Néstor Lorenzo, DT de Colombia recordó una anécdota con Scaloni y se quejó del show del entretiempo de Shakira

MIAMI, (enviado especial).- El entrenador de la selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, dijo hoy que espera “dar mañana un paso adelante” en la final contra la Argentina, respondió cuando le preguntaron sobre si los arbitrajes favorecen a la selección argentina y hasta se quejó del recital del entretiempo que protagonizará Shakira.

La expectativa que generó el DT argentino es inmensa. El lunes decretaron feriado en Colombia para recibir al plantel, sea cual sea el resultado de la final. Aquí viven medio millón de colombianos y el estadio estará repartido con los hinchas argentinos. En más de una ocasión, las intervenciones de Lorenzo arrancaron aplausos entre los periodistas colombianos.

“El equipo sigue su proceso de crecimiento, nos proponemos eso cada día. El equipo todavía tiene margen de mejora y esperamos dar mañana un paso adelante”, arrancó el DT argentino la conferencia de prensa en la sala del Hard Rock Stadium.

James Rodríguez, figura y capitán de los colombianos Nell Redmond - FR25171 AP

Cuando le preguntaron si la Conmebol favoreció a la Argentina para llegar a la final, Lorenzó manifestó: “Hay aciertos y errores arbitrales en todos los partidos. De ninguna manera creo que hayan provocado el arribo de Argentina a la final. Fue justo ganador en todos los partidos que disputó. No estoy para evaluar a los árbitros y confío en que el árbitro brasileño hará un buen partido”.

La colombiana Shakira animará el show del entretiempo en la final Argentina-Colombia JAVIER GÁLVEZ - JAVIER GÁLVEZ

Además, el entrenador se mostró fastidioso con el show del entretiempo de la final, que mañana animará la colombiana Shakira: “Espero que lo disfruten. Shakira es una excelente artista”, arrancó con una sonrisa. Pero enseguida señaló: “Cuando las reglas se cambian (sobre la marcha) para los dos equipos, no puedo decir a quién favorece. El entretiempo debería ser como el de cualqiuer partido; que sean los 15 minutos como corresponde al reglamento. Porque cuando salimos al minuto 16 fuimos multados. Resulta que ahora hay un espectáculo y podemos salir a los 20 minutos. Los jugadores se pueden enfriar, pero bueno, es para los dos. Me enteré hoy”, se molestó.

Sobre la figura de James Rodríguez, destacó: “Ha hecho una muy buena Copa América, tenemos la suerte que asumió el liderazgo del equipo. Es uno de los mejores de la copa, ojalá mañana corone con una muy buena actuación”.

Lorenzo fue parte del cuerpo técnico de José Pekerman en la selección argentina en el Mundial de Alemania 2006. Y recordó una anécdota que vivió con Scaloni, cuando fue a verlo a Londres. “Con Lionel vivimos una situación muy particular. Lo fui a ver al West Ham y me invitó a comer a un restaurante colombiano. Pekerman me mandó a verlo porque él era un volante por derecha pero ese día jugó de lateral izquierdo y sacó el partido adelante. Le dije a José ‘este juega de cualquier manera, se adapta’. El informe fue muy bueno. Estoy muy feliz por él pero también por Mascherano, Aimar, Samuel y Placente. Nos da satisfacción que les vaya muy bien, hasta hoy”, se rió.

A la hora de evaluar sus sentimientos encontrados en esta final, en la que jugará contra su país, opinó: “Estuve siete años con José (Pekerman) en esta selección hermosa. Aprendí a sentir como colombiano en muchas situaciones. Separamos la patria del fútbol, tenemos objetivos, sueños. De esta manera estamos totalmente convencidos de que es el camino”.

El entrenador de Colombia recuerda sus experiencias “antagónicas” que le sirvieron para convertirse en un DTcon un gran presente. “Tuve muy buenos maestros desde chico. Desde el club Riachuelo, donde comencé, y obviamente en Argentinos Juniors. Siempre me gustó aprender. A Bilardo lo tuve desde los 18 años, en el sub 20, en los Juegos Olímpicos y en un Mundial. Argentinos y la selección tenían estilos antagónicos. En Argentinos era el tiki tiki de la cantera del mundo. Y Bilardo venía con un fútbol más táctico. Me ayudó muchísimo porque en la semana entrenaba dos cosas distintas. Un técnico me decía que me encerrara en una habitación y me olvidara de todo lo que me enseñaban en la selección”.

Por la gloria

Colombia irá por su máximo triunfo internacional. En 2001 fue campeón de la Copa América que se celebró en su país, pero a aquella cita continental le faltó la presencia de la selección argentina, que adujo problemas de seguridad para pegar el faltazo.

Con el 1-0 en la semifinal frente a Uruguay gracias a un gol del volante Jefferson Lerma, el conjunto tricolor acumula 28 compromisos sin derrotas, con la curiosidad de que Lorenzo lleva 25 de ellos al frente. El entrenador fue durante muchos años ayudante de Néstor Pekerman y como jugador fue subcampeón del mundo. Incluso jugó la final con la selección de Maradona y Bilardo en Italia 1990.

El rival de la Argentina para la final de la Copa América derrotó el miércoles pasado 1-0 a Uruguay, en una semifinal jugada en Charlotte, Carolina del Norte, en la que estuvo más de 50 minutos con un jugador menos por la expulsión de Daniel Muñoz.

Noticia en desarrollo