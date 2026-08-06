Olympique de Marsella está en crisis, vende a Rulli y Medina y carga las tintas contra un actual hombre clave de River

Facundo Medina y Gerónimo Rulli, dos de los tres futbolistas argentinos de Olympique de Marsella (el otro es Leonardo Balerdi), están muy cerca de cambiar de club. El defensor, a Bayer Leverkusen; el arquero, a Manchester City. Las transferencias se concretarán, en buena medida, por la grave crisis económica que padece el club de la ciudad portuaria francesa, que necesita vender cuanto antes. Y uno de personajes apuntados por semejante caos financiero es el flamante director deportivo de River, el español Pablo Longoria, que tras ocupar ese cargo en el club francés llegó a ser presidente, hasta su dimisión en marzo último.

El nuevo titular de Olympique de Marsella, Stéphane Richard, abordó las dificultades financieras del club, incluidas las restricciones impuestas por el organismo regulador financiero del fútbol francés (DNCG) y las sanciones de la UEFA. El dirigente habló en el medio La Provence y fue crítico de la gestión de Longoria, uno de los actuales hombres de confianza del presidente de River, Stéfano Di Carlo. “Estas decisiones, que han confirmado lo que ya sabíamos, no son agradables, sobre todo porque no soy responsable de una situación que heredé”, apuntó Richard.

El defensor Facundo Medina, aquí actuando en el Mundial ante Austria, emigraría a Leverkusen Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El club marsellés se enfrenta a una situación financiera extremadamente precaria, hasta el punto de que la DNCG decidió limitar la masa salarial de los jugadores y los traspasos. Para colmo, el club también fue multado con 10 millones de euros por infringir las normas contables de la UEFA.

Según los informes de la DNCG, las pérdidas netas de Olympique de Marsella se acentuaron en las últimas temporadas, pasando de 12,6 millones de euros en la temporada 2022-2023 a 39 millones en la 2023-2024 y, luego, según el portal rmcsport.bfmtv.com, a 105 millones la temporada siguiente, la cifra más alta desde el inicio de la era, en 2016, de Frank McCourt, el empresario estadounidense que se convirtió en accionario mayoritario. “No estoy aquí para repartir certificados de buena gestión, pero constato que hay un importante desfase contable”, explicó Richard, que apuntó a Longoria, aunque sin mencionarlo abiertamente.

El español Pablo Longoria, actual director deportivo de River, fue apuntado en Francia por su trabajo en el Marsella

“Al tomar decisiones, siempre existe el riesgo de adoptar una estrategia equivocada y terminar con un desequilibrio financiero. Obviamente, hubo un problema de control”, continuó el nuevo titular del Marsella. Señaló ciertos “errores cometidos” por la anterior dirigencia (donde estaba Longoria), entre ellos los numerosos traspasos de jugadores. “Esta política, con costos a veces elevados para formar un equipo que se supone competitivo, con la constante rotación de entrenadores, en un contexto donde los recursos de los clubes franceses se ven drásticamente afectados por la crisis de los derechos televisivos, ha demostrado sus limitaciones y ha conducido a la situación actual”, dijo Richard, en una declaración que también hace ruido de este lado del océano Atlántico.

El arquero argentino Gerónimo Rulli se iría de Olympique de Marsella para jugar en Manchester City Philippe Magoni - AP

Por lo pronto, Olympique aceptó una oferta de 25.000.000 de euros (23 millones más 2.000.000 en variables) por Medina, el defensor de 27 años que actuó en la selección argentina en el último Mundial.

En Europa también se afirma que en las próximas horas quedará concretado la transferencia de Rulli, de 34 años, a Manchester City. El arquero surgido de Estudiantes irá como suplente de Gianluigi Donnarumma, teniendo en cuenta que el segundo guardavallas del City, James Trafford, seguirá su carrera en Leeds.