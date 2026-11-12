Nations League: Francia visita a Italia, con la relación Zidane-Mbappé en plena etapa de deshielo

Una serie de inconvenientes físicos, como una inflamación en el tendón de una pierna y una molestia en los isquiotibiales, terminó por alejar a Kylian Mbappé de la selección de Francia en cuatro de los cinco partidos del nuevo ciclo de Zinedine Zidane. Estuvo en el debut de Zizou, con el gol para el 1-0 sobre Turquía por la Nations League, pero luego quedó al margen en los tres cotejos siguientes y en las últimas horas se confirmó que este jueves no se lo verá en San Siro ante Italia, por la penúltima fecha de Grupo A, en un partido trascendente para ambos equipos, en busca de la clasificación a los cuartos de final.

Este distanciamiento forzado de Mbappé con Les Bleus sería extensivo a su relación con Zidane. Así lo consigna el comienzo de un artículo del diario L’Equipe: “No se corre demasiado riesgo de equivocarse al escribir que la relación entre Mbappé y Zidane no es tan armoniosa como la que mantenía el capitán de la selección de Francia con Didier Deschamps”.

Zidane y Mbappé, durante un entrenamiento de Francia en esta semana; el delantero quedó descartado ante Italia y reaparecería contra el domingo contra Turquía FRANCK FIFE - AFP

Este vínculo no del todo fluido tiene su origen en el malestar que provocó en el delantero la ubicación que tuvo en el único encuentro que disputó bajo el mando de Zidane. Lo hizo sobre la banda izquierda, mientras que el centro del ataque, donde se desempeñaba con Deschamps y lo hace en Real Madrid, fue ocupado por Ousmane Dembélé.

Otro punto es la sobreprotección y atención permanente que Mbappé recibía de Deschamps y que no es tan manifiesta con Zidane. Aquí entran a tallar los egos y vanidades. Según el medio periodístico francés, el anterior director técnico mantenía un contacto frecuente con el delantero para interiorizarse sobre su actualidad en Real Madrid. Y pone como ejemplo que Deschamps le hubiera enviado un mensaje de apoyo tras la reacción de China de cancelar los contratos publicitarios con Mbappé por su meme con Mao Tse-Tung. O le habría escrito por el Balón de Oro que fue para Harry Kane, postergando a Mbappé al segundo lugar. Zidane no tuvo esa iniciativa. Tampoco aprovechan la cercanía de que ambos viven en Madrid para tener encuentros personales.

Les Bleus se sont entraînés sous la pluie hier soir pour préparer leur match de jeudi face à l'Italie 🌧️



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Esto no significa que la relación esté rota o ante obstáculos insalvables, pero que sí necesitará de una mayor fluidez. Nadie imagina un escenario que termine afectando la armonía interna o conspire contra los objetivos deportivos. El principal interesado en que eso ocurra es el propio Zidane, que en su conferencia de prensa de hace un par de días se mostró dispuesto a revisar la ubicación de Mbappé en el campo: “Es verdad que se quedaron [por los periodistas] con eso, con el hecho de que... Es simplemente decir que Kylian puede jugar en varias posiciones. Va a poder jugar en su posición preferida, de punta. No hay problema”.

Obligados a convivir en la selección, las mayores muestras de cercanía entre Mbappé y Zidane se remontan a mediados de julio de 2024, cuando el entrenador fue invitado por Florentino Pérez para acompañar la presentación de la nueva contratación de Real Madrid. En el acto en el Santiago Bernabéu, intercambiaron sonrisas y Mbappé recordó una anécdota de cuando era niño: “En 2012 vine a Madrid para conocer a Zidane. Fue increíble, es un momento de mi vida en el que veía todos los partidos del Real. Por eso hace un momento les hablaba a todos los niños, quería decirles que creyeran en sus sueños”.

En una entrevista con Le Parisien en marzo de 2025, Mbappé reconoció que intentaba “no cruzarse demasiado con Zidane para evitar especulaciones”, en un momento en el que se daba por hecho que sería el reemplazante de Deschamps, que ya tenía decidido alejarse de la selección tras un ciclo de tres mundiales.

Descartado para jugar contra Italia, Mbappé reaparecería el domingo, frente a Turquía, en Bordeaux, seguramente de centro-delantero, ya que Dembélé no fue citado por una lesión. Para completar el plantel fue convocado por primera vez Senny Mayulu, de 20 años y delantero de Paris Saint-Germain. La baja por problemas físicos de otro atacante, Marcus Thuram, le abrió las puertas a otra promesa, Junior Kroupi (20 años, Bournemouth), que también recibió el primer llamado.

Roberto Mancini cumple un segundo ciclo como entrenador de Italia FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Del otro lado, el director técnico Roberto Mancini tiene la misión de rescatar a Italia del período más oscuro de su historia, reflejado en la ausencia en los últimos tres mundiales. Mancini dirigió a la Azzurra en la última alegría, la obtención de la Eurocopa 2021, en la final ante Inglaterra, en Wembley. Después se fue, tentado por los petrodólares de Arabia Saudita. Regresó en julio para reemplazar a Gennaro Gattuso, que no consiguió la clasificación para el último Mundial.

Italia arrancó en la Nations League con una derrota frente a Bélgica, pero se recuperó con dos victorias ante Turquía y un empate contra Francia. La renovación del plantel bajó el promedio de edad a 24 años. Entre esas caras nuevas, Mancini espera sumar la del delantero Nicoló Tresoldi, nacido en Italia, de madre argentina y criado en Alemania, donde integró las selecciones juveniles. Suma 27 goles en 50 partidos con Brujas (Bélgica), incluyendo un triplete contra Inter por la actual Champions League. “Hablé con Tresoldi. Espero que tome la decisión correcta. Debe sentir que quiere jugar para Italia. Nació aquí, su padre también. Creo que hay oportunidades, sabiendo que también puede ser importante para nosotros”, expresó Mancini.

Otro futbolista que está en el radar de Italia es Agustín Módica, el delantero de Gimnasia y Esgrima (Mendoza), nacido en Italia, autor de 10 goles en 15 partidos en el actual Clausura.

Mancini dio un mensaje para que haya un clima positivo en San Siro, donde habría silbidos de los tifosi de Milan para Gianluigi Donnarumma por haberse ido hace cinco años a Manchester City con el pase en su poder. “Gigio es un gran arquero y un tipo extraordinario. Independientemente de lo que pasó hace años, no creo que merezca abucheos. Uno va al estadio a animar, necesitamos el apoyo de todos”, expresó Mancini.