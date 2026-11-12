Murió Ricardo Rodríguez, histórico entrenador de All Boys y Atlético Tucumán

El exfutbolista y entrenador Ricardo “Negro” Rodríguez murió este miércoles a los 72 años en Buenos Aires. Como jugador tuvo una amplia carrera en la que se destacó en All Boys y San Lorenzo y llegó a jugar en el Atlético de Madrid, mientras que como director técnico es recordado por sus tres ciclos en el Albo, donde dejó una huella imborrable, y su paso por Atlético Tucumán.

Rodríguez nació en 1954 en Buenos Aires y jugaba como defensor. Empezó su carrera en San Lorenzo, club del cual se definió como hincha. Más tarde pasó por All Boys, Almagro, Banfield, Estudiantes de Buenos Aires, Arsenal, Atlético de Madrid y Atlético Bucaramanga de Colombia. También tuvo una preselección en la selección argentina Sub 20.

Si bien era un defensor destacado con manejo de pelota, también dejó su marca en el fútbol argentino como entrenador. Hizo su debut como DT en All Boys, club en el que tuvo tres etapas -la primera en 1997- y llegó a convertirse en el tercer director técnico con más partidos dirigidos en la historia del equipo porteño.

A su vez, marcó un récord en el Albo: es, junto con José Romero, uno de los dos entrenadores que dirigieron a All Boys en tres categorías diferentes del fútbol argentino. Su último paso por el club de Floresta fue en la temporada 2013/2014, en la que debutó ante Boca en la Bombonera y ganó 2 a 0. Luego, dirigió por última vez al conjunto porteño el 16 de mayo de 2014, ante Belgrano.

▪️El Club Atlético All Boys expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Ricardo "el Negro" Rodríguez, quien vistió la camiseta de nuestra institución como futbolista entre 1976 y 1978 y posteriormente desarrolló una extensa trayectoria como director técnico.



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Otro de los clubes en los que se destacó como entrenador fue Atlético Tucumán. Arribó al Decano en julio 2012, cuando el equipo estaba en la B Nacional, y se mantuvo en el puesto hasta noviembre de 2013. Dirigió 56 partidos oficiales y peleó en los primeros puestos del torneo.

Asimismo, Rodríguez era el DT de Atlético Tucumán cuando, el 6 de marzo de 2013, el Decano se enfrentó a su clásico, San Martín de Tucumán, por la Copa Argentina y le ganó 3 a 1.

El entrenador, por su parte, forjó un vínculo personal con la provincia y vivió allí durante mucho tiempo. Según informó el medio local La Gaceta de Tucumán, tras su experiencia en el Decano, dirigió en la Liga Tucumana de Fútbol a Central Norte en las temporadas 2020 y 2021, a Juventud Unida de Tafí Viejo en 2022, y a Sportivo Guzmán en 2023.

El Club Atlético Tucumán lamenta el fallecimiento de Ricardo Rodríguez, quien fuera director técnico de nuestra institución durante la temporada 2012/2013.



Conocido cariñosamente como “RR”, fue un entrenador muy querido y respetado, que dejó una huella especial en nuestro club y… pic.twitter.com/Jj6cgZLesG — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 12, 2026

Además, Rodríguez también estuvo al mano de Platense, Defensa y Justicia, Racing de Córdoba, Los Andes, Talleres de Remedio de Escalada, Deportivo Laferrere, Independiente Rivadavia y Atlante, de México. Su última experiencia fue en 2025, en El Porvenir.

All Boys despidió al exfutbolista con un sentido posteo en sus redes sociales, en el que expresó su pesar. “La institución acompaña a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento y hace llegar sus más sinceras condolencias”, señaló.

También se pronunció Atlético Tucumán, que lamentó su muerte: “Conocido cariñosamente como ‘RR’, fue un entrenador muy querido y respetado, que dejó una huella especial en nuestro club y en el recuerdo de quienes compartieron su paso por Atlético. Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Hasta siempre, querido Negro“.