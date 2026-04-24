Un gerenciamiento fallido: la caída de Arsenal a partir de su relación con una empresa vinculada a Pablo Toviggino

Hace unos días, el árbitro Gabriel Gutiérrez le tomó el número a Mauro Aguirre, futbolista de Ituzaingó, tras una infracción. Chequeó en su anotador y comprobó que estaba amonestado. La jugada ameritaba una segunda tarjeta amarilla. No la sacó. Los rivales del infractor, encabezados por el capitán, Damián Pérez, se le fueron al humo. Todos de camiseta celeste, la de Arsenal de Sarandí. El club que alguna vez fue campeón de la Copa Sudamericana y del torneo local, la institución creada y solidificada por la familia Grondona, ahora juega en la Primera B Metropolitana. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue que los del Viaducto desbarrancaron en apenas dos años? ¿Cómo se gestó la debacle? Para empezar a entender la historia, conviene viajar al estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza.

Transcurría abril de 2021 y Arsenal debía enfrentarse con Godoy Cruz por la Liga Profesional. El fútbol argentino se estaba recuperando de la pandemia. Julito Grondona -hijo de Julio Humberto, fallecido 7 años antes-, presidente del Arse, buscaba aportes externos “para que el club volviera a crecer”. Según las fuentes consultadas, el fútbol profesional drenaba las finanzas y el aporte de la televisión no alcanzaba. Socios y sponsors, por supuesto, tampoco.

En el Malvinas Argentinas, entonces, se organizó un encuentro que buscaba resolver las carencias del histórico club de los Grondona. A Julito “lo habían buscado”, según relatan distintas fuentes a LA NACION, para ofrecerle gerenciar el fútbol. A cambio, los nuevos dueños del equipo se harían cargo de varios juicios contra exempleados. Y pagarían todas las deudas. Parecía win-win. Sobre todo, cuando Grondona supo que quienes lo buscaban tenían línea directa con la AFA...

Julito Grondona, con Julito, su hijo, que presidió el club durante el proceso de gerenciamiento

La empresa, que más tarde figuraría en la espalda de la camiseta de Arsenal como uno de sus sponsors, se llamaba Malte SRL. Es la misma que un par de años más tarde compraría la casa de Carlos Tevez en Pilar y que, además, construiría el edificio de VAR en el predio de Ezeiza. Durante la pandemia, además, le había vendido kits para la detección del coronavirus a la AFA. Contactos, entonces, le sobraban. Según reveló LA NACION a principios de marzo, quien gestionaba los cheques de la empresa era Pablo Toviggino, tesorero y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia desde su asunción como presidente de la AFA en 2017.

Malte llegaba a negociar con los de Sarandí con una nutrida agenda de contactos e influencias, pero sin la experiencia de haber gerenciado un club ni, mucho menos, haber manejado un equipo de primera. “Malte busca a Arsenal y no al revés. En Mendoza, Julito se reúne con Juan Pablo Beacon, que acude en nombre de la empresa”, cuenta una fuente que conoce todos los detalles de aquel encuentro. Si Toviggino es el brazo ejecutor de Tapia, Beacon lo era del mismísimo tesorero. No daba un solo paso sin su consentimiento, como lo muestran las conversaciones entre ambos que este diario ha publicado en los últimos meses.

El gerenciamiento de Arsenal por parte de Malte SRL duró 15 meses, entre 2021 y 2022 Santiago Oroz

“Lo mandan a Beacon a reunirse con Grondona, pero él estaba en permanente contacto con Toviggino. Y es el propio tesorero de la AFA el que acerca el nombre de la empresa”, detalla la fuente consultada por LA NACION. Grondona escuchó y terminó aceptando. El contrato de gerenciamiento entre Arsenal y Malte SRL se firmó el 6 de abril de 2021. Tuvo un plazo original de 14 meses y lo rubricaron el propio Grondona -por el club- y Carlos Bruno Seguel -por la empresa-.

“Había un defecto fundamental en ese contrato: no tenía avales económicos”, recuerda un experto en convenios de gerenciamiento que vio aquel documento. Dicho de otro modo, bastaron las credenciales -y los contactos- de Malte para que el club de Sarandí no le pidiera ninguna certeza de que podría hacerse cargo del fútbol y de las deudas del club. Con Beacon, que era Toviggino, alcanzaba...

“No era una empresa fantasma, más allá de que en su objeto social no figure el gerenciamiento de clubes de fútbol. La falta de antecedentes no era un problema”, recuerda otra fuente, que pide anonimato. Y agrega, spoileando el final -anunciado- de esta historia: “El objetivo de Julito al firmar era crecer, no mantenerse. Y se habían comprometido a invertir. Después, no pasó nada. ¡Y hasta los réferis nos dirigían en contra!“.

Un festejo de Julio Grondona en el estadio de Arsenal Archivo

Pero conviene ir por partes. El primer torneo de Arsenal con Malte de gerenciadora fue la Liga Profesional 2021, que comenzó en junio y terminó en diciembre de aquel año, el primero post pandemia. Participaron 26 equipos y Arsenal terminó último con apenas 21 puntos. Sin embargo, no descendió: debido a la emergencia sanitaria por causa del covid, y para evitar la quiebra de los clubes, la AFA decidió que nadie perdiera la categoría por dos años.

