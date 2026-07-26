Neymar hizo dos goles y respondió con un festejo a las críticas por jugar al póker

El jugador de Santos Neymar contestó a las críticas por sus actividades fuera de la cancha con un particular festejo después de convertir el primer gol de Santos en el empate 2-2 frente a Chapecoense por el Brasileirao. El delantero se llevó una mano a la oreja, simuló que jugaba a las cartas y usó el banderín del córner como si fuera un palo de golf, en respuesta a los cuestionamientos de los hinchas por participar en competencias de juegos de cartas.

El brasileño abrió el marcador a los 36 minutos y, más tarde, a los 89 y de penal, hizo el tanto que determinó la igualdad final. En este marco, y a raíz de los cuestionamientos que recibió en los últimos días por subir una publicación en Instagram en la que se lo ve jugando al póker, el astro le dejó un mensaje a sus críticos en la celebración del primer gol.

Neymar aprovechó su festejo de gol para responder a críticas

La secuencia de este sábado comenzó con Neymar parado frente a una de las tribunas y con una mano junto a la oreja, como si buscara escuchar lo que se decía sobre él. A continuación, el futbolista simuló que repartía cartas y cerró el festejo al tomar el banderín del córner para imitar un golpe de golf, otro de sus principales pasatiempos y una actividad por la que también recibió cuestionamientos a lo largo de su carrera.

La polémica se había iniciado después de que el excompañero de Lionel Messi en Barcelona y Paris Saint-Germain publicara fotografías de su participación en el BSOP Winter, la cuarta etapa de la temporada 2026 del Campeonato Brasileño de póker, según contó Ge Globo.

Neymar asistió al torneo el martes por la noche, durante un día libre, mientras Santos se encontraba en Venezuela para enfrentar a Universidad Central de Venezuela por los playoffs de la Copa Sudamericana. El equipo brasileño consiguió una amplia victoria, pero el número 10 no formó parte de la delegación.

Las imágenes subidas por el propio jugador brasileño mostraron momentos de su participación en el torneo de póker. En la publicación que realizó en sus redes sociales, acompañó las fotografías con la frase: “La vida es una broma”. El futbolista ya había participado de la edición de 2025 de dicha competencia.

Luego de las críticas, el delantero difundió un video suyo mediante su cuenta de Instagram. Allí explicó que había entrenado durante la mañana y que acudió al torneo de póker porque el plantel tenía una jornada libre.

“Estaba aquí preparándome para el segundo entrenamiento. Me acordé que, en mi día libre, mucha gente se puso a hablar sobre que jugué al póker y todo lo demás. Yo trabajé por la mañana. No fui al partido porque acabo de volver a los entrenamientos y en ese día estábamos libres”, sostuvo Neymar.

Tras las críticas, Neymar había respondido mediante un video publciado en su cuenta de Instagram

El brasileño también cuestionó a quienes pusieron el foco en sus actividades fuera del club. “En fin, ahora estoy aquí preparándome para entrenar y les quiero preguntar: ¿puedo entrenar o ustedes van a seguir criticando también?”. “Vayan a ocuparse de su vida”, agregó al final del video, mientras golpeaba la cámara que lo filmaba.

El festejo se dio en un partido correspondiente a la fecha 20 del Brasileirao, disputado en el estadio Vila Belmiro (Urbano Caldeira). El conjunto paulista se puso en ventaja durante el primer tiempo, pero Chapecoense revirtió el resultado después del descanso. Cuando quedaba un minuto para el final del tiempo reglamentario, Neymar convirtió de penal y estableció el 2-2 definitivo.