dos equipos de fútbol masculino se enfrenten en el pequeño Gaelic Park, en el barrio neoyorquino del Bronx. No por los equipos implicados, sino por quién los entrena.

Kim Wyant es la entrenadora principal de la Universidad de Nueva York, que recibirá a la poderosa Universidad de Chicago, entrenada por Julianne Sitch. Se cree que es el primer partido de fútbol masculino de la NCAA en el que ambos entrenadores son mujeres.

“Esto es definitivamente histórico”, dijo Nicole LaVoi, profesora de la Universidad de Minnesota, que recopila datos anuales sobre el número de mujeres que entrenan en los deportes universitarios. “Es un acontecimiento histórico”.

Un pequeño número de mujeres entrenan a hombres en diversas funciones, tanto a nivel profesional como universitario. Becky Hammon, ahora entrenadora principal en la WNBA, fue contratada como asistente a tiempo completo para los San Antonio Spurs de la NBA en 2014 y esa liga ha tenido varias mujeres contratadas en funciones de asistente en los años posteriores. Un puñado de mujeres son entrenadoras en la NFL y en la Major League Baseball. Rachel Balkovec acaba de terminar su primera temporada como gerente de la filial de clase A de los Yankees en Tampa, Florida.

La charla de Kim Wyant con sus jugadores: destacan la forma cómo le llega con su mensaje al plantel HIROKO MASUIKE - NYTNS

Pero los casos siguen siendo escasos, sobre todo en los deportes universitarios, donde los entrenadores masculinos superan con creces a las mujeres, incluso en los deportes femeninos. Los datos publicados por el Departamento de Educación de EE.UU. muestran que sólo un 5% de los equipos universitarios masculinos están dirigidos por mujeres, y la mayoría de ellos se encuentran en deportes de bajo nivel de ingresos y de género combinado, como el esquí, la natación y el atletismo.

Los datos también mostraron que no hay mujeres en puestos de entrenador principal en el fútbol de la División I, el béisbol, el básquetbol masculino y el fútbol masculino, y sólo alrededor del 26% de los entrenadores de fútbol femenino de la División I son mujeres.

Kim Wyant, la abanderada

Wyant rompió la barrera en 2015, cuando fue contratada por la NYU, una escuela de la División III. La primera arquera que jugó un partido internacional con la selección femenina de Estados Unidos, ha llevado a las Violetas a cinco apariciones en la postemporada y se ha convertido en la abanderada de las mujeres que entrenan a un equipo masculino en un deporte universitario de equipo.

También ha sido un modelo para muchos aspirantes a jugadores y entrenadores, entre ellas Sitch, que hasta abril era asistente del equipo femenino de Chicago, al igual que Wyant había sido asistente del equipo femenino de la Universidad de Nueva York. Cuando el invierno pasado se abrió el puesto de entrenador masculino de Chicago, Sitch llamó a Wyant y hablaron durante una media hora. Sitch colgó inspirada, sintiendo que no había razón para no seguir el camino de Wyant.

“Antes de ella, no había ninguna otra mujer entrenando y dirigiendo equipos masculinos”, dijo Sitch. “Obviamente, ella fue una influencia positiva y un modelo por seguir”.

Julianne Sitch siguió el camino marcado por Kim y asumió en el equipo de Chicago ANJALI PINTO - NYTNS

Ahora, se enfrentan en un partido muy esperado que tiene un importante significado social, pero también dentro de la Asociación Atlética Universitaria, la conferencia de los equipos. Sitch se hizo cargo de un equipo que ganó 16 de 23 partidos el año pasado, y esta temporada marcha invicto en 14 encuentros y están clasificados como número 1 en una encuesta de entrenadores de la División III.

“Es un grupo realmente sólido de jóvenes”, dijo Sitch. “Es un tributo a los ex alumnos y al antiguo personal y al legado que se ha construido aquí. Ha sido muy positivo y muy atractivo, en todos los ámbitos”.

En los pocos meses que lleva reclutando atletas de secundaria como entrenadora principal, Sitch dijo que nunca percibió la más mínima resistencia por parte de los jugadores y las familias sobre su género. Wyant le dijo por teléfono que ella había tenido la misma experiencia.

“Los jugadores sólo quieren saber: ‘¿Puedo mejorar? “, dijo Wyant en un reciente entrenamiento de la Universidad de Nueva York en el Muelle 40 de Manhattan. “Buscan un líder que se implique en el equipo. ¿Nos sentimos respetados? Ya sea hombre o mujer, si puedes ofrecer todas esas cosas, puedes tener éxito”.

"Es increíble jugar para ella", dicen los jugadores de la Universidad de Nueva York sobre Kim Wyant HIROKO MASUIKE - NYTNS

Hace cinco años, Wyant estaba en un viaje de reclutamiento en San Diego, visitando a la familia de un jugador llamado Jet Trask. Aquel día también estaba en la mesa el hermano menor de Trask, Ben, entonces estudiante de primer año de secundaria. Jet Trask se decantó por Sacramento State, un programa de la División I, pero Wyant causó tal impresión en el joven Ben que, cuatro años después, quiso jugar con ella.

“Su experiencia y sus credenciales nunca estuvieron en duda”, dijo Ben Trask, centrocampista de segundo año. “Sabía que si venía aquí, jugaría con una gran entrenadora. Si tuviera que volver a hacerlo, volvería a venir aquí”.

