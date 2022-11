Mundial Qatar 2022: lo que Lionel Messi dijo sobre Thiago Almada hace menos de dos meses, tras compartir minutos en la selección argentina

escuchar

Fue un jueves de decisiones drásticas para Lionel Scaloni. El entrenador del seleccionado argentino primero decidió la baja de Nicolás González (reemplazado por Ángel Correa) y luego terminó por desafectar a Joaquín Correa. Minutos después la AFA anunció el reemplazo del delantero del Inter italiano: Thiago Almada, que también estaba en la lista de reserva.

El jugador de Atlanta United, de la MLS, había tenido su primera convocatoria al equipo albiceleste en la fecha FIFA de septiembre pasado e hizo su debut con la selección argentina el 23 de ese mes, al entrar desde el banco de suplentes en el partido en el que Argentina le ganó a Honduras 3 a 0.

Luego de ese partido, en el que Almada jugó durante 36 minutos en reemplazo de Alejandro Papu Gómez, el que se refirió al volante que se sumará a los convocados fue Lionel Messi, nada menos. Y el capitán del seleccionado expresó en aquella oportunidad: “Thiago tiene mucha frescura, es un jugador muy rápido que tiene mucho uno contra uno, que es muy pícaro, que no le tiene miedo a nada, que encara” .

"ES MUY PÍCARO Y NO LE TIENE MIEDO A NADA", así elogiaba Leo Messi a Thiago Almada en la gira de la Selección Argentina por Estados Unidos. El jugador del Atlanta United se sumará a la lista del Mundial en lugar de Joaquín Correa. pic.twitter.com/bVCvBfScIv — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2022

El futbolista, de 21 años, debutó en primera división con la camiseta de Vélez el 10 de agosto de 2018 en la victoria de su equipo por 2 a 0 ante Newell’s. En febrero de este año, fue transferido a Atlanta United, equipo de la MLS, en 16 millones de dólares. Allí jugó 29 partidos y anotó seis goles en la liga estadounidense.

Además, fue elegido cinco veces como mejor jugador de la semana de la MLS este año y se llevó el premio al mejor fichaje del año. Este premio fue otorgado a través de las votaciones del personal técnico de los clubes de la MLS, medios de comunicación y jugadores actuales de la liga estadounidense.

El padre del jugador fue entrevistado en la radio La Red y allí contó cómo recibió la noticia de la convocatoria de su hijo: “Me llamó Thiago llorando y a los gritos avisándome de su convocatoria. Me agarró viajando a Qatar, me regaló los pasajes para el Día del Padre. No lo podemos creer, es la frutilla del postre”.

LA NACION