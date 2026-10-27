New York City FC vs. Atlanta United por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre New York City FC y Atlanta United, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará este miércoles 28 de octubre a las 20.30 h en el estadio Citi Field, ubicado en New York, New York.

El momento de los equipos

New York City FC llega a este compromiso tras igualar 2-2 ante Orlando City SC en su última presentación. Por su parte, Atlanta United busca recuperarse luego de caer 3-2 en su visita frente a Chicago Fire FC.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se enfrentan en la recta final de la temporada regular, buscando ajustar detalles tácticos y consolidar sus respectivos rendimientos defensivos tras los resultados obtenidos en la jornada anterior.

Lo que está en juego

Para New York City FC, el objetivo es capitalizar la localía y sumar de a tres para mejorar su posición en la tabla. Atlanta United, en tanto, necesita imperiosamente reencontrarse con la victoria para dejar atrás la derrota reciente y mantener sus aspiraciones en el certamen.