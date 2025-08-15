Murió Ramón Maddoni, histórico descubridor de talentos del fútbol argentino

Ramón Maddoni, un reconocido buscador de talentos del fútbol argentino, falleció en las últimas horas a los 83 años. La noticia sobre su muerte la dio el Club Social Parque, de la Ciudad, donde trabajó a lo largo de su carrera y que fue una verdadera usina de jugadores que luego trascendieron a nivel mundial.

“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”, escribieron desde el club en el posteo en redes sociales.

Ramón Maddoni redes sociales

Tras ello agregaron: “Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”.

Los nombres que pasaron por su ojo clínico son muchísimos y de reconocimiento mundial. Carlos Tevez y Leandro Paredes fueron dos de sus mejores hallazgos, al tiempo que en su etapa de formador en Argentinos Juniors moldeó a futbolistas como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Ricardo Álvarez, Mauro Boselli, Nicolás Gaitán, Diego Placente, Esteban Cambiasso, Alexis Mac Allister y Diego Cagna, entre tantos.

“Te amaré y te amaremos por siempre junto a mi familia. Fuiste y serás mucho más que un entrenador, un formador, un maestro”, es parte del sentido posteo de Sorín, iniciado en Argentinos Juniors bajo la mirada de Maddoni, y de gran trayectoria en Europa y la selección argentina.

Maddoni hizo un nombre en el fútbol infantil a partir de su trabajo en el Club Parque, institución porteña ubicada en la calle Marcos Sastre, en pleno corazón de Villa del Parque, donde a través del baby fútbol y el futsal muchos chicos proyectaron su carrera hacia el fútbol grande. Mediante convenios con Argentinos Juniors y luego con Boca, Parque formó a jugadores que más tarde harían historia: Carlos Tevez, Fernando Gago, Leandro Paredes, Nico Gaitán, Mauro Boselli, Nico Colazo, Emiliano Insúa, Alexis Mac Allister, Matías Silvestre son algunos de los nombres.