Ben Trask, y Nicholas Suter, co-capitán de último año, dijeron que la mayoría de sus amigos y compañeros de equipo de la escuela secundaria les preguntan cómo es jugar para una mujer entrenadora, y ambos dijeron que no hay ninguna diferencia con jugar para un hombre. “Es increíble jugar para ella”, dijo Suter, que es de Long Island. “Fue una de las ventajas de venir aquí”.

El secreto motivador

Suter dijo que Wyant tiene una capacidad única para comunicarse con los jugadores y sacar lo mejor de ellos. Recordó un dramático partido de la primera ronda del torneo de la NCAA del año pasado, contra el St. Joseph’s College de Maine en New London, Connecticut. Cuando la NYU iba perdiendo por 2-1 y sólo quedaban 15 minutos, el partido se suspendió a causa de un rayo. Los Violets regresaron a duras penas a su hotel mientras los organizadores buscaban un nuevo campo con luces.

Durante una cena del equipo, mientras esperaban tres horas por un nuevo campo con una superficie de juego diferente, Wyant dijo a los jugadores que estaban preparados para la situación. Como equipo en un entorno urbano, la Universidad de Nueva York suele desplazarse entre varios lugares de Nueva York para los entrenamientos y los partidos, y Wyant subrayó que estaban mejor preparados para adaptarse a las incertidumbres del momento. Inspirados, fueron al nuevo campo, donde Suter marcó el gol del empate y la NYU ganó, 3-2, en la prórroga.

Es posible que necesiten una magia similar para enfrentarse a Chicago, que ha hecho rodar su calendario bajo el mando de Sitch y ha producido un récord que ayuda a validar la decisión de contratarla.

“Tuvimos a los estudiantes-atletas como parte de la búsqueda y era realmente importante ver cómo reaccionaban”, dijo Angie Torain, la directora atlética de Chicago. “Fueron tan positivos que fue ridículo. Es por su conocimiento del fútbol y por lo que aporta para ellos”.

Pero según Teresa Gould, comisionada adjunta de la Conferencia Pac-12, una de las ligas Power 5 de la División I, son muy pocos los administradores universitarios que toman decisiones similares. Gould es también la presidenta de la junta directiva de WeCOACH, una organización dedicada al desarrollo, el apoyo y la retención de las mujeres en el mundo del entrenamiento a todos los niveles. Dijo que las cifras son preocupantes, especialmente 50 años después de que se adoptara el Título IX para promover la igualdad de participación y acceso a los deportes.

Pero el Título IX no regula la contratación de entrenadores. Gould señaló los datos anuales de LaVoi, recopilados en el Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport, que revelan que sólo el 42,7% de los entrenadores de equipos universitarios femeninos son mujeres. En 1971, cerca del 90% de los entrenadores de equipos universitarios femeninos eran mujeres.

Gould afirmó que se ha producido un éxodo generalizado del entrenamiento, ya que las presiones y exigencias de los puestos de trabajo se multiplican bajo el peso de los enfoques de “ganar ahora”, los imperativos financieros y la agotadora influencia de las redes sociales. Dijo que el entrenamiento es un compromiso de estilo de vida más que una carrera, y que a menudo dificulta más a las mujeres que a los hombres debido a cosas como el cuidado de los niños y los viajes.

Kim Wyant y su mensaje: "La Universidad de Nueva York es una de las principales razones de lo que está ocurriendo. Ellos me pusieron en este papel y tuvieron el valor de tomar esta decisión" HIROKO MASUIKE - NYTNS

“Para las mujeres, que pueden seguir siendo las principales responsables de sus hogares, es más difícil hacer ambas cosas”, dijo Gould.

Por eso está tan entusiasmada con el partido del viernes, con la esperanza de que genere conciencia y demuestre a las niñas, a las jóvenes y, especialmente, a los administradores de las universidades, que entrenar es una carrera viable para las mujeres, independientemente del sexo de las jugadoras.

Pero el juego, y los ejemplos establecidos por Wyant y Sitch, proporcionan fuertes modelos femeninos para niños y hombres, también. “Es inmensamente importante”, dijo LaVoi, “porque sabemos por los datos que cuando los hombres jóvenes están expuestos a líderes femeninas en un contexto que les interesa, como el deporte, tienen percepciones y creencias más igualitarias sobre el género y el liderazgo. Entonces es más probable que, cuando se gradúen en la universidad, traten a las mujeres como iguales en el trabajo y quizás en sus relaciones personales”.

Para las jugadoras de la Universidad de Nueva York, que se ejercitan en el muelle 40 bajo la atenta mirada de Wyant, su preocupación inmediata es vencer a Chicago, un equipo de gran talento que no ha hecho más que mejorar bajo la dirección de Sitch.

“Será histórico, será especial”, dijo Wyant. “Creo que es muy apropiado que la Universidad de Nueva York sea la anfitriona, porque es una de las principales razones por las que esto está ocurriendo. Ellos me pusieron en este papel y tuvieron el valor de tomar esta decisión. Pero nuestro principal objetivo aquí es intentar ganarle a un equipo realmente bueno el viernes”.

David Wasldstein

Temas Fútbol Internacional