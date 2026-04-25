A qué hora juega River vs. Aldosivi, por el Torneo Apertura 2026

River y Aldosivi se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo B del Torneo Apertura 2026. El partido está programado para las 21.30 (horario argentino) en el estadio Monumental, con arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión televisiva de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario, tercero en la tabla de posiciones de su zona, necesita recuperarse lo antes posible de la dura derrota ante Boca en el Superclásico el domingo pasado. En su propia casa y en un partido polémico en el que nunca logró hacer pie, perdió 1 a 0 por un gol de Leandro Paredes de penal. Tiene 26 puntos al igual que Argentinos Juniors, al que supera por diferencia de gol (+9 contra +5 del Bicho) y ya está clasificado a octavos de final.

River sufrió y casi no le generó situaciones de peligro a Boca en el Superclásico del domingo pasado Manuel Cortina

El Tiburón, por su parte, se mantiene en el 14° puesto de la clasificación general del Grupo B con siete unidades. Está obligado a conseguir la mayor cantidad de puntos posibles en lo que resta del año, incluido el Clausura del segundo semestre, para evitar el descenso a la Primera Nacional. Viene de empatar 1 a 1 con Racing, como local, por los goles de Felipe Anso -A- y Matías Zaracho -R-.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 24 de julio de 2022, por la fecha 10 de la Liga Profesional. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria como visitante por 3 a 0 con goles de Miguel Borja, Lucas Beltrán y Agustín Palavecino. Apenas tres jugadores de los que viajaron a Mar del Plata como parte del plantel del club de Núñez en ese entonces permanecen en el club: Franco Armani, Ezequiel Centurión y Juan Fernando Quintero.

River goleó a Aldosivi en el último partido entre ambos; apenas tres jugadores del Millonario permanecen en el plantel Juan José García - FotoBAIRES

River vs. Aldosivi: todo lo que hay que saber

Fecha 16 del Grupo B del Torneo Apertura 2026.

Día : Sábado 25 de abril.

: Sábado 25 de abril. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro: Nicolás Ramírez.

River vs. Aldosivi: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de Núñez y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.