Las Leoncitas en el Mundial 2025: grupo, fixture y todo lo que hay que saber

Las Leoncitas compiten desde este martes en el Mundial Sub 21 que se lleva a cabo en Santiago, Chile, hasta el 13 de diciembre con el anhelo de lograr su tercer título en la historia y cortar con la hegemonía que tiene Países Bajos, vencedor en las últimas dos ediciones.

La selección argentina integra el grupo B y debuta frente a Zimbabue. Luego enfrentará a Bélgica y Gales. En caso de lograr el primer puesto o ser uno de los dos mejores segundos entre las seis zonas, avanzará a los cuartos de final. De lo contrario, competirá por el noveno lugar.

Todos los partidos de la albiceleste se transmitirán en vivo por la plataforma digital Disney+ Premium.

Fixture de las Leoncitas en el Mundial 2025

Grupo B

Argentina vs. Zimbabue - Martes 2 de diciembre a las 20.15.

Argentina vs. Bélgica - Jueves 4 de diciembre a las 20.15.

Argentina vs. Gales - Sábado 6 de diciembre a las 20.15.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

#Sub21 🇦🇷| Agendá todos los partidos de FASE DE GRUPOS de las Leoncitas en el Mundial Junior 2025 🏆



📍En Santiago de Chile se disputa la Copa del Mundo Sub 21 del 1° al 13 de diciembre.



ℹ️El seleccionado junior femenino comparte el grupo B junto a Bélgica, Gales y Zimbabue. pic.twitter.com/3MkmgeztTx — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) December 2, 2025

En el grupo A se enfrentan Países Bajos, Japón, Malasia y el anfitrión; en el C India, Alemania, Irlanda y Namibia; en el D Austria, China, Inglaterra y Sudáfrica; en el E Australia, Canadá, España y Escocia; y en el F Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur y Nueva Zelanda.

El plantel de las Leoncitas lo conforman las arqueras Mercedes Artola y Lucía Ladrón de Guevara; más las jugadoras de campo Milagros Alastra, Chiara Ambrosini, Milagros Di Santo, Victoria Falasco, Sol Guignet, Emma Knobl, Carolina Lardies, Lourdes Pisthon, Pilar Phiston, Catalina Stamati, Máxima Duportal, Delfina Persoglia, Juana Castellaro, Sol Olalla, Lara Casas, Zoe Díaz, Carmen Pucheta y Luciana Peralta.

La selección argentina ganó dos veces el Mundial Sub 21 femenino y fue en las ediciones de Tarrasa (España) 1993 y Santiago 2026. Además, fue subcampeón cuatro veces: Buenos Aires 2001, Boston (Estados Unidos) 2009, Mönchengladbach (Alemania) 2013 y Santiago 2023. En Seongnam (Corea del Sur) 1997 terminó tercera. Con ese palmarés, se ubica como el segundo equipo más exitoso por detrás de Países Bajos, poseedor de cinco títulos en 10 torneos.