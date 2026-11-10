Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, justificó la no convocatoria de Álvaro Montero, arquero de Boca, para la próxima doble fecha FIFA

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección de Colombia, se defendió ante las críticas por la no convocatoria de Álvaro Montero, futbolista de Boca, para la próxima doble fecha FIFA. El DT argentino dijo que el jugador xeneize sí había sido llamado en el bloque anterior de partidos y que “estaba programado” que en este estuviera ausente. La polémica se había iniciado hace unos días, cuando Lucas González Vélez, DT de Atlético Nacional, cuestionó que los clubes colombianos tuvieran que ceder a sus jugadores mientras que otros equipos -sobre todo, del exterior- pudieran quedarse con ellos para afrontar diferentes compromisos.

“Antes de la fecha previa llamé a [Camilo] Vargas y le dije: ‘No vas a venir, vas a venir en la próxima, y Montero va a venir en esta y no va a venir en la próxima’. Montero también era necesario en Boca la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así”, justificó Lorenzo en declaraciones a Noticias Caracol. Y añadió: “Pero si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”, en obvia alusión a González Vélez, quien en la Argentina dirigió con escaso suceso a Central Córdoba (Santiago del Estero).

⚠️🎙️ “Escuché a Lucas. Es injusto”



“Si me llaman yo les explico, pero prefieren hablar con la prensa”



“Boca necesitaba a Montero la fecha pasada e igual lo llamé. Cada caso es distinto”



Néstor Lorenzo responde a Lucas González en @NoticiasCaracol pic.twitter.com/mahms3LFq7 — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 9, 2026

La crítica de González Vélez

“Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solamente en la Selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel (Velásquez) y Titi (Rengifo) vayan a la selección nacional, lo hacen porque se lo merecen y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales y no es coherente que pase aquí con clubes de Colombia y no con los de afuera. Álvaro Montero, por ejemplo, él se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir, porque si no lo hacen, nuestro club es sancionado”, protestó González Vélez luego de conocer que Velásquez y Rengifo sí estaban en la nómina de Lorenzo y los perderá para para la Copa BetPlay, en Colombia.

“Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional aporta a todas las selecciones; gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados”, le respondió Lorenzo.

⚠️🎙️ Lucas González sobre la convocatoria de Selección que incluye jugadores de Atlético Nacional: “No es coherente. Álvaro Montero se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los nuestros tienen que ir porque si no el club es sancionado. Hay que encontrar una… pic.twitter.com/oTQb0OFpDO — Julián Capera (@JulianCaperaB) November 8, 2026

Y añadió, algo molesto por el hecho de que el entrenador de Atlético Nacional hubiera ido a los medios a quejarse en lugar de consultarle directamente a él: “Cuando no llamo jugadores del fútbol local, dicen que no miro la liga; cuando llamo jugadores del fútbol local, se quejan porque los llamo. El calendario no lo armo yo, de la fecha FIFA, del torneo local o de las fechas. Está todo aclarado, yo lo tengo claro, pero me gustaría que me pregunten. No me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan”.

El lamento de Montero

“Quisiera partirme a la mitad y estar en las dos partes”, había dicho el arquero antes de saber que no iba a ser convocado por Lorenzo para los amistosos ante Chile, previstos para el viernes 13 en Cali y el martes 17 en Santiago. Montero, que disputó el último Mundial con Colombia, se había mostrado agradecido a Lorenzo: “Los profes [entrenadores] siempre están atentos a nuestro contexto, a nuestra circunstancia, y dándonos seguimiento. Siempre hay comunicación”.

El arquero no fue el único habitual titular de Boca que quedó excluido de la convocatoria para su país. Al igual que Montero, el uruguayo Miguel Merentiel tampoco fue llamado por Diego Forlán para jugar por la Celeste -que el próximo viernes se medirá con la Argentina en la Bombonera-, por lo que Rodolfo “Vasco” Arruabarrena tiene dos motivos para sonreír: el 1 y el 9 estarán disponibles para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, que se jugará el sábado 14 en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza.