Murió Franco Baresi: excompañeros y rivales despiden al gran capitán de Milan y la selección de Italia

La muerte de Franco Baresi impactó al universo del fútbol temprano este viernes. Desde Italia llegó la noticia: a los 66 años, dejó este mundo uno de los jugadores más destacados de la historia, defensor excepcional que marcó una era en Milan y la selección azzurra. Su apellido siempre estará asociado a un aspecto del juego que también es un arte: la defensa. Baresi fue símbolo de una época de dominio italiano, con el glorioso Milan de Arrigo Sacchi, que gobernó Europa a fines de los 80 y principios de los 90, y con la selección de Italia, hoy tristemente caída en desgracia.

Coetáneo y continuador de Gaetano Scirea -compañero de plantel en el Mundial 82, donde se consagró Italia-, si hubiera una universidad del líbero, el último hombre de la última línea de un equipo de fútbol, seguramente llevaría su nombre. Camiseta siempre fuera del pantalón, central bajo para los estándares (medía 1,76m), suplía la desventaja en altura con sentido del tiempo y la distancia y con un manejo de perfiles inigualable. Con 81 partidos en la selección de su país, a nivel de clubes sólo vistió la camiseta de Milan: en 20 años (desde su debut en 1977 hasta su retiro en 1997), jugó 714 encuentros con la casaca rossonera. Conquistó tres veces la Champions League, dos la Copa Intercontinental y seis la Serie A. Un fuera de serie.

Excompañeros y rivales despidieron con sentidas palabras este viernes al gran futbolista italiano.

Glorias del fútbol: Lothar Matthaus, Pelé, Franco Baresi, el agente de jugadores Antonio Caliendo y Eric Cantona VALERY HACHE - AFP

Paolo Maldini, compañero de equipo en los años gloriosos de Milan y la selección, expresó: "Hoy siento lo mismo que cuando, por cualquier motivo, no podías saltar al campo a nuestro lado: ¿cómo lo haremos sin nuestro capitán? Me has enseñado a luchar hasta el último aliento, lo que significa el apego a la camiseta y el valor de ser un verdadero líder. Lo has hecho con el ejemplo, cada día: pocas palabras, pero muchos hechos. Me protegiste cuando era niño, me guiaste de adolescente y me inspiraste como hombre. Has sido el mejor futbolista con el que he tenido el honor de jugar. Un cariñoso abrazo a toda tu familia, en especial a tu esposa Maura y a tus hijos, Edoardo y Giannandrea. Te echaremos de menos, Capitán. Pero la luz de tu estrella seguirá acompañándonos para siempre".

“Cuánto dolor y cuánta tristeza. Adiós, Capitán”, manifestó Roberto Baggio, compañero de Baresi en la selección subcampeona del mundo en 1994.

Baresi sostiene la Champions League de 1989, que Milan le ganó a Steaua Bucarest en Barcelona Luca Bruno - AP

Fabio Cannavaro, discípulo en la zaga italiana, escribió en su Instagram: “Gracias por haber sido un ejemplo para mi generación. Todos los jóvenes defensas te imitábamos: levantábamos el brazo aunque nuestro rival no estuviera en fuera de juego, pero al menos por un instante nos sentíamos como Baresi. Has sido una persona maravillosa, un referente, un capitán. Te veía en la selección y soñaba con poder vestir algún día yo también esa magnífica camiseta azul. Eras libre, tanto en tu posición como en la vida. Que tengas un buen viaje, siempre con la cabeza alta, CAPITÁN".

El argentino Javier Zanetti, símbolo de Inter, archirrival de Milan, también dejó un pensamiento sobre su viejo adversario: “Bandera, Capitán, Leyenda: ¡6 para siempre! Una leyenda para todas las generaciones".

Ciro Ferrara, que integró con Baresi el plantel de Italia en el Mundial de 1990, escribió: “Te vas silenciosamente. Quien te ha encontrado y conocido jamás te olvidará. Buen viaje, capitán”.

Aquellas palabras de Maradona

El mejor homenaje a Baresi se lo dio hace muchos años, ambos en vida, nada menos que Diego Maradona. Rivales en aquellas ligas de los años 80, luego de un Napoli-Milan, el argentino se retiraba a los camarines vestido con la casaca 6 de Baresi. “Diego, ¿una camiseta nueva?”, le bromea un periodista televisivo. El 10 contesta fiel a su estilo: “Esta es de un grandísimo jugador. Yo pienso que Franco Baresi es lo máximo como defensor y este es un recuerdo que me lo guardaré toda la vida”.

El homenaje del plantel de Milan

La triste noticia tomó al plantel de Milan en plena pretemporada lejos de Italia. En Perth, Australia, el plantel que conduce el portugués Ruben Amorim se tomó un momento para rendirle tributo al gran héroe rossonero.

Antes de comenzar el entrenamiento, jugadores y staff realizaron un círculo en el medio del campo y, abrazados, hicieron un minuto de silencio a modo de adiós a Franco Baresi, sellado con un aplauso.