Mundial Sub 20: Uruguay se consagró campeón del mundo en su ley, con energía frenética y un amor propio desbordante

LA PLATA.- Si no fuera por la arquitectura que lo caracteriza, quien no conociera el Estadio Único y haya visto la final del Mundial Sub 20 podría pensar que tuvo lugar en el Centenario de Montevideo. Las cuatro tribunas se colmaron de banderas uruguayas y camisetas celestes; era casi imposible encontrar otra nacionalidad representada en los 38.297 espectadores. Y el esperadísimo pitazo final, tras unos eternos 11 minutos de tiempo añadido, dieron lugar a una erupción de alegría y euforia contenida durante varias décadas. Uruguay se puede dar el lujo de volver a gritar campeón del mundo de nuevo tras 73 años, y por primera vez en categorías juveniles. Y lo consiguieron manteniéndose fieles a su estilo batallador, enérgico y agresivo, con el que redujeron a su mínima expresión a Italia, una de las selecciones más destacadas del certamen, aún si el 1-0 final sugiere un desarrollo más parejo.

Desde el principio, la frase “sabremos cumplir” que cierra el himno nacional charrúa se convirtió en un grito de guerra, seguido por otro: “¡Dale, Uruguay!”. La presencia italiana, por otra parte, brilló por su ausencia, a tal punto que el himno europeo fue recibido con silbidos aislados, y los jugadores rioplatenses aprovecharon esta localía adquirida al máximo. A pesar de que Italia contó con jugadores de gran calidad técnica como Tommaso Baldanzi, Cesare Casadei y Simone Pafundi, ninguno pudo plantarse durante el partido, gracias a la presión voraz que que ejercieron sus rivales.

Tommaso Baldanzi no pudo afirmarse en la final como lo hizo durante el resto del Mundial Sub 20 LUIS ROBAYO - AFP

Por consiguiente, todas las grandes oportunidades de gol también pertenecieron a Uruguay, que en los primeros 45 minutos también avasalló a su rival en el ataque. Luciano Rodríguez se movió por todo el frente de ataque, y un lejano y tempranero tiro libre pasó muy cerca del travesaño, mientras que el capitán Fabricio Díaz, de incansable trabajo en el medio, estuvo muy cerca en dos intentos de media distancia, y Anderson Duarte forzó una gran tapada de Sebastiano Desplanches tras un córner. Cada chance despertó al público en el estadio, que marcaba presencia constante al grito de “Soy celeste”.

Italia inició la segunda mitad con las mismas dudas, pero con algo más de decisión para intentar aprovechar espacios, aunque su margen para actuar se vio limitado de gran manera por otra imperial actuación defensiva del equipo charrúa, liderada por el central Facundo González y el lateral Alan Matturro, elegido como el segundo mejor jugador del torneo por la FIFA. Ni siquiera una inentendible decisión del VAR de retirar una obvia tarjeta roja para Matteo Prati, por una plancha sobre Díaz, derribó el empuje uruguayo, cuya recompensa llegó a tan solo cinco minutos del cierre, por vía de un gol de Rodríguez que encapsuló la inmutable perseverancia del equipo.

De este modo, Uruguay levantó por primera vez un título que en el pasado se le había negado en dos ocasiones. En 1997 cayó ante la implacable Argentina de José Pekerman, que contó con figuras como Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Lionel Scaloni, Esteban Cambiasso, Walter Samuel y Diego Placente. En 2013 volvió a tropezar contra un equipo repleto de estrellas como Francia, donde Paul Pogba, Alphonse Areola, Samuel Umtiti y Florian Thauvin serían eventuales campeones del mundo de mayores cinco años más tarde. La misión en los próximos años será ubicar al actual plantel rioplatense en la marquesina para el fútbol del más alto nivel como aquellos otros intérpretes, y los indicios son más que positivos.

Y el timing para llevar a cabo ese proceso de integración no puede ser el mejor. En el medio de la competencia, el flamante seleccionador de la mayor, Marcelo Bielsa, llamó a siete jugadores que festejaron en la noche platense: González, Rodríguez, Díaz, el arquero Randall Rodríguez, Sebastián Boselli, Mateo Ponte y Anderson Duarte. El ojo está puesto en el Preolímpico Sub 23, a desarrollarse en Venezuela el próximo enero, donde la Celeste buscará el boleto a París 2024. El título mundial resulta una antesala a pedir de boca para el entrenador argentino.

Luciano Rodríguez, el héroe de la consagración uruguaya, será uno de los siete campeones del mundo Sub 20 que se integrarán a la selección mayor, dirigida por Marcelo Bielsa Gustavo Garello - AP

El primer llamado a la absoluta ciertamente será un motivo de gran orgullo para los afortunados que lo recibieron, pero no es aún momento para pensar en ello, en medio de la alegría colectiva. El técnico Marcelo Broli salió disparado a unirse a sus dirigidos en un abrazo colectivo, al grito de “¡Uruguay, nomá!”. El defensor Mateo Antoni, amonestado desde el banco de suplentes sobre el final, producto de su nerviosismo por que llegue el final, no pudo hacer más que tirarse al césped a llorar de la emoción. Y Rodríguez, el héroe de la ocasión, eligió dar todo el crédito de la conquista a sus compañeros: “La fortaleza del grupo para llegar a esta final fue importantísima, lo que hicieron los muchachos dentro de la cancha no tiene nombre”, valoró el jugador de Liverpool de Montevideo, que agradeció también el cariño que bajó desde las tribunas: “Fue impresionante el apoyo de la gente, que se hizo presente desde el primer partido. Fue muy importante para que nosotros pudiéramos salir campeones”.

Juan de los Santos, otro de los atacantes desequilibrantes del equipo, resumió de manera perfecta cómo se consumó la victoria: “Creo que fuimos intensos y no lo dejamos lugar, no lo dejamos respirar. Atacábamos rápido, sabíamos que ellos comprimían mucho el bloque, entonces el espacio estaba por afuera. Sabíamos que, ni bien recuperáramos, era pelota abierta a los extremos y ahí a atacar”. El análisis más profundo llegará más tarde. Las respuestas de los jugadores apenas podían escucharse mientras gran parte del público en el estadio seguía cantando por la hazaña. Los festejos no terminarán durante un largo, largo tiempo.