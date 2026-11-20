El encuentro entre New England Revolution y Philadelphia Union, correspondiente a la jornada 37 de la MLS 2026, se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre a las 16.00 h. El duelo tendrá lugar en el Gillette Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts.

El momento de los equipos

New England Revolution llega al compromiso tras haber caído por 1-0 en su reciente presentación frente a Orlando City SC. Por su parte, Philadelphia Union atraviesa un presente positivo, habiendo logrado una victoria contundente por 4-1 ante Toronto FC en su último partido disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscarán cerrar la fase regular con buenas sensaciones. Mientras que New England Revolution intentará recuperarse ante su gente tras la última derrota, Philadelphia Union buscará mantener el impulso anímico y el ritmo goleador mostrado en su encuentro previo contra el equipo canadiense.

Lo que está en juego

Con la temporada en su instancia final de la jornada 37, el resultado de este enfrentamiento es fundamental para definir el cierre de la campaña de ambos clubes, buscando optimizar su posición y cerrar el certamen con un balance positivo tras los resultados obtenidos en la fecha anterior.