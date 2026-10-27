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Nashville SC vs. Philadelphia Union por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

Nashville SC recibe a Philadelphia Union en la jornada 33 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido

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Nashville SC vs. Philadelphia Union por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online
Nashville SC vs. Philadelphia Union por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Nashville SC y Philadelphia Union, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 21.30 h en el GEODIS Park, ubicado en Nashville, Tennessee.

El momento de los equipos

Nashville SC afronta este compromiso con la confianza alta tras haber conseguido una victoria por 2-0 frente a CF Montréal en su última presentación. Por el contrario, Philadelphia Union llega a este duelo tras una derrota por 2-1 ante New England Revolution, resultado que buscará revertir en su visita a Tennessee.

Números que anticipan el duelo

La dinámica reciente de ambos conjuntos marca una tendencia opuesta: mientras el local llega tras una presentación sólida y sin recibir goles, el equipo visitante atraviesa un momento irregular que intentará corregir en el GEODIS Park para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Lo que está en juego

Con la temporada de la MLS entrando en su recta final, cada unidad resulta determinante. Para Nashville SC, sumar de a tres es fundamental para fortalecer su posición de cara a la etapa de playoffs, mientras que para Philadelphia Union, el objetivo es dejar atrás la última caída y reencontrarse con la regularidad necesaria para escalar en la clasificación general.

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