Mundial Sub 17: formato y fixture de la Copa del Mundo Qatar 2026

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El certamen se disputará entre el 19 de noviembre y 13 de diciembre en Rayán con la participación de 48 seleccionados
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La edición 2026 del Mundial Sub 17 de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre con la participación de 48 seleccionados, entre los que sobresale la Argentina. Los 104 partidos se disputarán en el Complejo Aspire Zone y el estadio Internacional Khalifa y en nuestro país se podrán ver por televisión a través de DSports.
El formato de juego es simular a la última Copa del Mundo de mayores en la que España se consagró campeón. Los equipos fueron divididos en 12 zonas y en la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a un ronda. Los dos líderes de cada una más los ocho mejores terceros avanzarán a 16avos de final, desde donde iniciarán los cruces de eliminación directa hasta la definición.
Fixture del Mundial Sub 17 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Grupo A
Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre
- 12.30: Qatar vs. Panamá - Cancha número 2
- 13: Egipto vs. Grecia - Cancha número 7
Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre
- 9.30: Grecia vs. Panamá - Cancha número 9
- 12: Qatar vs. Egipto - Cancha número 1
Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre
- 11.30: Panamá vs. Egipto - Cancha número 3
- 11.30: Grecia vs. Qatar - Cancha número 2
Grupo B
Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre
- 10: Nueva Caledonia vs. Ecuador - Cancha número 4
- 10.30: Corea del Sur vs. Uganda - Cancha número 1
Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre
- 10: Ecuador vs. Uganda - Cancha número 2
- 11.30: Corea del Sur vs. Nueva Caledonia - Cancha número 3
Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre
- 9.30: Uganda vs. Nueva Caledonia - Cancha número 9
- 9.30: Ecuador vs. Corea del Sur - Cancha número 4
Grupo C
Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre
- 12: Mozambique vs. Dinamarca - Cancha número 3
- 13: Argentina vs. Australia - Cancha número 8
Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre
- 9.30: Dinamarca vs. Australia - Cancha número 4
- 12.30: Argentina vs. Mozambique - Cancha número 7
Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre
- 12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7
- 12.30: Australia vs. Mozambique - Cancha número 8
Grupo D
Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre
- 10: Francia vs. Haití - Cancha número 9
- 11: Arabia Saudita vs. Uruguay - Cancha número 5
Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre
- 10: Francia vs. Arabia Saudita - Cancha número 5
- 12.30: Uruguay vs. Haití - Cancha número 8
Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre
- 10.30: Uruguay vs. Francia - Cancha número 5
- 10.30: Haití vs. Arabia Saudita - Cancha número 1
Grupo E
Fecha 1 - Viernes 20 de noviembre
- 12: Italia vs. Jamaica - Cancha número 3
- 13: Costa de Marfil vs. Uzbekistán - Cancha número 8
Fecha 2 - Lunes 23 de noviembre
- 10: Uzbekistán vs. Jamaica - Cancha número 1
- 11.30: Italia vs. Costa de Marfil - Cancha número 3
Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre
- 11: Jamaica vs. Costa de Marfil - Cancha número 1
- 11: Uzbekistán vs. Italia - Cancha número 5
Grupo F
Fecha 1 - Viernes 20 de noviembre
- 10: Cuba vs. Tayikistán - Cancha número 4
- 12.30: Senegal vs. Croacia - Cancha número 2
Fecha 2 - Lunes 23 de noviembre
