RIO DE JANEIRO (O Globo, GDA).- Hace unos días, Neymar compartió en sus redes sociales videos de todos los esfuerzos que está realizando para recuperarse. Incluso, el proceso de dolor que está soportando a un mes de haberse lesionado. En la red social X, publicó un video trabajando con su fisioterapeuta con la frase: “Sin dolor no hay cura, sin caídas no hay virtud en levantarse y sin dificultades no hay superación. Sigo en la lucha”. Mientras que en Instragram posteó uno diferente y escribió: “1 mes llorando y mucho dolor. SIGUE ADELANTE”.

Neymar se perderá la Copa América 2024 que se disputará en los Estados Unidos entre junio y julio del próximo año debido a una grave lesión en su rodilla izquierda que sufrió en octubre último. Así lo confirmó el médico de la selección brasileña de fútbol. “No va a tener tiempo de recuperarse para jugar el torneo, es muy temprano. No vale la pena quemar las etapas para recuperarlo antes de tiempo y correr riesgos innecesarios”, afirmó el médico Rodrigo Lasmar.

Neymar en uno de los eventos del crucero con el cantante Zefelipe Cantor: mejoró el humor pese a la lesión @neymarjr

En el mientras tanto, este martes se lo vio de otro ánimo, en el puerto de su Santos natal, con un colorido atuendo, subiendo a su crucero temático. “Ney en alta mar” tiene lugar del 26 al 29 de diciembre y promete 72 horas de audacia y alegría en espacios de ocio, fiestas, conciertos de los más diversos cantantes y stand-ups de los cómicos más famosos de Brasil.

Ney en el momento de subir al MSC Preziosa

Lesionado desde octubre, el crack 31 años garantizó su presencia en el evento y está navegando desde este martes. El crucero, abierto al público, tiene un elevado precio de las reservas. Cuenta con espacios lujosos y diferentes opciones de ocio. Ante las diversas opciones, O GLOBO explica cómo es la experiencia.

Las lujosas instalaciones del crucero en el está Neymar

¿Cuánto cuesta el Crucero Ney Mar?

En la primera tanda de venta al público, los precios de las habitaciones oscilaban entre 5159 reales (unos US$ 1060), la más barata, y 7265 reales (US$ 1500), la más cara. Sin embargo, con el paso del tiempo, los camarotes pasaron de costar 22.240 reales (el más básico), es decir, unos 4575 dólares, a 28.240 reales (US$ 5800). Se trata de la habitación exterior con balcón, que da derecho a TV interactiva, Wi-Fi, teléfono, caja fuerte y minibar, además de sofá y armario.

¿Qué incluye el Crucero Ney Mar? Los participantes en el crucero, que garantiza entretenimiento durante las 72 horas de viaje, podrán disfrutar de casinos, tiendas especializadas, boliches, sala de juegos, cine 4D, parque acuático, gimnasio, spa, espectáculos teatrales y opciones gastronómicas de todo el mundo. Junto con Neymar, a bordo, están sus familiares directos y los amigos, entre ellos, los conocidos Toiss, grupo de jóvenes que lo acompañan por el mundo a cambio de un salario.

Otros tiempos: Neymar, de vacaciones, junto a sus Toiss LA NACION

Además, entre las atracciones musicales del evento figuran: Jota Quest, Péricles, Belo, Matheusinho, Suel, Ana Clara, Gica, Feyjão, Matheuzinho, Grupo Envolvência, DJ Sevenn, DJ Cereja, Guilherme e Benuto, MC Guimê, MC Ryan, MC Oruam, MC Poze, MC Orochi. Mientras que los cómicos Renato Albani, Victor Sarro y Thiago Ventura se encargarán del entretenimiento.

Además de los espectáculos, el crucero de Neymar dispone de tres fiestas temáticas: una fiesta tropical, una fiesta blanca y una fiesta de disfraces. También, bares con música en vivo, un simulador de Fórmula 1 y mucho más.

Los interiores de uno de los camarotes con vista exterior

El barco también cuenta con una zona Kids para niños, dos salones temáticos -uno con temática galáctica y otro con temática Safari-, un gimnasio, varios restaurantes de lujo, unas piscinas infinitas, una galería fotográfica del jugador y un tobogán acuático de vértigo.

En cuanto al itinerario, el recorrido comenzó en Santos, ciudad natal de Neymar, este 26 de diciembre, rumbo hacia la costa sur de Río de Janeiro, con escala en Buzios, y regresa al punto de partida el 29 de diciembre de este año.

El casino es una de las atracciones del crucero de Neymar

El barco utilizado para acoger el evento es el lujoso MSC Preziosa. Las suites están repartidas en 18 plantas y se dividen en tres modelos diferentes: camarotes internos, camarotes externos con ventana o balcón, así como “opciones para familias, suites de lujo e incluso experiencias en camarotes premium”.

En estas horas, Neymar ya ha posteado algunas fotos y videos a bordo del crucero, incluidos los tiempos que dedica para la rehabilitación, sometiéndose a sesiones de magneto.

A mover el cuerpo...

Al llegar a su camarote, cada pasajero recibe un kit de regalos de los patrocinadores del evento. Los que consiguieron plaza en una de las salas recibieron algunos artículos de We Pink, la empresa de productos de belleza de la influencer Virgínia Fonseca, una gorra y una camiseta y dos pares de anteojos personalizados.

Neymar e Davi curtindo o show do Mc Livinho 😂❤️ pic.twitter.com/tosk82Zu2w — Memesneymar 🔛 (@memesneymar) December 27, 2023

Como algunas partes del viaje pueden no tener señal, cada pasajero necesita comprar un paquete de internet disponible en la entrada del barco. El interior del barco está decorado en honor del jugador.

Además de una galería con varias fotos de Neymar, el crucero tiene un espacio con todas las camisetas de los equipos en los que jugó, simulando un vestuario, y un panel con varias imágenes del jugador juntas a lo largo de su carrera.

El lujoso barco también cuenta con una escalera de joyería, ascensores y un enorme escenario instalado en el techo para grandes eventos.

Ney y la música

Pericles doí na alma não tem como 😂 - Cruzeiro do Neymar pic.twitter.com/nRfSqHrZPO — Memesneymar 🔛 (@memesneymar) December 27, 2023

¿Cómo fue el primer día del Crucero Neymar? El primer día de atracciones del Crucero Neymar comenzó con una fiesta temática tropical. Péricles, MC Ryan SP, MC Guimê, Jeito Moleque y MC Livinho actuaron en el gran escenario montado en el techo del barco. El delantero brasileño fue filmado en varios momentos disfrutando de la presencia de los diversos cantantes.

A pesar de encontrarse en una especie de “zona VIP” para disfrutar de los espectáculos. Neymar fue a menudo aclamado por los aficionados cuando intentaba desplazarse por el barco y tuvo que ser rodeado por varios guardias de seguridad mientras le perseguían con teléfonos móviles.

