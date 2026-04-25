Eder Militao se pierde el Mundial, afirman en España: deberá ser operado y sería otra baja de peso para Brasil

Brasil amaneció con una pésima noticia de cara a la Copa del Mundo. Medios españoles afirman que Eder Militao se resintió de una lesión durante el encuentro del martes último entre Real Madrid y Alavés, por la liga española, y que la dolencia le demandará una operación que le impedirá estar disponible para el Mundial.

La noticia la dio el periodista Miguel Ángel Díaz, que cubre la actualidad del club merengue para Cadena COPE. "Eder Militao tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su nueva lesión en los isquios de la pierna izquierda. Al brasileño se le abrió la cicatriz de la lesión inicial que se produjo en diciembre contra el Celta. Lamentablemente, se perderá el Mundial", informó Díaz.

Eder Militao recibe el saludo de Arbeloa al salir reemplazado en el encuentro entre Real Madrid y Alavés Juanjo Martín - EFE

Inmediatamente, otros medios españoles y, por supuesto, de Brasil, se hicieron eco de la noticia. Hasta el momento, Real Madrid no dio información oficial al respecto. En la mañana del jueves, el club español había informado que las pruebas médicas habían revelado una contusión en la pierna izquierda del jugador, sin dar una fecha prevista para su regreso. Por ello, ya existían dudas sobre su participación en el Mundial.

Militao se retiró lesionado casi sobre el final del primer tiempo del encuentro que Real Madrid le ganó a Alavés por 2 a 1, el martes último, por la 33a. fecha de la liga española. Fue reemplazado por Rüdiger.

La de Eder Militao sería una nueva baja de cara a la Copa del Mundo para el DT Carlo Ancelotti, que ya sabe que no podrá contar con dos importantes atacantes: Vitor Roque y Estevao Williams.