Así quedó la lista de 26 jugadores la selección argentina tras las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa

La selección argentina tuvo un día repleto de novedades futbolísticas, este jueves. Luego de la victoria ante Emiratos Árabes Unidos el miércoles y durante el primer entrenamiento en Doha, Nicolás González y Joaquín Correa fueron desafectados del plantel del combinado nacional por diferentes lesiones. En su lugar, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió convocar a dos futbolistas de características revulsivas: Ángel Correa, de Atlético de Madrid, y Thiago Almada, de Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

De esta manera, ambos jugadores -que integraban la lista de reservas- finalmente afrontarán su primera experiencia mundialista luego de no haber podido superar el primer corte. En cuanto a su inclusión en el equipo, el ex San Lorenzo utilizará la camiseta número 15 que iba a ser usada por González, mientras que el ex Vélez utilizará la 16, que iba a llevar el nombre del delantero de Inter de Milán.

Thiago Almada reemplaza a Joaquín Correa en la lista de convocados de la selección argentina AFA

La lista actualizada de convocados de la selección argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Franco Armani (River Plate).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla FC), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon) y Juan Foyth (Villarreal).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Sevilla), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Thiago Almada (Atlanta United - reemplaza a Joaquín Correa que quedó desafectado por lesión).

Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Ángel Di María (Juventus), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (AS Roma) y Ángel Correa (Atlético Madrid - reemplaza a Nicolás González que quedó desafectado por lesión).

Lo que dice el reglamento sobre los reemplazos por lesiones

“Solo podrá reemplazarse a los jugadores incluidos en la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad grave y antes de las 24 horas previas al inicio del primer partido de su selección. Los sustitutos no tendrán que estar incluidos obligatoriamente en la lista provisional”, estipula claramente el reglamento oficial para el Mundial Qatar 2022 en el punto VI, inciso 24, que también agrega los requisitos para ejecutar el reemplazo: “Una vez recibido y aceptado un examen médico detallado y por escrito en uno de los cuatro idiomas oficiales de la FIFA, la Comisión de Medicina de la FIFA, representada por el jefe de los servicios médicos de la FIFA, expedirá un certificado confirmando que la lesión o enfermedad reviste la suficiente gravedad para impedir que el jugador participe”. El reglamento tampoco especifica la obligación de presentar una lista de jugadores “de reserva” en este escenario, como sí lo hicieron algunas selecciones, como la Argentina.