En la temporada siguiente, Arsenal disputó la Copa de la Liga Profesional y no se clasificó para los playoffs: terminó en la octava posición. Sería su último torneo con Malte, ya que en julio de de 2022 la relación entre el club y la empresa se extinguió. Y eso que un mes antes Malte tenía redactado el contrato para renovar hasta diciembre. Arsenal terminaría en el puesto 23 de la tabla general, y un lugar más abajo en los promedios. Mantendría la categoría con lo justo. Pero ya no iba a recuperarse de la magra cosecha de puntos que había tenido con Malte.

“Armaron una oficina en el club que no decía nada. Ni siquiera el nombre de la empresa. ¿Beacon? ¡No fue nunca! Siempre mandaba a su gente. Eso sí, cumplían con todo y hacían una montaña de cheques. Ni te imaginás. Y nadie preguntaba de dónde salía la guita", cuenta una fuente que siente los colores de Arsenal. El estadio Julio Humberto Grondona es su segunda casa. Y sin embargo confiesa que “jamás” vio ni a Beacon ni a Toviggino ni a Seguel, el hombre que firmó como socio gerente de Malte en el contrato de gerenciamiento.

El mentado “crecimiento institucional” que tanto quería Julito Grondona debía esperar. Durante la gestión de Malte como gerenciadora, la empresa cobró todos los ingresos provenientes de la TV. Y se hizo cargo de los traslados en los viajes del equipo al interior y al exterior. El armado del plantel, por supuesto, también era tarea de la SRL.

“Julito se quejaba de lo jugadores que le llevaban”, recuerda otro informante. “Tuvimos muchísimos errores y los pagamos”, conceden en el entorno del expresidente del club, ahora a cargo de su hija, Lara Grondona. “Mucho de lo que pasó fue culpa nuestra”, agregan.

El equipo de Arsenal, en 2021, cuando aún estaba en primera división TELAM

Antes de la autocrítica actual, el hijo de Julio Grondona hijo tuvo varios encontronazos con los gerenciadores. Solía hablar con Beacon, el hombre con el que había cerrado el trato en Mendoza. Hubo un momento en el que ya no soportó el nivel deportivo del equipo y presintió que la espiral de resultados negativos lo iba a llevar al descenso. Toda una afrenta para él.

De los chats entre Beacon y el propio Grondona hijo se desprende la siguiente conversación, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 2021. Arsenal ya había terminado último y su presidente estaba en llamas. En la conversación a la que tuvo acceso LA NACION, Beacon intenta tranquilizarlo: “Si no te vas a ir al descenso es porque el amigo [en alusión a Toviggino] nos blinda, no porque tengamos la bola de cristal y la billetera como payaso. Madelón [el DT de entonces] ni ningún jugador que podamos pagar nos salva de nada. Cualquier cosa, hablalo con Pablo [Toviggino]”.

“Lo hablaré. Lo que único que sé es que hace un año que estoy último. Y así no se puede vivir. Si no, renuncio y chau. Que sigan los demás. Yo quiero ser feliz. Ya mandé la licencia. En la que viene mando la renuncia y que se arreglen. [Hace] 29 años que estoy en Arsenal (...). Va a hacer mucho ruido mi renuncia”, le responde el hijo de Grondona.

El supuesto chat entre Julito Grondona y Juan Pablo Beacon

Arsenal mejoraría al año siguiente, en la Copa de la Liga Profesional 2022. En parte, gracias de un delantero paraguayo llegado desde Godoy Cruz. Su nombre: Cristian Colmán. Los siete goles en 16 partidos del guaraní sirvieron para que los del Viaducto terminaran octavos, aunque fuera de la zona de clasificación. A mediados de 2022, Colmán tenía todo para irse a San Lorenzo. Y, sin embargo, terminó en Barracas Central. El club de Tapia.

La historia se cuenta sola: Malte no pudo retener al futbolista, pese a que tenía contrato registrado en la AFA ($400 mil al mes y un premio por gol de $3.000) hasta el final de la temporada con los de Sarandí. Supuestamente, el paraguayo hizo uso de una cláusula en su convenio para salir unilateralmente de Arsenal. Nadie en Arsenal quería hacerse cargo de que se llevaran a Colmán. Mucho menos cuando estaba San Lorenzo en el medio. Pero apareció Barracas Central y, pese a la intromisión de otros clubes como Independiente o incluso Peñarol (Uruguay), el equipo de los Tapia se quedó con el delantero.

El 7 de junio de 2022, Colmán mandó un correo electrónico a Arsenal ejecutando la cláusula que lo liberaba. Lo llamativo fue que ese día el club de Sarandí había decretado luto, por lo que nadie recibió ni leyó la comunicación. “No había muerto nadie. Pero lo curioso fue que la AFA tomó como válido ese mail para sacarle el jugador a Arsenal y dárselo a Barracas”, dice un conocedor del club de Sarandí. Consultado un importante dirigente de esa época, no desmintió la información.

Cristian Colmán, el futbolista que dejó Arsenal para recalar en Barracas Central Télam

“Sí se robaron en su momento a Colmán. Lo sacaron y no dieron un peso”, cuenta un hincha fanático del club. Y agrega, con algo de desencanto: “Hay gerenciamientos buenos y gerenciamientos malos. Por lo general, tocaron gerenciamientos malos en Arsenal. Que te pelan. Gerenciamientos con gente mala, que en lo único que piensa es en su bolsillo”.

Cerca de la empresa aportaron otra visión. Aseguraron que perdieron 80 millones en 2021 y que entre enero y julio de 2022 el rojó trepo hasta los 70 millones. Arsenal, en cambio, perdió mucho más que dinero. En 2023 dejó de ser de primera. Y en 2025 bajó a la B Metropolitana. Los Tapia, con Barracas Central, están dos categorías por encima de los Grondona.