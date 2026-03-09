Newell's Old Boys vs. Platense, por el Torneo Apertura 2026: día, hora y cómo ver online

Newell's Old Boys y Platense se enfrentan este martes desde las 22.00h en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026. El partido se puede ver online contratando el Pack Fútbol de Flow, Telecentro Play y DGO, y seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Newell's Old Boys viene de perder ante Rosario Central por 2-0 mientras que Platense llega de empatar ante Deportivo Riestra por 0-0. Newell's Old Boys suma 2 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Platense tiene 13 puntos.

Todo lo que hay que saber

Newell's Old Boys vs. Platense

Hora: las 22.00h

Partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026

¿Cómo ver online? Pack Fútbol (ESPN Premium y TNT Sports)

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Newell's Old Boys y Platense en la tabla de posiciones

Cómo se disputa la primera división del fútbol argentino en 2026

El Campeonato de Primera División 2026 tiene el siguiente sistema: se dividen dos copas, en Apertura (primera parte del año) y Clausura (segundo semestre), con dos grupos, con una etapa clasificatoria seguido de otra eliminatoria a partido único. Los equipos están divididos en dos grupos de 15 integrantes cada uno, en un sistema de todos contra todos, más un interzonal por fecha (corresponde al clásico o a un simple emparejamiento). Los ocho primeros de cada grupo avanzan a octavos de final y desde ahí se juega toda la llave a partido único, con ventaja de localía para el mejor ubicado en la etapa previa.

Ficha del partido

Cómo es la clasificación a las Copas 2027

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2027, cinco de ellos en la etapa de grupos y el restante en la fase 2. Los campeones del torneo Apertura, el torneo Clausura y la Copa Argentina obtienen un cupo cada uno. Los restantes lugares los consiguen los tres primeros de la tabla general anual que no hayan sido campeones. Dicha clasificación contempla los puntos obtenidos en los torneos Apertura y Clausura, pero solo en la etapa de grupos (no se consideran los partidos de cruces de eliminación).

Argentina 1: El campeón del Torneo Apertura 2026

Argentina 2: El campeón del Torneo Clausura 2026

Argentina 3: El campeón de la Copa Argentina 2026

Argentina 4: El primer ubicado en la tabla general de la temporada 2026, excluidos los campeones

Argentina 5: El segundo ubicado

Argentina 6: El tercer ubicado

Por otro lado, a la Copa Sudamericana 2027 acceden otros seis equipos, que también salen de esa misma tabla general y son los mejores ubicados después de los clasificados a la Libertadores. Si un equipo que ocupa las posiciones de clasificación a la Sudamericana ya estuviera clasificado a la Libertadores por haber sido campeón de alguno de los torneos mencionados, el lugar en la Sudamericana será para su más inmediato perseguidor en esas posiciones.