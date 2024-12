Murió Máximo Gallardo, el papá de Marcelo: el mensaje de despedida de River

A través de sus redes sociales oficiales, River informó este sábado la muerte de Máximo Gallardo, el padre de Marcelo, DT del equipo. Tenía 70 años y desde hace un tiempo batallaba contra problemas de salud. En los útimos años se había desempeñado como entrenador del equipo de Leyendas del club, que participa de un torneo organizado por la AFA. El propio Muñeco solía asistir a los partidos como espectador, para acompañarlo.

“River Plate lamenta el fallecimiento de Máximo Gallardo, padre de Marcelo y entrenador de nuestro equipo de Leyendas. Acompañamos con afecto a nuestro DT y a toda su familia en este día de profunda tristeza”, se lee en el comunicado oficial del club.

Hincha fanático de River, Máximo acompañó a su hijo en todas las etapas que Marcelo desarrolló en River, desde sus inicios en las infantiles del club hasta ahora mismo, que transita la segunda etapa como entrenador del equipo. Y en el primer ciclo del Muñeco como DT, cuando se gestó la era más gloriosa de la historia del club, era común ver a Máximo en un palco del Monumental y en los viajes del equipo por Sudamérica y el mundo.

“Le quiero agradecer a mi viejo, que no está acá, pero lo llevo en mi corazón. Ya lo vamos a tener por acá de nuevo”, había dicho el DT en la conferencia de prensa que marcó su regreso a la institución, en agosto. Entonces se lo veía emocionado.

De archivo: Máximo Gallardo y Marcelo, con la camiseta de River gentileza

En su carrera como futbolista, Marcelo acumuló experiencias en distintas latitudes y también en la selección argentina. Eso lo fue nutriendo de un sinfín de camisetas, que Máxmo fue guardando cuidadosamente. Y con el paso del tiempo eso le dio la idea de armar su propio museo. “Tengo muchas guardadas de Marcelo y todas tienen un valor sentimental especial. Por ejemplo, las que más me gustan son las que le regaló a su madre para los 45 años y la que me dio a mí cuando cumplí los 50. Son de River”, reveló en una entrevista con el diario Olé, años atrás.

Máximo Gallardo, padre de Marcelo, con el conjunto de la selección argentina del Mundial 2002 que subastó hace unos años para donar el dinero a comedores populares. subastasweb.com

Además, contó que en el marco de una subasta solidaria, donó el conjunto deportivo que usó Marcelo en el Mundial de Corea-Japón 2002. “Elegí camiseta y el pantalón. Y es lo único que tenía suyo de ese torneo. Primero hablé con él para ver si estaba de acuerdo, me dijo que sí, y por eso me decidí a regalarla. Espero que sea de mucha ayuda”.

Máximo reveló cuál es la camiseta más preciada de su larga colección: “Tengo una de River que me regaló cuando le ganamos la final de la Libertadores 2018 a Boca. La tengo bien guardada. Esa si que no la puedo regalar. Me tienen que matar para sacarme la de Madrid”.

Marcelo Gallardo y su padre, Máximo, con el trofeo de la Copa Libertadores, ganada en la final contra Boca en 2018. Twitter @diegoborinsky

Hace 10 años había fallecido Ana María, la mamá de Marcelo y esposa de Máximo, en los primeros meses del Muñeco como entrenador de River. Fue en plena disputa de la Copa Sudamericana, que River terminó ganando. Y cada 25 de noviembre, aniversario de la muerte, Máximo publicaba un posteo en sus redes sociales para homenajearla.

