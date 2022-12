Mundial Qatar 2022: Rodrigo De Paul encendió todas las alarmas de un tirón

escuchar

No hubo partidos, pero el Mundial de Qatar no se detiene. Una jornada sin acción, pero con tres nombres propios de mucho peso. El primero, argentino, el que más nos interesa: Rodrigo De Paul. De repente se encendieron todas las alarmas. ¿Se desgarró? No. Hizo la primera parte del entrenamiento con el resto del grupo, pero sintió una molestia muscular y ya no participó de los ejercicios futbolísticos. El malestar fue real y el tirón lo sintió. Será clave su participación, o no, en la práctica futbolística de este jueves. Sin él, Scaloni planteó un mediocampo con Mac Allister, Paredes y Enzo Fernández.

A última hora de Doha, en un divertido Twitch entre Kun Agüero, Messi y Papu Gómez, de repente apareció De Paul y se sumó con un desenfado que de ninguna manera se podría corresponder con un jugador que se siente en peligro. Que percibe que el Mundial se acabó para él.

No son tiempos fáciles los que le toca vivir a Cristiano Ronaldo. A pesar del éxito que vive con Portugal, que se metió en los cuartos de final tras golear a Suiza por 6 a 1, el crack no para de acumular problemas en poco tiempo. A su conflictiva salida de Manchester United se le sumó su enojo por ser reemplazado contra Corea del Sur, que derivó en su suplencia ante los suizos. Entró, jugó poco y no se quedó en el campo a celebrar con sus compañeros. Se marchó solo al vestuario. Y este miércoles agregó otra nueva situación controversial: no se entrenó con el grupo de los suplentes y los que habían jugado pocos minutos ante Suiza, como él. No aceptó esa condición y permaneció en el gimnasio… con los titulares. Su presencia, el sábado contra Marruecos, es una intriga… o, mejor, ya es una novela.

El último nombre del día, en realidad, son dos. Virgil Van Dijk, el zaguero neerlandés que juega en Liverpool, uno de los mejores del planeta, evitó las referencias personales de cara al choque con la selección. “Argentina es un equipo fuerte, con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero estamos muy bien preparados para hacerle frente. No jugamos contra Messi, sino contra todo el equipo”. Y agregó: “Solo tenemos respeto por los logros de Messi. Es un honor jugar contra él. Pero no es yo contra él, ni Países Bajos contra él, sino Países Bajos contra Argentina. Nadie puede hacerlo solo, tendremos que idear un buen plan”. Pura confianza.

Mientras que Zlatko Dalić, el técnico de Croacia, rival de Brasil este viernes… no escondió sus miedos: “Brasil es el favorito, reconozcámoslo. Es la selección más poderosa y la mejor del Mundial. Lo que he visto hasta ahora, cuando echas un vistazo a sus jugadores, su calidad, sus habilidades y su valor, es realmente aterrador”. Las palabras del técnico croata antes de probarse con el ‘Scratch’.

Qué es Qatarata Mundial y dónde lo podés escuchar

Qatarata Mundial es un resumen de noticias diario del Mundial Qatar 2022 que hace Cristian Grosso. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes, Google Podcast o Amazon Podcasts, entre otras plataformas de audio, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.