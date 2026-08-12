Nahuel Molina y Gerónimo Rulli fueron presentados en sus nuevos clubes

Avanza el mercado de pases en Europa y, poco a poco, las piezas se van acomodando en el nuevo mapa futbolístico. Dos integrantes de la selección argentina, presentes en la última Copa del Mundo, fueron presentados en sus flamantes equipos: el defensor Nahuel Molina (28 años) y el arquero Gerónimo Rulli (34), en Roma y Manchester City, respectivamente.

Molina, el lateral derecho que llegó a Atlético de Madrid en el verano europeo de 2022, cerró su etapa en el club colchonero y abrió una aventura en el conjunto de la capital italiana. El jugador nacido en Embalse (Córdoba) firmó con Roma hasta 2030 y el club madrileño recibió 13 millones de euros, además de otros seis millones de la misma moneda en variables: de alcanzarse esos objetivos, el Aleti recuperaría la inversión que en su momento hizo para sumarlo desde Udinese.

“Se cierra una etapa con más sombras que luces, aunque en la que siempre demostró un gran compromiso con el club rojiblanco. Molina fue indiscutible para Simeone en su primera temporada en el Metropolitano, pero posteriormente fue perdiendo protagonismo por la presencia de Marcos Llorente en el carril derecho. Pese a ello, siempre estuvo preparado para defender la camiseta del Atlético. El argentino se marcha tras disputar 145 partidos oficiales, en los que anotó ocho goles y repartió 12 asistencias”, publicó el diario español Marca.

Nahuel Molina durante los cuartos de final del último Mundial, ante Suiza: el lateral derecho no tuvo una buena competencia CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Molina, uno de los campeones mundiales en Qatar 2022, lucirá la camiseta número 20 en Roma, donde será compañero de Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro (recién llegado desde Bolonia). Hace dos días, al arribar a la ciudad romana, Molina ya recibió un afectuoso recibimiento de los hinchas giallorossi (rojiamarillos). De esta manera, Molina regresa al Calcio, donde ya protagonizó dos buenas temporadas defendiendo los colores de Udinese.

“Una oportunidad ⁠increíble"

Rulli, uno de los suplentes de Emiliano Dibu Martínez en la selección, dejó Olympique de Marsella y fue oficializado en las redes sociales de Manchester City, el club ahora dirigido por el italiano Enzo Maresca, reemplazante de Pep Guardiola.

El arquero Gerónimo Rulli durante un ensayo en la selección argentina Prensa AFA

“Esta es una oportunidad ⁠increíble para mí y tenía que aprovecharla. Cuando se presenta la oportunidad de fichar por el Manchester City, hay que aceptarla. Todo el mundo sabe lo impresionante que es este club”, expresó Rulli, que regresa al City ​después de pasar la temporada 2016-17 en el club inglés, aunque sin llegar a disputar un partido con el primer equipo. Se incorpora a Manchester como una alternativa de experiencia, mientras el italiano Gianluigi ​Donnarumma seguirá, por el momento, siendo el arquero titular del City.

Sealing the deal ✍️ pic.twitter.com/c0nXkwV2GH — Manchester City (@ManCity) August 12, 2026

El platense Rulli, que debutó en la primera división en Estudiantes, disputó ocho partidos con la ‌selección argentina y formó parte de los planteles que conquistaron ⁠el Mundial de 2022 y ‌la Copa América 2024. Pasó por varios clubes ⁠europeos, entre ellos Real Sociedad, Montpellier, Villarreal y Ajax. Su último paso fue por Olympique de Marsella, que está acorralado por su situación financiera, necesita ingreso de dinero y, por ello, vende a muchos jugadores.