- 9.30: Tayikistán vs. Croacia - Cancha número 9
- 10.30: Senegal vs. Cuba - Cancha número 5
Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre
- 13: Croacia vs. Cuba - Cancha número 8
- 13: Tayikistán vs. Senegal - Cancha número 4
Grupo G
Fecha 1 - Viernes 20 de noviembre
- 10: Bélgica vs. Vietnam - Cancha número 9
- 10.30: Malí vs. Nueva Zelanda - Cancha número 1
Fecha 2 - Lunes 23 de noviembre
- 12.30: Vietnam vs. Nueva Zelanda - Cancha número 8
- 12.30: Malí vs. Bélgica - Cancha número 7
Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre
- 10: Vietnam vs. Malí - Cancha número 9
- 10: Nueva Zelanda vs. Bélgica - Cancha número 4
Grupo H
Fecha 1 - Viernes 20 de noviembre
- 11: España vs. China - Cancha número 5
- 13: Fiji vs. Marruecos - Cancha número 7
Fecha 2 - Lunes 23 de noviembre
- 9.30: España vs. Fiji - Cancha número 4
- 12: Marruecos vs. China - Cancha número 2
Fecha 3 - Jueves 26 de noviembre
- 12: China vs. Fiji - Cancha número 3
- 12: Marruecos vs. España - Cancha número 2
Grupo I
Fecha 1 - Sábado 21 de noviembre
- 10: Tanzania vs. Costa Rica - Cancha número 1
- 12: Brasil vs. Irlanda - Cancha número 2
Fecha 2 - Martes 24 de noviembre
- 9.30: Costa Rica vs. Irlanda - Cancha número 4
- 12: Brasil vs. Tanzania - Cancha número 2
Fecha 3 - Viernes 27 de noviembre
- 11: Costa Rica vs. Brasil - Cancha número 5
- 11: Irlanda vs. Tanzania - Cancha número 1
Grupo J
Fecha 1 - Sábado 21 de noviembre
- 11.30: Estados Unidos vs. Montenegro - Cancha número 3
- 12.30: Chile vs. Argelia - Cancha número 7
Fecha 2 - Martes 24 de noviembre
- 11.30: Estados Unidos vs. Chile - Cancha número 3
- 12.30: Argelia vs. Montenegro - Cancha número 7
Fecha 3 - Viernes 27 de noviembre
- 12: Argelia vs. Estados Unidos - Cancha número 3
- 12: Montenegro vs. Chile - Cancha número 9
Grupo K
Fecha 1 - Sábado 21 de noviembre
- 10.30: Camerún vs. Venezuela - Cancha número 5
- 12.30: México vs. Rumania - Cancha número 8
Fecha 2 - Martes 24 de noviembre
- 9.30: Venezuela vs. Rumania - Cancha número 9
- 10.30: México vs. Camerún - Cancha número 5
Fecha 3 - Viernes 27 de noviembre
- 13: Venezuela vs. México - Cancha número 7
- 13: Rumania vs. Camerún - Cancha número 8
Grupo L
Fecha 1 - Sábado 21 de noviembre
- 9.30: Japón vs. Colombia - Cancha número 9
- 9.30: Serbia vs. Honduras - Cancha número 4
Fecha 2 - Martes 24 de noviembre
- 10: Japón vs. Serbia - Cancha número 1
- 12.30: Honduras vs. Colombia - Cancha número 8
Fecha 3 - Viernes 27 de noviembre
- 10: Honduras vs. Japón - Cancha número 4
- 10: Colombia vs. Serbia - Cancha número 2
El último campeón del Mundial Sub 17 fue Portugal, que se quedó con la edición 2025 que se realizó en la misma sede que la versión venidera. En la final derrotó a Austria 1 a 0 con gol de Anísio Cabral a los 32′.
Todos los campeones del Mundial Sub 17
- China 1985: Nigeria.
- Canadá 1987: Unión Soviética.
- Escocia 1989: Arabia Saudita.
- Ecuador 1991: Ghana.
- Japón 1993: Nigeria.
- Ecuador 1995: Ghana.
- Egipto 1997: Brasil.
- Nueva Zelanda 1999: Brasil.
- Trinidad y Tobago 2001: Francia.
- Finlandia 2003: Brasil.
- Perú 2005: México.
- Corea del Sur 2007: Nigeria.
- Nigeria 209. Suiza.
- México 2011: México.
- Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.
- Chile 2015: Nigeria.
- India 2017: Inglaterra.
- Brasil 2019: Brasil.
- Indonesia 2023: Alemania.
- Qatar 2025: Portugal.
Tabla de campeones del Mundial Sub 17
- Nigeria - 5
- Brasil - 4
- México / Ghana - 2
- Alemania / Francia / Rusia / Arabia Saudita / Suiza / Inglaterra / Portugal - 1
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