Es un papelón. Más allá de quién es el responsable de la situación, se trata de un hecho poco común. Independiente, al final, no realizará la pretemporada en los Estados Unidos. Cuando el plantel estaba a punto de embarcar, se cayó la logística. Y la entidad roja apunta a la organización.

El buen clima en el que parecía estar Independiente para afrontar la temporada 2024 sufrió un bombazo inesperado. Este martes, cerca de las 21, a punto de que la delegación del gigante se subiera al avión, la comisión directiva advirtió que la pretemporada en Miami quedó descartada, cuando el entrenador Carlos Tevez ya tenía todo planificado.

Hasta iba a sumarse la nueva joya. Estaba previsto que el juvenil Santiago López se sumara a los trabajos de pretemporada de Independiente, mientras continúa la negociación por la renovación de su vínculo contractual, que finalizará el 31 de diciembre de 2024. El extremo, de 17 años, iba a ser parte del plantel del Rojo que tenía previsto volar a la ciudad estadounidense de Miami para realizar la pretemporada veraniega.

El entrenador del conjunto de Avellaneda, Carlos Tevez, tiene al futbolista -oriundo de la ciudad cordobesa de Nono- entre sus planes para formar el equipo titular, motivo por el cual le dejó en claro a la dirigencia que quería contar con Santi López durante la pretemporada. Pero hasta esa buena noticia quedó en el aire.

Carlos Tevez en un entrenamiento de Independiente: pretende un 2024 con protagonismo Prensa Independiente

Dice el comunicado: “En el día de la fecha, la Comisión Directiva del Club Atlético Independiente se vio imposibilitada de concretar la pretemporada del Plantel de Fútbol Profesional en el estado de Florida, Estados Unidos.

“Nuestra institución ha sido víctima de un incumplimiento comercial por parte de la empresa organizadora Black & White INC, la cual no resolvió cuestiones fundamentales como el traslado, el alojamiento, la logística y los amistosos que el primer equipo debía disputar, tal como se había comprometido.

“En todo momento, el club estuvo a disposición de Black & White INC para colaborar en la realización del viaje. Entre otras cosas, la institución accedió a pagar el vuelo 24 horas antes de viajar, pero las reservas del alojamiento no se habían realizado. A medida que pasaban las horas, los incumplimientos por parte de la empresa mencionada eran mayores y se llegó a una situación de no retorno”.

Carlos Tevez, el DT de Independiente Fotobaires

“Esta decisión nos genera un perjuicio económico y la imposibilidad de continuar con el posicionamiento de nuestra marca a nivel internacional. Por lo tanto, se iniciará una demanda legal a la empresa White & Black INC por daños y perjuicios e incumplimiento del contrato correspondiente.

“Desde ya, la Comisión Directiva junto al Cuerpo Técnico están abocados a la organización de una nueva alternativa de pretemporada para seguir con la planificación de entrenamientos de cara al comienzo de las competiciones oficiales. Cabe aclarar que se sigue trabajando para disputar los amistosos programados en pos de no alterar los tiempos de trabajo de los futbolistas”

“Finalmente, queremos destacar la colaboración en todo momento de la AFA y de la señal televisiva ESPN , quienes a la par del club fueron resolviendo los reiterados incumplimientos de la empresa denunciada”.

Néstor Grindetti, el hombre fuerte de Independiente OBREGON ELIANA - Télam

Esta desprolijidad se conoce horas después de que el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se diferenciara hoy de las declaraciones de su compañera de espacio en Juntos por el Cambio y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y aseguró que su deseo no es que Chelsea, de Inglaterra, compre su club, como manifestó la excandidata a la presidencia de la Nación, sino que quiere que “Independiente compre al Chelsea”.

En una entrevista con Súper Mitre Deportivo, el mandatario del “Rojo” y actual Jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue consultado por las declaraciones de Bullrich, quien se lamentó porque el “Rojo” no aparecía entre los clubes argentinos apuntados por el Chelsea para ser comprados, con la intención de sentar su base en Sudamérica.

Y la respuesta de Grindetti fue contundente: “No, lo que yo quiero es que Independiente compre al Chelsea”. ”Le respondo como futbolero a Patricia. Yo quiero que Independiente sea grande, que llegue a tener el nombre que tenía internacionalmente y que le juguemos de igual a igual. Yo no digo que lamento que el Chelsea no nos compre, yo digo que ojalá sigamos trabajando así para que nosotros algún día nosotros compremos al Chelsea”, agregó.

El debut por la Copa de la Liga será ante Independiente Rivadavia de Mendoza como visitante, el fin de semana del 26 y 27 de enero. El primer amistoso iba a ser el domingo que viene con Sporting Cristal, el segundo se iba a disputar el sábado 13 contra Deportivo Cali, y el tercero, el viernes 19 frente a Olimpia, de Honduras.

