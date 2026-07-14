Granja Tres Arroyos les dio vacaciones forzadas a 350 empleados de una planta que tiene en Córdoba

CÓRDOBA.- A los 350 empleados de la planta de Granja Tres Arroyos en Río Cuarto el grupo decidió darles vacaciones forzadas y, hasta el momento, solo cobraron 10% del sueldo de junio. La decisión, trascendió, se debe a la falta de insumos necesarios para sostener la actividad. La empresa atraviesa una crisis que llevó al cierre por tiempo indeterminado de su planta “La China” en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), lo que afecta a 700 trabajadores, y tiene problemas operativos en la planta Wade (exCresta Roja). En Río Cuarto la situación involucra a la planta de exAvex.

LA NACION consultó a la empresa, que respondió diciendo que la situación estaba prevista: “La planta de Avex en Río Cuarto realizó una parada programada por dos semanas. Esta situación se planificó con tiempo y se coordinó con el personal y el sindicato. El pago de sueldos de los empleados no está atrasado, sino que se está pagando en cuotas según el cronograma definido previamente al igual que el resto de las plantas pertenecientes a GTA". El grupo es el principal jugador del negocio avícola.

Según los últimos datos, la empresa adeuda gran parte de los salarios correspondientes a abril y mayo a la vez que tiene una gran cantidad de cheques rechazados. La compañía redujo fuertemente su volumen de faena. La empresa, que ya redujo su plantel de trabajadores en la Argentina en unas 400 personas, atribuye los problemas a los “constantes conflictos gremiales” y a la pérdida del mercado de exportación chino.

Granja Tres Arroyos Concepción del Uruguay, donde también se registró un conflicto Google Maps

Sobre este último punto, vale recordar que la Argentina, tras el último foco de influenza aviar, espera la reapertura del mercado de China. El 2 del actual, en un acto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires por el Día Nacional de la Avicultura, el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Franco Santángelo, pidió respaldo político para reabrir el mercado chino.

”Quiero hacer un paréntesis en este punto para la reapertura del mercado chino y su posterior zonificación: necesitamos el apoyo de alto rango del Poder Ejecutivo nacional para terminar de salvar las exigencias, hoy solamente políticas, para la apertura de este mercado tan importante, no sólo para nuestro sector sino para varios sectores de la agroindustria argentina", dijo.

La planta de Río Cuarto

En Río Cuarto, el grupo es el dueño de la explanta de Avex. Los trabajadores quieren saber cuál es su futuro, porque solo cobraron el 10% del salario de junio y nada del aguinaldo. No tienen fecha cierta de cuándo podrían reiniciar operaciones más allá de lo que dijo la empresa a este medio.

A fines de mayo pasado en la misma planta se registró un conflicto laboral cuando la empresa impidió el ingreso de 150 trabajadores. Los empleados denunciaron entonces el incumplimiento del pago de haberes de abril y sostuvieron que hay problemas hace un año.

A fines de mayo otro de los puntos críticos que atravesaba la empresa era el vinculado con las obligaciones previsionales y de seguridad social. Entonces, la avícola mantenía una deuda exigible por aportes y contribuciones sociales por aproximadamente $7272 millones.

A esto se sumaban atrasos tributarios y otros compromisos fiscales que profundizan la presión financiera sobre la empresa, según datos de la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (Capit).

Granja Tres Arroyos es la principal empresa avícola Archivo-INTA

También en ese momento registraba un aumento de obligaciones corrientes y vencimientos de corto plazo, además de antecedentes de refinanciaciones y alertas comerciales negativas asociadas con incumplimientos recientes.

El grupo BRF, uno de los gigantes mundiales de la industria cárnica, era el dueño de Avex hasta 2018, cuando comunicó su venta a Granja Tres Arroyos SA y Fribel SA. La transacción implicó la transferencia de las tres unidades productivas (Rio Cuarto, Llavallol y Villa Mercedes). BRF había comprado Avex en 2011 por US$150 millones.