Nations League: Países Bajos goleó, se clasificó a cuartos de final y será el juez del futuro de Alemania

Impiadoso, Países Bajos continuó este viernes su marcha triunfal en el grupo B de la liga A de la UEFA Nations League. Líder e invicto, el conjunto neerlandés derrotó por 7-0 a Grecia, con el que compartía el primer puesto de la zona antes del comienzo de esta quinta fecha, y se aseguró la clasificación a la siguiente etapa.

Apenas seis minutos tardó en ponerse en ventaja el local en Ámsterdam, en una jugada en la que el defensor Konstantinos Mavropanos falló por partida doble en la salida y terminó sirviéndole la posibilidad del gol a Crysencio Summerville. Primero, su pase fue interceptado y enseguida, cuando la pelota volvió a su sector, en el intento de evitar que le llegue a Donyell Malen le simplificó más las cosas al rival, ya que la punteó y lo dejó de frente al arco al otro delantero, quien controló y definió cruzado.

El primer gol de Países Bajos: doble error en la defensa

Fue un mazazo para los griegos, que no pudieron recuperarse. De hecho, al irse al descanso Países Bajos ya estaba 5-0, gracias a un hat-trick del mediocampista Tijjani Reijnders y el primero de los tantos de Jurrien Timber, que en la segunda etapa completó su doblete, antes de que Malen complete la cuenta, con una eficacia del 60% en sus remates al arco. La humillación fue total.

El lunes próximo será la última jornada de ese grupo, para definir las dos selecciones que avanzarán a los cuartos de final. Países Bajos, ya con un lugar asegurado entre los ocho mejores, será visitante ante Alemania, que en simultáneo logró una vital victoria fuera de casa por 3-1 en Serbia. Para clasificarse, en el estadio olímpico de Berlín, el conjunto germano necesita ganar o lograr un mejor resultado que los griegos.

El compacto de la goleada de Países Bajos

Ante los serbios, la Mannschaft se puso un ventaja a los tres minutos gracias a una carambola. Kai Havertz logró ganar de cabeza en un tiro de esquina, pero la pelota se iba desviada. No obstante, en el camino pegó en el cuerpo del lateral Srdan Babic y se metió en su propio arco.

En la segunda etapa, el defensor logró anotar en el mismo arco a favor al tomar un despeje corto del arquero Marc-André ter Stegen en medio de un charco que había en el área chica, pero sólo sirvió para el descuento. Para entonces, Alemania ya había celebrado también los goles de Florian Wirtz, que apeló a un lujo tras el rebote concedido por el guardavalla rival, y de Brajan Gruda, que cerró un contragolpe a pura gambeta con un remate desde afuera del área, tras iniciar su carrera en el campo propio.

En los minutos finales, los locales sufrieron las expulsiones de dos de los jugadores que habían ingresado desde el banco: Vanja Dragojevic, por un pisotón en el tobillo sobre Joshua Kimmich que advirtió el VAR, y Andrija Zivkovic, por un exceso verbal. Así, Alemania llegó a los 8 unidades, las mismas que tiene Grecia, a tres de Países Bajos. En caso de igualdad en puntos, la primera referencia para el desempate serán los partidos entre las selecciones afectadas.

Lo mejor de Serbia (1) - Alemania (3)

En las divisiones más bajas, Suiza se aseguró el primer puesto en el grupo E de la liga B y, por ende, el ascenso a la categoría principal, al empatar 0-0 con Eslovenia, que definirá en la última jornada el segundo puesto, el que permite jugar los playoffs.

Llegará con un punto más que Escocia, que visitará a los suizos el lunes sin depender de sí mismo. Por lo pronto, este viernes esa selección le ganó por 2-1 a Macedonia del Norte un duelo que resolvió en el segundo tiempo con suspenso, luego de perderse un gol increíble al inicio: Billy Gilmour apareció para tomar un centro atrás y, con el arco vacío y varios rivales desparramados en el pasto, la tiró por encima del travesaño, a pasos del área chica.

¡EL ERRADO MÁS INSÓLITO DE LA SEMANA! Gilmour tuvo la chance de anotar para Escocia ante Macedonia del Norte pero la mandó a la tribuna con el arco solo.



📺 Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/V1kHe6SlCZ — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2026

Luego, un doblete de John McGinn, el último de penal, le permitió sellar la sufrida victoria ante el último de la zona, que perdió sus cinco partidos. Elmin Rastoder había igualado parcialmente tres minutos después del primer tanto.

¿Qué más pasó hoy? Islandia goleó por 5-0 como visitante a Bulgaria por el grupo L de la liga C y para ascender podría alcanzarle con un empate el lunes próximo al recibir al último, Luxemburgo, que como local cayó con el escolta Estonia por 1-0. Los islandeses tienen dos puntos más que los estonio y una diferente de gol mucho más amplia (+11 contra +2), que sería el patrón a seguir porque igualaron los dos partidos entre ellos.

Eslovaquia selló su ascenso a la liga B al igualar 2-2 con Islas Feroe por el grupo K, donde Moldavia es escolta luego del triunfo en casa por 2-1 sobre Kazajistán.

En tanto, Andorra superó por 2-0 a Gibraltar, por el grupo M de la liga D que se adjudicó con anticipación Malta, y Azerbaiyán conquistó el grupo N al superar por 1-0 como visitante a Liechtenstein y sube un nivel.