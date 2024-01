escuchar

El comienzo del año para Independiente parece no haber resultado como todos planificaban. La programación de una pretemporada en Miami hizo explotar la calma en el conjunto de Avellaneda, ya que la empresa Black White INC no cumplió con lo previsto para que el plantel pudiera realizarla. El presidente de los Rojos, Néstor Grindetti, aseguró que están “con mucha bronca” por esta situación.

El mandamás de Independiente salió al cruce y explicó: “Hemos hecho lo imposible para resolver problemas y nos pasa esto. Habíamos acordado hace tres meses la pretemporada libre de gastos para el club con amistosos incluidos. Se tenían que encargar de las visas y no lo hicieron”, dijo en el programa La Oral Deportiva.

Y agregó: “Nos dijeron días atrás que tenían problemas para pagar el avión. Según ellos costaba 250 mil dólares, para nosotros era fundamental y dijimos que temporariamente los podíamos ayudar para avanzar. Ayer (por el lunes) nos avisaron que el avión no podía salir porque tenía contrato para otra cosa y estaban buscando alternativas. Llamamos a Miami y nos dijeron que la logística estaba charlada, pero nada pago, así que cancelamos todo. Demandaremos a esta empresa porque nos manosearon ”.

Carlos Tevez dando indicaciones en una práctica de Independiente Prensa Independiente

Este martes por la noche se conoció la noticia de la suspensión del viaje de pretemporada por un “incumplimiento comercial” y el club emitió un comunicado en el que se explicó: “ Nuestra institución ha sido víctima de un incumplimiento comercial por parte de la empresa organizadora Black & White INC , la cual no resolvió cuestiones fundamentales como el traslado, el alojamiento, la logística y los amistosos que el primer equipo debía disputar, tal como se había comprometido”.

Este miércoles, Grindetti, dio más detalles acerca de lo que sucedió con esta cancelación de la pretemporada en Miami: “ La empresa había charteado el avión de la fuerza aérea ”, manifestó Grindetti en diálogo con DSports Radio, y según algunos medios es el mismo avión que este viernes trasladará al presidente Javier Milei a la Antártida.

📌 Comunicado oficial: pretemporada del Plantel Profesional pic.twitter.com/t0bC30nRfx — C. A. Independiente (@Independiente) January 3, 2024

Además, el presidente de Independiente contó: “ Hace cuatro semanas vino el primer aviso cuando no consiguieron hacer unas visas. Los abogados están trabajando en la presentación porque es un incumplimiento de contrato ”.

El dirigente aclaró que Carlos Tevez sí conoce a quienes manejan a Black White, pero que no fue el entrenador el que acercó a la firma en cuestión. Además, Grindetti reconoció que ya están trabajando en la reprogramación en las tareas de pretemporada, ya que además de realizar la preparación del equipo en los Estados Unidos se habían pautado amistosos ante Olimpia de Honduras y Sporting Cristal, de Perú, que lógicamente no podrán disputar. “ Estamos pensando en un plan B en Argentina y buscando amistosos acá sosteniendo la transmisión de los partidos, que le da fondos a Independiente ”, contó el dirigente de los Rojos.

