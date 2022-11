Mundial Qatar 2022: qué necesita la selección argentina para superar la etapa de grupos en la última fecha

escuchar

El triunfo que la selección argentina consiguió el sábado contra México le dio una bocanada de aire fresco que necesitaba urgentemente. Enfrentados ante la posibilidad de ser eliminada tras apenas dos partidos del Mundial de Qatar, algo que jamás en la historia tuvieron que vivir antes, los dirigidos por Lionel Scaloni sacaron adelante un partido que se presentaba muy complicado (más por errores propios que por méritos del rival), y la victoria por 2-0 le permite depender de sí misma en el tercer partido contra Polonia, aunque de ninguna manera puede relajarse aún.

Lo primero que vale la pena aclarar es que el seleccionado no tiene aún la necesidad de caer en la especulación. Si le gana a los europeos, se asegurará no solo pasar a octavos de final, sino también hacerlo como puntera del grupo C, lo cual permitiría un cuadro más amable en la fase eliminatoria donde evitaría cruzarse con selecciones como Francia o Inglaterra hasta la final. Por otra parte, si pierde quedará eliminada, dado que cualquier resultado en el otro partido entre México y Arabia Saudita ubicará a uno de los dos equipos con más puntos en la tabla.

Ganándole a Polonia, la Argentina se asegurará no solo superar la fase de grupos, sino también hacerlo como líder de grupo C ap - AP

El asunto sí se complejiza en el caso de que el partido contra Polonia termine en empate: habrá que sacar la calculadora. En este escenario, los europeos sumarían 5 puntos y la Argentina 4, manteniendo una diferencia de gol de +1. El sueño argentino se terminaría irremediablemente si Arabia Saudita vence a México, dado que de este modo pasaría a tener 6 puntos. También sería el caso si los aztecas ganan por 3 o más goles, debido a que igualarían a la Albiceleste en puntos, pero acumularían una diferencia de gol mayor.

Sin embargo, existen algunos escenarios en los que la selección empata y le alcanza para pasar de ronda. Para empezar, cualquier empate entre México y Arabia clasifica a la Argentina; de ser el caso prevalecería la diferencia de gol del equipo de Scaloni (+1) por sobre la de la selección asiática (-1). También se daría si los dirigidos por Gerardo Martino ganan por una diferencia de dos goles o menos. Aunque también hay una curiosidad: si México gana por 2-0, quedaría igualado en todos los registros, en cuyo caso el factor para desempatar es, justamente, el partido entre ambos, con triunfo argentino por 2-0.

México, que aún no marcó, necesita una victoria por al menos tres goles contra Arabia Saudita para soñar con avanzar a los octavos de final Moises Castillo - AP

Cuáles son los criterios de desempate en caso de igualdad de puntos

Diferencia de gol : el más básico, prima el equipo con la mayor diferencia entre los goles que marcó y los que le marcaron

: el más básico, prima el equipo con la mayor diferencia entre los goles que marcó y los que le marcaron Goles a favor : si la diferencia de gol es la misma, el equipo que más goles haya anotado quedará por encima

: si la diferencia de gol es la misma, el equipo que más goles haya anotado quedará por encima Partido entre sí : si ambos equipos convirtieron y recibieron la misma cantidad de goles, pasa a ser considerado el resultado del partido que jugaron entre ellos; el ganador será favorecido

: si ambos equipos convirtieron y recibieron la misma cantidad de goles, pasa a ser considerado el resultado del partido que jugaron entre ellos; el ganador será favorecido Récord disciplinario : si todo lo anterior se da y también resulta que el encuentro entre los equipos terminó en empate, se considera el número de tarjetas amarillas y rojas que hayan percibido los equipos. Para ello, se usa un sistema de puntos: la amarilla suma 1, la doble amarilla 3, la roja directa 4 y la roja directa tras amarilla 5. El equipo que acumule menos puntos terminará por encima.

: si todo lo anterior se da y también resulta que el encuentro entre los equipos terminó en empate, se considera el número de tarjetas amarillas y rojas que hayan percibido los equipos. Para ello, se usa un sistema de puntos: la amarilla suma 1, la doble amarilla 3, la roja directa 4 y la roja directa tras amarilla 5. El equipo que acumule menos puntos terminará por encima. Sorteo: el último recurso para decidir el beneficiado, si nada de lo anterior resulta en un desempate, es un sorteo que defina al equipo que terminará por arriba en la tabla.

