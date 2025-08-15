Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Murió Ramón Maddoni, histórico descubridor de talentos del fútbol argentino
La noticia la confirmó el Club Social Parque, donde trabajó toda su vida
Ramón Maddoni, un reconocido buscador de talentos del fútbol argentino, falleció en las últimas horas a los 83 años. La noticia sobre su muerte la dio el Club Social Parque, de la Ciudad, donde trabajó a lo largo de su carrera y que fue una verdadera usina de jugadores que luego trascendieron a nivel mundial.
“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”, escribieron desde el club en el posteo en redes sociales.
Tras ello agregaron: “Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”.
Los nombres que pasaron por su ojo clínico son muchísimos y de reconocimiento mundial. Carlos Tevez y Leandro Paredes fueron dos de sus mejores hallazgos, al tiempo que en su etapa de formador en Argentinos Juniors moldeó a futbolistas como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Ricardo Álvarez, Mauro Boselli, Nicolás Gaitán, Diego Placente, Esteban Cambiasso, Alexis Mac Allister y Diego Cagna, entre tantos.
“Te amaré y te amaremos por siempre junto a mi familia. Fuiste y serás mucho más que un entrenador, un formador, un maestro”, es parte del sentido posteo de Sorín, iniciado en Argentinos Juniors bajo la mirada de Maddoni, y de gran trayectoria en Europa y la selección argentina.
Maddoni hizo un nombre en el fútbol infantil a partir de su trabajo en el Club Parque, institución porteña ubicada en la calle Marcos Sastre, en pleno corazón de Villa del Parque, donde a través del baby fútbol y el futsal muchos chicos proyectaron su carrera hacia el fútbol grande. Mediante convenios con Argentinos Juniors y luego con Boca, Parque formó a jugadores que más tarde harían historia: Carlos Tevez, Fernando Gago, Leandro Paredes, Nico Gaitán, Mauro Boselli, Nico Colazo, Emiliano Insúa, Alexis Mac Allister, Matías Silvestre son algunos de los nombres.
