Cristiano Ronaldo se va de Manchester United en pleno conflicto y antes de debutar en el Mundial

La bomba de tiempo que significaba la presencia de Cristiano Ronaldo en Manchester United explotó. En conflicto, el club inglés anunció este martes su salida “de común acuerdo”. Ya no sólo quitaron su imagen de la fachada del Old Trafford, aunque en ese momento se haya justificado la situación explicando que era porque se disputaba la gran final de la Copa Mundial del rugby femenino, entre Australia y Nueva Zelanda. Ya los fanáticos no volverán a pasar por la puerta de la cancha y ver la gigantografía del ídolo que tuvo un regreso conflictivo.

La relación se tensó a partir de una entrevista que el astro portugués dio al periodista televisivo Piers Morgan. Allí, el delantero se despachó con todo acerca de la actualidad, en la que se encuentra marginado del primer equipo inglés, y no tuvo empacho en cuestionar duramente al entrenador, Erik Ten Hag, y a los directivos del club, a quienes acusó de estar forzándolo a irse.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

“No solamente el técnico me está forzando, sino también dos o tres personas del club”, declaró CR7. “¿Te refieres a posiciones jerárquicas?”, lo consultó Morgan. “Sí, me siento traicionado”, respondió. Y agregó: “No debería decir eso, no lo sé, pero no me importa, siempre me interesó que la gente escuche la verdad. Sí, me siento traicionado, siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”.

El capitán y mejor goleador de la historia de Portugal, de 37 años, aseguró durante su conferencia de prensa del lunes que su relación conflictiva ya incubada con Manchester “no sacudiría” a su selección, que se enfrenta en el Grupo H a Ghana, Uruguay y Corea del Sur. El seleccionado luso debuta este jueves con Ghana.

La salida de Cristiano rumbo al vestuario, mientras un partido del United por la Premier League aún se jugaba, estuvo en el banco y no había ingresado. Imagen de

En el United, donde la temporada anterior terminó desilusionado por no haber clasificado a la Champions League y estuvo buscando emigrar, el portugués sumaba apenas tres goles en 16 partidos desde el inicio de esta temporada en la Premier League, y el entrenador contaba poco con él.

En los últimos días, con la relación tensándose, el club había designado a sus abogados para que estudiasen la posibilidad de emprender acciones contra su estrella por el supuesto incumplimiento del contrato, pero su opción preferida resultó tramitar la salida. Incluso, según los términos del acuerdo, no hay restricciones respecto de qué equipo podría ser el próximo en el que jugará Ronaldo al finalizar el Mundial.

Erik Ten Hag y Cristiano Ronaldo, una relación que no tuvo retorno y fue uno de los factores que incidieron en la salida del portugués del United. Matthew Ashton - AMA - Getty Images Europe

En profundidad, entre las acusaciones de Ronaldo para llegar a este quiebre no sólo se encuentra esa sensación de que el club lo está obligando a irse y que el DT no lo respeta, sino que sostiene que los altos ejecutivos carecen de empatía tras la muerte de su hijo recién nacido en abril pasado, y que los propietarios, la familia Glazer, no se preocupan por el club, según difunde The Guardian.

“Tras las conversaciones mantenidas con el Manchester United, hemos acordado mutuamente terminar nuestro contrato antes de tiempo. Amo al Manchester United y amo a los aficionados, eso nunca cambiará. Sin embargo, siento que es el momento adecuado para buscar un nuevo reto”, anunció Cristiano. Antes de que la desvinculación se anunciara, el jugador había compartido en su cuenta de Instagram un video festejando los 500 millones de seguidores. El agradecimiento a sus leales pareció una ironía.

CR7 había recibido instrucciones de no volver a la base de entrenamiento del club en Carrington tras su participación en el Mundial, el quinto que estará disputando desde este jueves. Ya el lunes, en aquella rueda de prensa en Doha, se describió a sí mismo como “a prueba de balas” y no expresó ningún arrepentimiento por su comportamiento. “No tengo que preocuparme por lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero”, reforzó.

