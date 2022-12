Selección argentina en Qatar 2022: el Kun Agüero, Messi y una aparición de De Paul que generó expectativas equivocadas

escuchar

DOHA (Enviado especial).- El registro es histórico. Original, aparte. Para muchos, además, muy divertido. Sergio Agüero, el Kun, no sólo fue un formidable futbolista. Es, además, un hombre que entiende muy bien la dirección que lleva la comunicación actual. Realizó una transmisión inédita para una selección argentina en los Mundiales de fútbol. En el mismo plano y en vivo, con un par de animadores y algún productor, reunió a Lionel Messi, Alejandro Gómez (Papu), y con esporádicas apariciones a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul. Todo por la plataforma de Twitch, con el soporte empresarial de ESPN, por una cuestión comercial. Pero podría haberlo hecho solo. Ya lo ha realizado en otras ocasiones. Así, con este apoyo, seguramente ganará más dinero. Como sea, no es ese el punto importante.

La clave es que en ese sencillo acto de algo menos de una hora, cambió para siempre la forma en la que la realidad de un equipo de fútbol será notificada al público general. Nada tuvo que ver en todo esto el periodismo . Hubo una empresa que otorgó soporte, un generador de contenidos que tuvo una iniciativa y una serie de protagonistas dispuestos al diálogo. El resto, fue entretenimiento puro. Y de verdad fue muy entretenido -al menos en algunos tramos-.

Rodrigo De Paul tiene en vilo a la selección argentina por una supuesta lesión, pero su estado de ánimo parecía mejor del imaginado Instagram

La novedad para la Argentina, que ya había sido transitada por Luis Enrique, el conductor de España, ocurrió justo en un día en el que la “tensión” (¿sería real?) dominó a la selección argentina por la supuesta lesión de Rodrigo De Paul , un jugador fundamental para el esquema del conjunto de Lionel Scaloni. Oficialmente no se supo nada. Porque fue un día sin comunicación alguna entre el equipo y la prensa. Los días que hay un vínculo, obligado por la FIFA, tampoco se puede obtener demasiado. Pero en algunas jornadas, los futbolistas y el entrenador hablan en conferencia de prensa y se puede preguntar qué pasa en la concentración en la Universidad de Doha. Más allá de eso, no hay partes médicos ni informes de práctica. El equipo eligió blindarse. Es una opción respetable.

Sin embargo, en la búsqueda de información, algo siempre se obtiene. Al parecer en la jornada del martes, De Paul sufrió un problema muscular. Algunos dicen que no es algo para preocuparse. Otros que es un desgarro, que se perdería los cuartos de final y, en caso de que la Argentina siga adelante, el resto del torneo.

Durante varias horas, el clima periodístico en torno a la selección se transitó con la mala nueva. Con la pesadumbre de saber que un hombre decisivo podría no estar ante Países Bajos. Tonos serios, preocupados. La prensa asumió con esa sensación que eso era lo que pasaba dentro de las habitaciones del alojamiento en Doha.

Luis Enrique, con su stream, también dio un paso muy distinto en la comunicación de la selección de España Captura

En cambio, lo que el plantel decidió mostrar fue una hora de una vida completamente diferente a la imaginada. La temática principal de la charla versó acerca del nuevo corte de pelo y de barba de Gómez, el Papu. Un personaje jovial y animado, que transitó momentos de fingida seriedad para sugerir que había elegido copiar el estilo del británico David Beckham. Allí, Lionel Messi, que siempre dijo que quería disfrutar en esta Copa del Mundo, lo acompañó en la actuación y por momento se descargó con risas inevitables.

También hubo chistes internos, con nombres y referencias a lugares que sólo conocen los futbolistas en la intimidad y que probablemente nadie entendió. Pero la risa es contagiosa. Así que todos los espectadores deben haber sonreído, aún sin saber qué los tenía tan alegres.

Como la prensa no tiene acceso a ese nivel de intimidad , muchos quedaron prendados de la transmisión, a la espera de una señal reveladora, o alguna noticia que cambiara el rumbo de los titulares. Y en esa espera hubo un momento crucial: de repente, entre medio de Messi y Gómez (seguramente estaba escondido debajo de alguna mesa), apareció De Paul. El hombre al que se había imaginado durante varias horas compungido por la supuesta desgracia. Y cual bufón (vale aclarar que también parece ser un personaje bastante divertido), mostró una sonrisa de oreja a oreja. Bromeó con sus compañeros, invitó a participar a Paredes, y hasta le pidió a Sergio Agüero que le consiga un contrato con ESPN para hacer lo mismo que él.

Lionel Messi , Leandro Paredes y Rodrigo De Paul: tres amigos inseparables que se divierten fuera de la cancha Aníbal Greco - La Nación

Las elucubraciones periodísticas recibían, entonces, un sonoro cachetazo, al quedar expuesta una realidad muy distinta a la proyectada entre dimes y diretes.

Pero ahí no terminó el asunto. En un momento, Agüero le hizo una pregunta fundamental a De Paul, la que todos estaban esperando: los periodistas, la gente. “Rodri, vos sos un pibe sincero, ¿vas a decir la verdad?”. Los corazones de los hinchas se paralizaron. En esa sencilla requisitoria se esperaba la gran decisión: ¿jugará o no contra Países Bajos?, ¿la lesión es grave o no? Pero el streamer no buscaba eso: “¿Vas a decir la verdad?, ¿Papu se parece a Beckham o no?”, lo interrogó.

Todo era bastante confuso, con gente que hablaba por sobre la otra, muchas veces sin escucharse, ya sea por la tecnología defectuosa o por las típicas charlas de amigos con ganas de divertirse. Así que ni siquiera esa respuesta se conoció.

La charla de Twitch entre Agüero, Messi y Papu Gómez Captura: slakun10

Hay, por estos días, una discusión entre periodistas y streamers. Se dirime si una cosa suplanta a la otra, si una es mejor que la otra o si una toma los temas con la seriedad que la otra no puede. Probablemente todas esas dicotomías sean innecesarias. Son profesiones distintas ejercidas por gente más o menos talentosa, de un lado y de otro. El entretenimiento puede tener rasgos periodísticos, pero no es periodismo. El periodismo puede tener momentos divertidos, pero no es entretenimiento.

La conclusión de esa maravillosa hora es que… si se esperaban conclusiones periodísticas, no las hay. Porque no era lo que los jugadores querían comunicar. Si todo eso fue real, Scaloni habrá conseguido que los jugadores se liberen de las presiones y la autoexigencia. Les interesaba otra cosa, y eso es muy bueno para sus libertades y para sus estados de ánimo. No se sabe si De Paul está lesionado o no, si jugará ante Países Bajos o no, si lo que se vio fue real o algo actuado, ni si De Paul lloró antes o después de su aparición streamer… No se sabe mucho, porque eso no fue un programa periodístico, sino un fantástico streaming, probablemente uno que marque récords para el rubro. Agüero mencionó más de 245.000 visitas a la plataforma que transmitía la reunión.

España no quedó eliminada porque Luis Enrique es streamer. La Argentina no ganará ni quedará eliminada porque Messi habló con Agüero. Son ámbitos distintos.

Al final, lo único que queda en claro es que los jugadores pueden -y tienen derecho- a divertirse más allá de un resultado o una lesión. No hay información alguna sobre cuestiones deportivas que tanto inquietan, no se pudo obtener allí algo que despeje esos cabildeos. Eso sí, las risas no faltaron.