Las Leoncitas en el Mundial 2025: grupo, fixture y todo lo que hay que saber

La selección argentina integra el grupo B junto a Bélgica, Gales y Zimbabue y va por el tercer título en su historia
- 2 minutos de lectura'
Las Leoncitas compiten desde este martes en el Mundial Sub 21 que se lleva a cabo en Santiago, Chile, hasta el 13 de diciembre con el anhelo de lograr su tercer título en la historia y cortar con la hegemonía que tiene Países Bajos, vencedor en las últimas dos ediciones.
La selección argentina integra el grupo B y debuta frente a Zimbabue. Luego enfrentará a Bélgica y Gales. En caso de lograr el primer puesto o ser uno de los dos mejores segundos entre las seis zonas, avanzará a los cuartos de final. De lo contrario, competirá por el noveno lugar.
- Todos los partidos de la albiceleste se transmitirán en vivo por la plataforma digital Disney+ Premium.
Fixture de las Leoncitas en el Mundial 2025
Grupo B
- Argentina vs. Zimbabue - Martes 2 de diciembre a las 20.15.
- Argentina vs. Bélgica - Jueves 4 de diciembre a las 20.15.
- Argentina vs. Gales - Sábado 6 de diciembre a las 20.15.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
#Sub21 🇦🇷| Agendá todos los partidos de FASE DE GRUPOS de las Leoncitas en el Mundial Junior 2025 🏆— Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) December 2, 2025
📍En Santiago de Chile se disputa la Copa del Mundo Sub 21 del 1° al 13 de diciembre.
ℹ️El seleccionado junior femenino comparte el grupo B junto a Bélgica, Gales y Zimbabue. pic.twitter.com/3MkmgeztTx
En el grupo A se enfrentan Países Bajos, Japón, Malasia y el anfitrión; en el C India, Alemania, Irlanda y Namibia; en el D Austria, China, Inglaterra y Sudáfrica; en el E Australia, Canadá, España y Escocia; y en el F Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur y Nueva Zelanda.
El plantel de las Leoncitas lo conforman las arqueras Mercedes Artola y Lucía Ladrón de Guevara; más las jugadoras de campo Milagros Alastra, Chiara Ambrosini, Milagros Di Santo, Victoria Falasco, Sol Guignet, Emma Knobl, Carolina Lardies, Lourdes Pisthon, Pilar Phiston, Catalina Stamati, Máxima Duportal, Delfina Persoglia, Juana Castellaro, Sol Olalla, Lara Casas, Zoe Díaz, Carmen Pucheta y Luciana Peralta.
La selección argentina ganó dos veces el Mundial Sub 21 femenino y fue en las ediciones de Tarrasa (España) 1993 y Santiago 2026. Además, fue subcampeón cuatro veces: Buenos Aires 2001, Boston (Estados Unidos) 2009, Mönchengladbach (Alemania) 2013 y Santiago 2023. En Seongnam (Corea del Sur) 1997 terminó tercera. Con ese palmarés, se ubica como el segundo equipo más exitoso por detrás de Países Bajos, poseedor de cinco títulos en 10 torneos.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Las Leoncitas
Países Bajos, monarca. Así quedó la tabla de campeones históricos del Mundial Junior de hockey femenino
Se define. Las Leoncitas vs. Países Bajos, en la final del Mundial de hockey Junior Chile 2023: día, horario, TV
El sueño intacto. Así quedó conformada la final del Mundial de hockey Junior Chile 2023
- 1
Un nuevo show de Agustín Tapia y Arturo Coello para sellar el tercer año como la mejor pareja del mundo del pádel
- 2
Cabezazo desleal: un argentino sufrió un golpe en Francia y minutos más tarde apoyó un try
- 3
Lionel Messi y un nuevo capítulo de enojos e insultos en la MLS: anoche arremetió contra Maxi Moralez
- 4
El optimista de la salvación: el Fortaleza de Martín Palermo le ganó a Mineiro y sigue vivo en el Brasileirão