New England Revolution vs. New York Red Bulls por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New England Revolution y New York Red Bulls correspondiente a la jornada 33 de la MLS se disputará este miércoles 28 de octubre a las 20.30 h en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras haber logrado victorias en sus presentaciones previas. New England Revolution viene de imponerse por 2-1 frente a Philadelphia Union, mientras que New York Red Bulls llega con el impulso de haber vencido 2-0 a Inter Miami CF en su último encuentro por el certamen.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos equipos refleja una tendencia positiva, habiendo consolidado sus estrategias defensivas y ofensivas de cara al cierre de la temporada. Con la confianza en alza tras sus respectivos triunfos, el choque en el Gillette Stadium se presenta como una prueba crucial para medir la consistencia de ambos planteles en la etapa definitoria del torneo.

Lo que está en juego

Para New England Revolution, aprovechar la localía resulta fundamental para sumar puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla. Por su parte, New York Red Bulls buscará ratificar su buen momento fuera de casa para mantenerse en la parte alta de la clasificación y asegurar su lugar en la siguiente instancia de la MLS.