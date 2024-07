Scaloni definirá hoy el equipo para la final, le respondió a Bielsa y opinó sobre los incidentes en Colombia-Uruguay

Escuchar

MIAMI, (enviado especial).- Lionel Scaloni terminará de definir esta tarde el equipo que mañana saldrá al Hard Rock Stadium en busca de la consagración. Primero pasó por el escenario de la final. Estuvo en una sala de prensa colmada para brindar su habitual conferencia en la previa de cada partido. Lo acompañó Emiliano “Dibu” Martínez, el arquero y figura de la selección.

La conferencia de prensa de Scaloni llega un día después de su colega de Uruguay, Marcelo Bielsa, quien cargó con dureza contra la organización de la Copa América 2024, Conmebol y el país anfitrión, se peleó con periodistas y hasta rozó al entrenador argentino. “Scaloni habló una vez y se atrevió a decir que las uniones [del césped natural que colocaron sobre el artificial] no cierran”, señaló Bielsa desde Charlotte.

El DT de la selección recogió el guante y señaló sobre el mal estado de los campos de juego: “Ya lo dejé claro y fui el primero en decirlo porque inauguramos el torneo. Lo sigo pensando. Cuando me preguntaron dije que estaba todo dicho porque no había manera de arreglar las canchas en cuatro días”. Y agregó sobre su silencio en ese sentido en la previa del segundo partido: “Dejé el tema de lado porque sino era buscar siempre excusas. Contra Ecuador [por los cuartos de final en Houston] jugamos en una cancha peor”.

Cuando lo consultaron a “Dibu” Martínez sobre el estado del Hard Rock tras el recital que se celebró aquí hace una semana, salió con un chiste: “No sabía que hubo un recital. De última me quedará enganchado el pie en la entrada en calor”.

Conferencia de prensa de Lionel Scaloni y Emiliano Martínez previa a la final de la Copa América 2024. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Scaloni opinó sobre los incidentes que se registraron en la semifinal Uruguay-Colombia y les envió un mensaje de apoyo a los jugadores de la Celeste. “La final de mañana debería ser una fiesta y será una alegría si termina bien. Las imágenes de la semifinal fueron muy tristes y cualquiera que hubiera estado en esa situación hubiera actuado de esa manera. Las imágenes son feas, nos pasó en Brasil algo parecido con nuestros familiares”.

Las claves de la definición

“Es una final, cada una tiene sus matices. Intentaremos ganarla desde el juego. Cualquier equipo que juega una final sabe lo que está en juego. Nosotros no vamos a cambiar”, dijo el DT sobre las expectativas del encuentro del domingo. Señaló además que intentarán ser protagonistas y destacó a su rival, que está “en un gran nivel”.

“El fútbol es tan lindo que uno puede plantear un partido y después ir para otro lado. Hay que estar abierto a todo, que no se escape ningún detalle, pero puede pasar, y si pasa, tratar de sobreponerse. Queremos ser protagonistas como siempre, pero hay un rival que es Colombia que tiene un gran nivel. Veremos qué dificultades se presentan. Pero no todos los partidos son como el entrenador cree o piensa que va a pasar”, agregó.

Sobre James Rodríguez, figura y capitán del rival de mañana, Scaloni destacó: “Es un gran jugador, es un placer verlo jugar. Néstor [Lorenzo] ha encontrado el funcionamiento del equipo mucho alrededor de él y para el fútbol es muy lindo. Pero nosotros desde que estamos en la selección no nos enfocamos en un jugador sino en el equipo y Colombia es un buen equipo. Intentaremos pararlos y ser dueños del partido, que es la idea”.

A horas de la cuarta final del ciclo Scaloni, el entrenador dejó un mensaje para su cuerpo técnico: “No sería nada sin ellos. Lo vivimos de la misma manera, disfrutándolo y a medida que se acerca el partido se agranda la tensión”.

Y expresó el legado que dejará su selección: “Nuestro legado es tomar las cosas natural, hacer las cosas con el corazón. Yo he estado como jugador, asistente y entrenador. Nunca vi a un jugador que haya venido al predio de Ezeiza sin aportar el 100%. Ahora que se ganó parece que hemos descubierto, no sé... me gustaría que sea todo más natural, que es lo más importante”.

Por su lado, “Dibu”, destacó: “Es nuestra cuarta final y estamos ilusionados como si fuese la primera. Con el corazón y con las ganas de jugarla”.

El equipo para la final

Gonzalo Montiel no entrenó el jueves en el predio de la Universidad de Florida por un golpe. Pero evolucionó y todo indica que no tendrá problemas en jugar. Por eso, Scaloni podría repetir el mismo equipo. Entonces, la selección alistaría a Dibu Martínez; Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister; Di María, Messi y Julián Álvarez.

Desde que asumió en 2018, hay pocos antecedentes en los que repitió el equipo de un partido a otro. Uno fue por los puntos, en la Copa América 2019. En la semifinal perdida contra Brasil jugaron los mismos que lo habían hecho en los cuartos de final frente a Venezuela.

El otro encuentro con la misma formación del partido precedente fue casi un homenaje. El amistoso que jugó la selección en marzo de 2023 frente a Panamá en el Monumental fue para celebrar el título en Qatar, y por eso salieron al campo los mismos protagonistas que en la recordada final contra Francia.

Argentina tendrá esta tarde la última práctica, con los habituales primeros 15 minutos abiertos para la prensa, según manda Conmebol. Allí, en el predio de la Universidad de Florida, Scaloni definirá los que irán de entrada por la gloria. Si repite formación, habrá 9 titulares (menos Montiel y Lisandro Martínez) que arrancaron la final del Mundial de Qatar.