Cristiano Ronaldo arranca desde el banco en el partido entre Portugal-Suiza por el Mundial 2022

escuchar

Desde el momento en que jugó su último partido con Manchester United antes de viajar al Mundial de Qatar con Portugal, Cristiano Ronaldo tuvo unas semanas frenéticas. Habló en una incendiaria entrevista criticando a sus compañeros, entrenadores y dueños del club, su trato con sus compatriotas en el plantel mundialista desató otra polémica, su contrato con los Red Devils fue rescindido, se convirtió en el primer jugador en la historia en marcar en cinco Copas del Mundo y fue sustituido en los últimos dos partidos de la fase de grupos, dando origen a otro conflicto con su entrenador, Fernando Santos. Este último encontronazo habría tenido una nueva consecuencia para CR7: no será titular para enfrentar a Suiza en los octavos de final, desde las 16, reemplazado por el delantero de Benfica Gonçalo Ramos.

La decisión del seleccionador llegó después de una fuerte reacción por parte del goleador luego de ser reemplazado por André Silva en el último partido de la fase de grupos, cuando los lusos cayeron por 2-1 frente a Corea del Sur. Al momento de regresar al banco, Ronaldo le habría recriminado a Santos que “no puede esperar por echarme”, desplante del que se enteró mucho después del encuentro: “En el campo no vi nada”, había adelantado el DT en la conferencia de prensa. “Pero lo que vi en la televisión no me gustó en absoluto. Hemos resuelto este problema entre nosotros. Ahora tenemos que pensar en el futuro”.

El momento de la reacción de Cristiano Ronaldo al momento de salir en lugar de André Silva contra Corea del Sur

Este conflicto está lejos de ser el primero que atraviesa el delantero con respecto a su tiempo de juego en lo que va de la actual temporada. El primero surgió durante la pretemporada de Manchester United, jugando en un amistoso contra Rayo Vallecano, cuando CR7 salió al entretiempo y posteriormente abandonó Old Trafford, una actitud que el técnico Erik ten Hag en principio dejó pasar. No obstante, la historia se repitió en un encuentro contra Tottenham donde él arrancó en el banco, pero cuando el neerlandés le indicó que entrara, con los Red Devils ganando por 2-0 y a dos minutos del final, el portugués se rehusó y volvió a dejar el estadio, mientras sus compañeros festejaban el triunfo. Estas actitudes propiciaron al conjunto mancuniano a elegir finalizar su contrato antes de tiempo, el día antes del debut de Portugal contra Ghana en Qatar.

Sin embargo, a pesar de estas actitudes y de su flojos rendimientos de cara al arco, Santos había mantenido siempre la confianza en él con su selección. Eligió mantener tanto su titularidad como su capitanía en los últimos partidos de Nations League y los amistosos previos a la Copa del Mundo aún cuando persistían las críticas por su bajo estado de forma y sus actitudes, en particular con otros jugadores como Raphael Leao y Joao Félix compitiendo por un puesto en el ataque. Sin embargo, en la fase de grupos alcanzó a convertir apenas un gol de penal contra Ghana, y las discusiones posteriores forzaron al entrenador de 68 años de tomar una determinante decisión.

Fernando Santos sustituyó a Cristiano Ronaldo en sus últimos dos partidos de la fase de grupos, algo que despertó la ira del delantero Adam Davy - PA Wire

LA NACION