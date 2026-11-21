El encuentro entre Nashville SC y FC Cincinnati, correspondiente a la jornada 37 de la MLS, se disputará este domingo 22 de noviembre a las 18.00 h en el GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee.

El momento de los equipos

Nashville SC llega al compromiso tras haber obtenido una victoria por 2-0 frente a su rival de turno, el FC Cincinnati, en su último encuentro. Por su parte, FC Cincinnati arriba al duelo luego de vencer por 3-1 a Orlando City SC, buscando revertir la imagen dejada en su presentación previa frente a Nashville.

Números que anticipan el duelo

El antecedente inmediato favorece a Nashville SC, que se impuso por 2-0 en el cruce previo entre ambos equipos. Ambos conjuntos llegan con la confianza alta tras haber ganado sus respectivos partidos anteriores, lo que promete un desarrollo de juego intenso en esta etapa de la competencia.

Lo que está en juego

Con la temporada regular ingresando en su tramo definitorio, cada punto es vital para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Tanto Nashville SC como FC Cincinnati buscan consolidar su rendimiento para cerrar la jornada 37 con un resultado positivo que los posicione mejor de cara a los objetivos finales del certamen.