Santino Andino fue presentado como nuevo refuerzo de Panathinaikos: “Alerta de tormenta”

Después de una larga novela con idas y vueltas, se oficializó que River no va a tener uno de los refuerzos que esperaba: el club griego Panathinaikos anunció la incorporación de Santino Andino, la joya de Godoy Cruz, que esta temporada volverá a disputar la Primera Nacional. La transacción se realizó en 10,2 millones de euros por el 75% del pase, convirtiéndose en la transferencia más cara en la historia del Tomba.

La compra fue oficializada por el conjunto europeo este viernes, a través de un video que compartió en sus redes sociales. “Alerta de tormenta”, escribió las institución, que presentó al futbolista con una grabación de elementos propios de la cultura argentina, como el mate, empanadas y hasta el Obelisco.

Horas más tarde, Godoy Cruz subió un posteo en el que despidió al futbolista de 20 años surgido de sus inferiores y expresó: “Éxitos en lo que viene, Chulu. Gracias por cada clase de fútbol, por cada gol y pirueta. Por defender nuestros colores en cada categoría, por dejarnos ser parte y verte crecer. Pero, principalmente, por ser ese hincha que jugó dentro de la cancha dándolo todo, con puro amor y pasión y, sobre todo, con pertenencia. Hoy, de la Bodega, sale un nuevo jugador al mundo. Y, por este nuevo paso en tu carrera, estamos orgullosos de vos".

En la temporada 2025, Godoy Cruz no logró pisar firme, no reflejó resultados dentro de la cancha y terminó por descender a la Primera Nacional. Sin embargo, tuvo individualidades que se destacaron, como los juveniles Mateo Mendoza y el propio Andino. Este último se ganó la titularidad en poco tiempo y fue clave tanto para el torneo local como para la Conmebol Sudamericana, en la que el conjunto mendocino quedó eliminado en octavos de final.

El nivel de Andino lo llevó también a ser convocado para el Mundial Sub-20, que se disputó en Chile en septiembre y octubre. En la competencia, la selección argentina terminó subcampeona tras perder en la final ante Marruecos. El jugador de Godoy Cruz -en ese entonces- tuvo varios minutos en cancha a lo largo del certamen y fue clave para la Albiceleste, en ciertos momentos. Su aparición más recordada fue en la goleada por 4 a 1 a Australia en la fase de grupos, donde clavó un golazo y selló la clasificación a octavos a su país.

En total, el joven futbolista disputó en el Tomba 36 partidos del campeonato local y ocho de la Sudamericana, y convirtió nueve goles. Según el medio local Los Andes, tuvo más de 2000 minutos en cancha y más de 25 titularidades.

De las idas y vueltas con River a una venta récord

Tras el descenso de Godoy Cruz, varios equipos pusieron los ojos en Andino, que se convirtió rápidamente en una de las mayores promesas del fútbol argentino. Los primeros en aparecer en la lista fueron Boca y River, aunque desde el conjunto Xeneize solo hubo sondeos y rumores.

Con el Millonario, sin embargo, se escribió una novela. El equipo de Marcelo Gallardo, que busca mejorar la imagen del 2025 y ya abrochó a Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, expresó sus intenciones de fichar a Andino, aunque Godoy Cruz puso restricciones y las negociaciones fracasaron. Desde River realizaron varios intentos, pero todo terminó cuando Panathinaikos aceptó pagar 10,2 millones de euros por el 75% del pase.

Con la abultada cifra, Andino se convirtió en la venta más cara de la historia de Godoy Cruz, superando a la transferencia del mediocampista Ezequiel Bullaude, quien a mediados de 2022 fue vendido al Feyenoord de Países Bajos en una suma cercana a los 7 millones de euros.

Lo cierto es que el atacante de 20 años finalmente dio el salto grande a Europa y será dirigido por Rafa Benítez, un entrenador emblemático que supo comandar a Real Madrid y a Liverpool.