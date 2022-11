Selección argentina: quiénes son los jugadores que preocupan a Scaloni, a cinco días del debut en el Mundial 2022

escuchar

DOHA (Enviado especial).– La efervescencia por la salida de la selección argentina luego del 5-0 ante Emiratos Árabes Unidos, a pocas horas del debut en el Mundial de Qatar 2022 , y la sensación de que la excursión por Abu Dhabi había resultado perfecta, se alteró cuando Lionel Scaloni dejó el vestuario del estadio Mohammed Bin Zayed. El DT, incómodo, rompió la armonía sin que nadie se lo pidiera.

“Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir la lista. Si te soy sincero, hoy no te puedo decir 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o mala suerte, podemos cambiar. Está la posibilidad”, expresó el seleccionador y sus palabras, a días del debut en Qatar 2022, retumbaron. Más tarde, al saber el revuelo que se había armado, intentó suavizar sus palabras, pero ya era demasiado tarde. ¿A qué se refirió Scaloni? A que se encontró con jugadores que no estaban en las mejores condiciones físicas, pese a que la información previa -por intermedio de las charlas por Zoom que mantuvo con cada jugador, antes de la citación definitiva- era otra, mucho más optimista.

El DT Lionel Scaloni durante el amistoso de la selección argentina ante Emiratos Árabes, en Abu Dhabi Aníbal Greco - La Nación

Lo que hizo Scaloni fue confiar plenamente en los jugadores, especialmente en los que estaban “tocados”. Habló con cada uno de ellos para saber cómo se encontraban física y emocionalmente. El caso más significativo, probablemente, fue el de Paulo Dybala, que estuvo en duda y fue el último en ingresar en la lista. El DT aparentemente, se llevó algunas ingratas sorpresas cuando vio las primeras practicas y observó a cada jugador.

La formación argentina titular en el amistoso ante Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, antes del viaje a Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

Nicolás González, Marcos Acuña y Juan Foyth no llegaron tan plenos como se creía. Lautaro Martínez y Alejandro “Papu” Gómez se sumaron al grupo con algunos golpes (por eso no jugaron en el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos). Cristian “Cuti” Romero llega con lo justo a Qatar por una distensión muscular que le está generando dolores de cabeza, pero que -sin embargo- no le impedirían estar disponible para el debut mundialista, el martes próximo, ante Arabia Saudita.

Pero Scaloni y su cuerpo técnico no quedaron conformes con algunas situaciones puntuales que vieron en el partido del miércoles. Comprobaron que Foyth, que tuvo algunas dificultades en la marca, no está al cien por ciento físicamente. Y, sobre todo, quedaron preocupados con el delantero Joaquín Correa, autor del quinto gol ante Emiratos Árabes Unidos.

Joaquín Correa disputa una pelota en el amistoso contra Emiratos Árabes Unidos RYAN LIM - AFP

Correa, el jugador del Inter italiano, acarreaba alguna molestia en el tendón de la rodilla izquierda y, en el partido en Abu Dhabi, tras anotar el último gol del seleccionado, habría quedado con dolor en la zona. Eso generó una nueva incomodidad. Correa es otro de los jugadores en los que Scaloni confió (tenía más opciones en la posición) y, sin embargo, ahora al tucumano le “apareció” una molestia que parecía controlada.

Vale apuntar que no es tan sencillo modificar la lista de 26 jugadores: el cambio debe ser por una lesión comprobada por el departamento médico de la FIFA. Por ello, habrá que tener mucha atención en las próximas horas y en cómo responderá el cuerpo de aquellos jugadores que no están en las mejores condiciones. Scaloni no lo dijo abiertamente, claro, pero entiende que algunos futbolistas, por el afán de querer estar en el Mundial, no fueron tan sinceros como él hubiera querido. “Ellos son grandecitos para saber si están en condiciones de seguir o no”, dijo en la zona mixta. tras la goleada. Su gesto era elocuente: no estaba satisfecho.