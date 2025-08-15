LA NACION

Murió Ramón Maddoni, histórico descubridor de talentos del fútbol argentino

La noticia la confirmó el Club Social Parque, donde trabajó toda su vida

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Ramon Maddoni, head scout at youth soccer academy Club Social Parque and at the Boca Juniors club children''''''''s division, poses with photos of himself with professional players Carlos Tevez and Fernando Gago in Buenos Aires, Argentina. Maddoni recalls how he promised Tevez that he''''''''d be a
Ramon MaddoniNatacha Pisarenko - AP

Ramón Maddoni, un reconocido buscador de talentos del fútbol argentino, falleció en las últimas horas a los 83 años. La noticia sobre su muerte la dio el Club Social Parque, de la Ciudad, donde trabajó a lo largo de su carrera y que fue una verdadera usina de jugadores que luego trascendieron a nivel mundial.

“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”, escribieron desde el club en el posteo en redes sociales.

Ramón Maddoni
Ramón Maddoniredes sociales

Tras ello agregaron: “Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”.

Los nombres que pasaron por su ojo clínico son muchísimos y de reconocimiento mundial. Carlos Tevez y Leandro Paredes fueron dos de sus mejores hallazgos, al tiempo que en su etapa de formador en Argentinos Juniors moldeó a futbolistas como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Ricardo Álvarez, Mauro Boselli, Nicolás Gaitán, Diego Placente, Esteban Cambiasso, Alexis Mac Allister y Diego Cagna, entre tantos.

“Te amaré y te amaremos por siempre junto a mi familia. Fuiste y serás mucho más que un entrenador, un formador, un maestro”, es parte del sentido posteo de Sorín, iniciado en Argentinos Juniors bajo la mirada de Maddoni, y de gran trayectoria en Europa y la selección argentina.

Maddoni hizo un nombre en el fútbol infantil a partir de su trabajo en el Club Parque, institución porteña ubicada en la calle Marcos Sastre, en pleno corazón de Villa del Parque, donde a través del baby fútbol y el futsal muchos chicos proyectaron su carrera hacia el fútbol grande. Mediante convenios con Argentinos Juniors y luego con Boca, Parque formó a jugadores que más tarde harían historia: Carlos Tevez, Fernando Gago, Leandro Paredes, Nico Gaitán, Mauro Boselli, Nico Colazo, Emiliano Insúa, Alexis Mac Allister, Matías Silvestre son algunos de los nombres.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Del desconcierto inicial a un buen segundo tiempo: otra actitud y empate copero en Paraguay
    1

    River, un equipo de dos caras, que pasó del desconcierto del primer tiempo a convertir en figura al arquero rival

  2. Otro final con graves incidentes en un partido en Brasil: la policía contra hinchas argentinos
    2

    Otro final con graves incidentes en Brasil entre hinchas argentinos y la policía

  3. Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo
    3

    Un dirigente de Boca habló sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo

  4. Balón de Oro 2025: esta es la lista de nominados
    4

    Balón de Oro 2025: esta es la lista de nominados

Cargando banners ...